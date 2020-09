Meilleures alternatives TikTok 2020: Cinq applications de partage vidéo à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok nest pas pour tout le monde. Certaines personnes ont des problèmes de sécurité concernant lapplication, tandis que dautres ne laiment pas et ne le seront jamais. Cest bon. Mais si vous souhaitez créer et partager des vidéos, en particulier des clips de forme courte avec des filtres, de la musique et dautres effets appliqués, vous ne pouvez vraiment pas battre TikTok. Heureusement, il existe des applications qui tentent doffrir une expérience similaire. Voici quelques alternatives TikTok qui gagnent du terrain dans lApp Store dApple et le Google Play Store.

Peut-être que lun sera exactement ce que vous voulez.

Notre sélection des meilleures alternatives TikTok

Dubsmash

Web: dubsmash.com | iOS: dubsmash | Android: Dubsmash

Dubsmash de Mobile Motion existe depuis plus de cinq ans maintenant, avec plus de cent millions dutilisateurs de téléchargements dans le monde. Il vous permet de regarder et de créer de courtes vidéos de 10 secondes. Vous pouvez combiner ou «écraser» les clips que vous créez avec des sons préenregistrés appelés doublages - tirez des visages, inventez de nouvelles danses, des lignes de synchronisation labiale à partir de films, tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez même faire des enregistrements de doublage personnalisés. Ou, vous pouvez simplement explorer différentes sections et flux pour trouver des vidéos que vous aimez regarder.

Octet

Web: byte.com | iOS: Byte | Android: octet

Byte vient directement du créateur de Vine. Comme Vine, il vous permet déditer et de partager des vidéos en boucle. Vous pouvez éditer les séquences que vous avez enregistrées à partir de lapplication, ou vous pouvez utiliser la caméra intégrée de lapplication pour filmer des vidéos de six secondes, qui peuvent toutes être téléchargées sur votre page. "La nostalgie est notre point de départ, mais la prochaine étape dépend de vous", indique la description de lapplication dans lApp Store dApple. Byte présente également aux utilisateurs un flux de contenu des personnes quils suivent, en plus dune page pour trouver du nouveau contenu.

Triller

Web: triller.co | iOS: Triller | Android: Triller

Triller est une application simple qui vous permet - que vous soyez un artiste célèbre ou juste un simple Joe - de créer et de partager des clips vidéo. Vous pouvez également utiliser Triller pour la danse, la synchronisation labiale et la comédie - comme vous pouvez le faire avec TikTok. Il propose plus de 100 filtres et outils dédition. En fait, Triller utilise une technologie dédition IA qui vous aide à créer instantanément plusieurs vidéos sur une piste à des longueurs différentes. En 2019, Triller aurait compté environ 26 millions dutilisateurs et 120 millions de téléchargements.

Funimate

Web: funimate.com | iOS: Funimate | Android: Funimate

Funimate vous permet de créer et déditer des vidéos en boucle. Techniquement, il est présenté comme un moyen pour les jeunes déditer et de partager des clips vidéo. Rempli deffets, de filtres et de transitions avancés en temps réel, vous pouvez utiliser Funimate pour dessiner sur des enregistrements, ajouter des paroles, des néons, ainsi que couper, découper et fusionner de nombreux clips. Vous pouvez également utiliser des emoji, des autocollants, créer vos propres effets et participer à des défis quotidiens. Funimate dit quil est numéro 1 sur lApp Store dans plus de 100 pays.

Chingari

Web: chingari.io | iOS: Chingari | Android: Chingari

Chingari est une alternative indienne à TikTok, avec la plupart des vidéos sur la musique et la danse. Cela semble un peu lent et maladroit. Mais cela ajouterait 300 000 utilisateurs par heure et plus de 2,2 millions de vues vidéo par heure. Il a une interface de tuiles, avec une zone de jeu séparée où vous pouvez jouer à des quiz pour gagner de largent. En termes de création vidéo, il dispose de plusieurs filtres et vous permet dajouter de la musique de fond aux vidéos. Vous pouvez également régler une minuterie et modifier la vitesse.

Écrit par Maggie Tillman.