Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tinder lance un test dune nouvelle fonctionnalité de chat vidéo, appelée Face to Face, que la société mère de Tinder, Match, a récemment annoncé .

Face à Face permet essentiellement aux matchs de Tinder de se dérouler à des dates virtuelles, le tout dans lapplication mobile Tinder. Les deux utilisateurs doivent cependant choisir dutiliser la fonctionnalité.

Match teste Face à Face avec certains utilisateurs sur certains marchés mondiaux, selon TechCrunch et The Verge . Actuellement, ces marchés comprennent la Virginie, lIllinois, la Géorgie et le Colorado, ainsi que le Brésil, lAustralie, lEspagne, lItalie, la France, le Vietnam, lIndonésie, la Corée, Taïwan, la Thaïlande, le Pérou et le Chili.

Une fois que deux utilisateurs de Tinder se sont mis en correspondance et discutent, ils peuvent démarrer un chat vidéo simplement en appuyant sur la nouvelle icône vidéo, qui ne sera activée que lorsque les deux auront accepté. Ensuite, après que les deux utilisateurs ont activé la vidéo, ils doivent convenir les appels doivent être exempts de nudité et rester propres, etc. Match a déclaré quaprès lappel, une fenêtre pop-up leur demanderait sils iraient de nouveau face à face, et que les utilisateurs verraient également une option pour signaler lautre personne, si nécessaire.

Match a déclaré que sa vidéo avait déjà été testée, mais ce nest que lors de la pandémie quun véritable besoin pour une telle fonctionnalité a émergé.

La société, qui possède dautres plateformes de rencontres telles que Hinge, OK Cupid et Plenty of Fish, a déclaré aux investisseurs que 70% des utilisateurs de Hinge ont déclaré quils étaient ouverts à une date de vidéo. Ses équipes dingénierie ont ensuite travaillé rapidement pour déployer des fonctionnalités de chat vidéo en tête-à-tête sur plusieurs de ses plateformes, y compris sur Tinder.

Les matchs de Tinder qui ne sont pas prêts à se rencontrer en personne - que ce soit à cause de COVID-19 ou quils prennent simplement les choses au ralenti - peuvent facilement se tourner vers dautres applications, telles que Snapchat, pour rester en contact, et beaucoup le font. Mais, avec Face à Face, Match essaie clairement de garder les matchs sur Tinder.