Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Discord, pour ceux qui le connaissent et lutilisent - et il y a 100 millions dutilisateurs dans le monde - est synonyme de jeu. Ou, du moins, cétait lidée originale. Mais cela est sur le point de changer, car il abandonne laccent sur le jeu à sa marque.

"Pour lavenir, nous [Discord] voulons nous concentrer sur les expériences et les personnes qui comptent pour vous", a déclaré la voix-off de la vidéo Your Place To Talk de la société, publiée le 30 juin 2020.

"Cela ninclut pas toujours les jeux. Dans de nombreux cas, vous nous avez dit que cela ninclut pas du tout les jeux. Vous avez dit que vous vouliez juste un endroit fiable pour que vous et vos amis puissiez sortir et parler."

On dirait que, dans la révolution à la maison où Zoom est en hausse , Discord veut un morceau du plus gros gâteau. Et cest assez juste. Il offre déjà de nombreuses fonctionnalités de chat que vous ne pouvez pas trouver ailleurs - en particulier pour les grands groupes, avec des robots et des outils de modération - donc étendre lattrait est la prochaine étape logique.

Cest aussi quelque chose qui sest produit naturellement ces derniers temps de toute façon. Donc, séloigner de sa marque réservée aux joueurs est quelque chose que la communauté a commencé à faire avant que la société ne décide de frapper de toute façon le gros bouton vert.

Non pas que Discord abandonne complètement les jeux, bien sûr. "Les jeux seront toujours importants pour nous ... mais Discord est vraiment pour vous ." Oh, comme cest doux.