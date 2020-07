Quest-ce que Primephonic? Le service de streaming de musique classique expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Primephonic est un service de streaming musical comme ses rivaux Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer et Tidal mais avec une différence.

Il propose uniquement de la musique classique. En retour, vous obtenez une expérience beaucoup plus riche si vous êtes dans le classique - ou si vous voulez vous impliquer. Voyons les détails.

Primephonic est une application complète de streaming de musique classique. La meilleure fonctionnalité de Primephonic est sa recherche, car elle vous permet de rechercher de la musique classique par période, genre, style ou personnel, par exemple qui a dirigé la performance.

Essentiellement, vous pouvez passer au crible les vastes quantités de musique classique en examinant dautres facteurs (jusquà huit variables) plutôt que simplement la recherche dartiste, de chanson ou dalbum que vous obtenez avec dautres applications de streaming.

Fondé en 2017, le service compte désormais plus de trois millions et demi de titres de 170 000 artistes sur 230 000 albums et 2 400 labels.

Une équipe de curation manuelle travaille pour sassurer que tout est correctement classé. Primephonic dit quil possède la plus grande base de données classique au monde, avec 230 000 albums.

"La musique classique est compliquée… elle a beaucoup de données associées", explique Guy Jones, responsable de la curation. Une seule pièce peut avoir des centaines denregistrements différents et la démontré à Pocket-lint en montrant un concerto pour piano de Beethoven avec 571 enregistrements différents disponibles. Lapplication recommande la sélection des versions - qui est organisée manuellement pour les 500 meilleures œuvres.

Les listes de lecture sont également organisées avec lauditeur classique à lesprit - plutôt que juste un tas de morceaux "classiques relaxants" que vous pourriez trouver dans une liste de lecture sur une autre plate-forme, Primephonic a des listes de lecture débutantes plus granulaires comme Choral Essentials ou Renaissance Essentials pour vous aider à démarrer. . Et, bien sûr, il existe de nombreuses nouvelles versions.

Jones dit que la musique classique est tellement diversifiée "mais il est intéressant de noter que le classique est cette chose que les gens sentent quils doivent comprendre avant de pouvoir en profiter. Il y a une idée de longue date quelle est élitiste". Mais cela na pas besoin dêtre et il y a beaucoup de points dentrée.

"Il y a une idée de la musique classique comme étant paisible et relaxante", explique Jones. "Beaucoup de choses peuvent être passionnantes, désespérantes, hyperactives ou autre."

Un abonnement complet coûte 9,99 £ (Premium) ou 14,99 £ (Platinum) par mois. Il y a un essai gratuit de 14 jours. La différence entre les deux niveaux est essentiellement la qualité de la diffusion en continu - MP3 320 kbps ou FLAC sans perte 24 bits. Vous pouvez économiser en payant 99,99 £ ou 149,99 £ davance pendant un an.

Le PDG de Primephonic, Thomas Steffans, nous a dit que la répartition entre les deux abonnements est denviron 45/55, la plupart optant pour la meilleure qualité audio.

De toute évidence, il existe des applications iOS et Android, ainsi quune application Web sur Mac et PC. Lécoute hors ligne est prise en charge sur les applications mobiles comme vous vous en doutez. Il est également entièrement intégré à Sonos.

Vous ne pouvez pas encore lutiliser avec des appareils Amazon Alexa ou Google Assistant, mais vous pouvez naturellement vous connecter à ces appareils et à dautres avec Bluetooth, Chromecast et AirPlay. Niveaux dabonnement

Primephonic a également introduit de nouveaux livrets, qui sont des PDF dincrustations de CD dont nous ne tirons pas lexpérience de la diffusion en continu. En raison des informations détaillées quils contiennent, les inclure ajoute quelque chose à lexpérience.

Primephonic a collaboré avec de grands labels tels que Sony, Universal et Harmonia

Mundi, ainsi que des piles détiquettes plus petites, sur les livrets et en fournit déjà des dizaines de milliers aux auditeurs. Primephonic dit quil prévoit de les amener sur autant dalbums que possible.

"Les livrets de CD sont très importants pour les amateurs de musique classique", explique Steffens. "Nos abonnés sont passionnés par le genre et souhaitent absorber autant dinformations que possible sur les compositeurs, les instrumentistes et les chefs dorchestre."