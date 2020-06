Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dropbox a lancé un gestionnaire de mots de passe ainsi quun «coffre-fort» dans vos fichiers pour stocker des documents comme des certificats de naissance. Mais les deux ne sont que des tests bêta à ce stade. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces nouvelles fonctionnalités, y compris quand vous pouvez commencer à les essayer.

Le gestionnaire de mots de passe natif de Dropbox, Dropbox Passwords, est récemment apparu dans le Play Store en tant quapplication autonome. Maintenant, Dropbox annonce officiellement la fonctionnalité sous forme bêta. Les mots de passe Dropbox sont disponibles pour les utilisateurs iOS et Android (les applications pour Mac et Windows arrivent également).

Il est conçu pour stocker et synchroniser les mots de passe sur tous les appareils avec un cryptage «sans connaissances». Il peut également remplir automatiquement les champs dinformations didentification. Il convient de noter que Dropbox Passwords utilise la technologie et les actifs acquis par Dropbox lors de lachat de Valt lannée dernière.

Dropbox lance également Dropbox Vault, un espace dans votre compte Dropbox pour stocker des documents sensibles. Il est protégé par un code PIN à six chiffres. Dropbox a déclaré que les fichiers seront cryptés lorsquils seront téléchargés et téléchargés et stockés sur les serveurs de Dropbox. Vous aurez également la possibilité de partager laccès à votre Dropbox Vault sans avoir à ouvrir lintégralité de votre compte.

Dropbox introduit une nouvelle façon de sauvegarder automatiquement les dossiers de votre Mac ou PC vers Dropbox, y compris un moyen de choisir les dossiers que Dropbox sauvegarde. Cette fonctionnalité sera disponible en version bêta pour les utilisateurs de Dropbox Basic, Professional et Plus à partir du 16 juin 2020.

Dropbox a acquis HelloSign lannée dernière, et maintenant il ajoute une fonctionnalité de signature électronique, de sorte que vous pouvez envoyer, recevoir et signer des documents sans jamais quitter Dropbox. Il sera disponible pour «un sous-ensemble dutilisateurs» en version bêta privée en juin 2020. Il sera disponible pour tous les utilisateurs à partir de juillet 2020.

Dropbox lance également le Dropbox App Center pour vous aider à trouver des applications tierces qui fonctionnent avec Dropbox sans avoir à plonger dans les paramètres de votre compte. Il est désormais disponible pour «un sous-ensemble dutilisateurs» en version bêta, avec plus de 40 partenaires de lentreprise dans lApp Center.

Enfin, Dropbox lance Dropbox Family, un plan familial qui vous permet davoir six personnes sous un même plan de facturation. Cette nouvelle option sera déployée pour les utilisateurs de Dropbox Plus tout au long de lété et devrait être disponible pour tous les utilisateurs dici la fin de 2020.

Les versions bêta de Dropbox Passwords et Vault sont uniquement disponibles pour les utilisateurs mobiles sur Dropbox Plus, qui commence à 11,99 $ par mois. Cependant, seuls les nouveaux abonnés au lancement, tandis que tous les autres utilisateurs existants de Dropbox Plus auront accès à la version bêta au cours de lété 2020.