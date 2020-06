Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dropbox a discrètement introduit un gestionnaire de mots de passe sous la forme dune nouvelle application mobile, mais vous ne pouvez pas encore lutiliser.

Appelée Dropbox Passwords , lapplication nest disponible quen version privée pour les utilisateurs dAndroid. Vous pouvez le télécharger sur le Google Play Store, mais vous avez besoin dune invitation pour lutiliser. Cest assez simple à ce stade. Il peut créer des mots de passe, les stocker et les synchroniser sur tous les appareils et remplir automatiquement les champs dinformations didentification. AndroidPolice a dabord repéré les mots de passe Dropbox et a noté quil se connectait aux applications et aux sites en "un seul clic".

Dropbox Passwords propose également un «cryptage à connaissance zéro», de sorte que vous seul aurez accès à vos données stockées dans lapplication. En dautres termes, il partage beaucoup des mêmes fonctionnalités et protocoles que Dashlane, LastPass, 1Password et dautres gestionnaires de mots de passe. Il ny a pas de mot sur sil peut importer des mots de passe ou sil prend en charge lauthentification à deux facteurs. Mais la liste de lapplication indique quelle est en "développement" et peut avoir des bugs.

Nous avons contacté Dropbox pour savoir pourquoi il entre sur le marché des gestionnaires de mots de passe si tard dans le jeu, mais étant donné quil sagit dun service de stockage en nuage largement connu, il nest pas difficile dimaginer que Dropbox Password deviendra rapidement populaire, en particulier parmi les utilisateurs de Dropbox.