Comment utiliser loutil de flou de visage de Signal et à quoi ça sert

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lapplication de messagerie cryptée Signal dispose dun nouvel outil de flou de visage qui est désormais déployé sur ses applications Android et iOS .

Il sagit essentiellement dune nouvelle fonctionnalité de confidentialité pour une application qui se concentre uniquement sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Si vous prévoyez de partager des images via Signal, loutil de flou vous permettra de brouiller rapidement les visages et plus encore. Signal la annoncé à une époque où les gens protestaient à travers les États-Unis contre le meurtre de George Floyd. Et cela suggère que vous pouvez utiliser loutil pour protéger la confidentialité des personnes sur les photos que vous partagez.

Loutil de flou de Signal apparaît dans léditeur dimages des applications Android et iOS Signal. Lorsque vous allez prendre une photo, vous pouvez sélectionner loption Flou dans la barre doutils. Cela indiquera à lapplication de détecter automatiquement tous les visages de votre image. Sil en manque, vous pouvez toujours flouter manuellement.

En fait, vous pouvez brouiller tout ce que vous souhaitez anonymiser. Tout le traitement se fait également localement, de sorte que toutes vos images non floues restent sur lappareil.

Imaginez, par exemple, que vous participez à une manifestation avec des amis et que vous souhaitez capturer le moment tout en préservant la vie privée de vos amis et celle de ceux qui protestent autour de vous. Vous pouvez utiliser Signal pour capturer la photo tout en floutant automatiquement leurs visages. Bien que vous puissiez utiliser une autre application pour prendre vos photos, ces applications ne facilitent probablement pas la dissimulation des identités en appuyant simplement sur un bouton.

Dans un article de blog annonçant la fonctionnalité, Signal a révélé que les protestations ont conduit à enregistrer des téléchargements de son application, qui utilise une technologie sécurisée appelée chiffrement de bout en bout pour rendre incroyablement plus difficile pour les forces de lordre ou quiconque dintercepter vos appels et messages. .

"Nous avons également travaillé à trouver des moyens supplémentaires pour soutenir tout le monde dans la rue en ce moment", a déclaré Signal. "Une chose immédiate semble claire: 2020 est une assez bonne année pour se couvrir le visage."

La mise à jour avec loutil de flou devrait être déployée aux utilisateurs dans le monde entier "dès que possible" sur les applications Android et iOS Signal.

Consultez le blog de Signal pour plus de détails.