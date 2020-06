Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook a lancé lannée dernière un "outil de transfert de photos" conçu pour vous permettre de transférer facilement des images et des vidéos de votre profil sur le réseau social vers Google Photos et dautres services de stockage. Il a dabord testé la fonctionnalité dans des régions spécifiques comme lIrlande, mais maintenant, il est disponible dans le monde entier.

Au lancement, loutil de transfert de photos de Facebook vous permet de transférer vos fichiers personnels stockés sur Facebook vers Google Photos. Auparavant, cétait beaucoup plus laborieux de le faire, comme vous deviez le faire à la main. Dans un article de blog, Steve Satterfield, directeur de la confidentialité et des politiques publiques de Facebook, a déclaré que loutil est ancré dans le principe que "si vous partagez des données avec un service, vous devriez pouvoir les déplacer vers un autre".

1/6 Pocket-lint

Lorsque vous êtes connecté à votre compte Facebook sur le Web, cliquez sur la flèche vers le bas dans la barre de menu et sélectionnez «Paramètres et confidentialité». Ensuite, sélectionnez Paramètres et accédez à longlet qui dit «Vos informations Facebook». À partir de là, cliquez sur "Afficher" à côté de "Transférer une copie de vos photos ou vidéos".

Il vous sera demandé de vous connecter à votre compte et de choisir une destination pour vos photos et vidéos. À lheure actuelle, la seule option est Google Photos. Vous pouvez également sélectionner des photos ou des vidéos à transférer. Faites votre choix, cliquez sur Suivant et connectez-vous à votre compte Google Photos. Vous devrez autoriser Facebook à ajouter à votre bibliothèque Google Photos. Enfin, confirmez votre transfert. Cest ça.

Vous pouvez également arrêter votre transfert et afficher lactivité à partir de loutil de transfert de photos.

Google Photos est tout simplement le premier service de stockage auquel Facebook se connecte - il est prévu de létendre pour prendre en compte dautres personnes faisant partie du "programme de transfert de données". Cette initiative a été mise en place en 2018 entre Google, Facebook, Microsoft et Twitter.

Consultez le blog de Facebook sur loutil.