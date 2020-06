Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lexplosion de Zoom dans le courant dominant a été intéressante à regarder, mais elle sest également accompagnée de rumeurs et davertissements presque constants sur la sécurité relative de sa plate-forme dappel vidéo.

Beaucoup dentre eux se sont appuyés sur des personnes qui ne sécurisaient pas leurs invitations ou ne mettaient pas de mots de passe pour des réunions, mais Zoom est clairement conscient que la cybersécurité est néanmoins une préoccupation clé parmi sa base dutilisateurs, quils utilisent Zoom pour des réunions personnelles ou professionnelles.

Selon un rapport de Reuters , Zoom cherche donc à augmenter le cryptage quil applique aux réunions, citant un consultant en sécurité travaillant avec Zoom sur les changements.

La sécurité renforcée est apparemment prévue pour les abonnés payants de Zoom et les utilisateurs institutionnels (comme les écoles et les universités), et ne devrait pas être appliquée aux consommateurs utilisant le service gratuit de Zoom.

Comme lécrit Reuters, ce type de mise à niveau peut aller dans les deux sens - dune part, il offre plus de sécurité et de tranquillité desprit pour ceux qui utilisent les appels de Zoom pour leurs réunions et leurs rattrapages. Cependant, certains commentateurs avertissent que plus Zoom utilise de cryptage, plus sa plate-forme pourrait être utilisée par des criminels et des fraudeurs cherchant à éviter la détection.

Il restera à voir si cela se produit et, en fait, comment Zoom lui-même traduit les messages sur ce quil change, mais le fait quil cherche à améliorer à la fois sa sécurité et sa réputation nest pas une surprise.