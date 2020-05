Problèmes de zoom courants et comment les résoudre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers des services comme Zoom , beaucoup rencontrent des problèmes qui doivent être résolus.

Ne vous inquiétez pas - nous vous avons couvert certaines des solutions les plus rapides et les plus faciles pour les problèmes de zoom si vous rencontrez des problèmes.

Tout dabord, si vous ne pouvez pas faire fonctionner Zoom, vous devez vérifier létat du service de Zoom pour voir si le problème est à la fin de Zoom. Pointez votre navigateur sur status.zoom.us et vous pourrez voir si lun des services de Zoom ne fonctionne pas, les problèmes en cours et ce qui est fait à ce sujet.

Fermez les applications que vous nutilisez pas: le zoom et toute application vidéo peuvent être exigeants sur votre ordinateur et votre connexion Internet, il vaut donc la peine de fermer les applications dont vous navez pas besoin si vous rencontrez des problèmes. Cela libère des ressources pour Zoom à utiliser.

Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Zoom: il y a eu un certain nombre de mises à jour de Zoom récemment, il vaut donc la peine de vérifier que vous utilisez la dernière version de lapplication. Vous serez généralement invité à mettre à jour lorsque vous ouvrez Zoom sil y a une mise à jour, mais cela vaut toujours la peine dêtre vérifié, car certaines fonctionnalités changent entre les mises à jour.

Mon application continue de se bloquer ou de se fermer: tout dabord, faites les deux choses ci-dessus. Si vous rencontrez toujours des problèmes, essayez de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne le résout pas, vérifiez sil existe des mises à jour logicielles pour votre ordinateur.

Vérifiez que vous nêtes pas en sourdine: lorsque vous rejoignez une réunion Zoom, vous devrez normalement cliquer pour activer le microphone, car vous êtes en sourdine. Recherchez licône du microphone dans le coin inférieur gauche, si elle est barrée, cliquez dessus pour réactiver votre microphone. Si vous êtes sur lapplication mobile, vous devrez vous «joindre à laudio» pour pouvoir parler ou entendre le son.

Si vous utilisez un microphone externe: de nombreux micros externes ont leur propre fonction de sourdine - assurez-vous que le micro lui-même nest pas en sourdine.

Vérifiez votre connexion Bluetooth: si vous participez à un appel et que personne ne vous entend, vérifiez que vous nêtes pas connecté à un casque Bluetooth ailleurs dans la maison. Il se peut quune connexion existante ait revendiqué votre audio. Ou, si vous souhaitez utiliser un casque Bluetooth, assurez-vous quil est correctement connecté à lappareil exécutant Zoom.

Vérifiez la source audio dans Zoom: si vous êtes en communication et que personne ne vous entend, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le haut pour développer le bouton audio dans lapplication Zoom. Vous verrez alors les options disponibles sur votre ordinateur afin que vous puissiez utiliser le bon microphone.

Vérifiez les paramètres audio dans Zoom: Similaire à ci-dessus, si vous nêtes pas dans une réunion, vous pouvez ouvrir Zoom, ouvrir les paramètres et vous diriger vers "audio". Ici, vous aurez la possibilité de définir vos préférences ainsi que de tester le microphone et le haut-parleur sur votre PC pour voir si cela fonctionne. Si votre micro est trop silencieux, vous pouvez augmenter les niveaux ici.

Assurez-vous que les paramètres audio de votre PC sont corrects: si vous navez pas pu résoudre le problème via Zoom lui-même, vérifiez vos paramètres ou vos préférences sur votre ordinateur. Avant tout, vérifiez quils fonctionnent réellement pour aider à isoler le problème.

Le bruit de fond perturbe lappel: sil y a trop de bruit autour de vous - les gens dans la maison, le bruit de la circulation, les animaux, les avions, alors envisagez dutiliser une application dannulation du bruit comme Krisp . Cela peut réduire le bruit de fond afin que vous ayez un son plus clair. Il peut également réduire le bruit de fond des autres personnes lors de lappel, de sorte que vous nentendez pas non plus leur bruit.

Il ny a pas de son lors du partage dune vidéo / YouTube: si vous souhaitez partager du contenu vidéo avec du son via le partage décran, vous devrez cocher loption "Partager le son de lordinateur" lorsque vous partagez votre écran. Sinon, le seul son que les gens obtiendront est celui qui passe par votre micro.

Il y a des échos ou des retours sur laudio: cela se produit généralement lorsquun micro détecte un son provenant des haut-parleurs. Il se peut que le microphone soit trop proche des haut-parleurs, il se peut que quelquun lutilise avec un téléphone et un ordinateur ou que plusieurs ordinateurs soient trop proches les uns des autres. La désactivation du micro peut résoudre le problème ou identifier le ou les participants à lorigine du problème.

Personne ne peut me voir: si vous ne pouvez pas être vu - et ne vous voyez pas - commencez par vérifier que vous avez commencé la vidéo lors de lappel. Appuyez sur le bouton dans le coin inférieur gauche pour vous assurer que vous avez rejoint la vidéo lors de lappel. La plupart des appels commencent avec la vidéo désactivée.

Vérifiez la caméra que vous utilisez: tout comme pour laudio, Zoom vous permet de choisir la caméra à utiliser. Appuyez sur la flèche à côté du bouton vidéo et une liste des caméras disponibles apparaîtra. Vérifiez que vous nutilisez pas un appareil photo couvert ou sur un ordinateur portable fermé (ancré), par exemple. Cest également ici que vous pourrez trouver des caméras virtuelles, si vous voulez vous transformer en pomme de terre .

Confirmez les paramètres vidéo dans Zoom: Si vous avez essayé les deux ci-dessus sans succès, ouvrez les paramètres dans lapplication Zoom et examinez les options "vidéo". Vous pourrez voir un aperçu de votre webcam et sélectionner les webcams disponibles. Si vous ne pouvez pas voir un aperçu de la webcam, vous devrez vérifier les paramètres de votre ordinateur et vérifier que votre webcam est correctement installée.

Ma vidéo est en blocs et continue de geler: de nombreux problèmes de qualité dans la vidéo sont dus aux données. Cela peut être dû au fait que vous ne disposez pas dun Wi-Fi puissant ou quil y a quelquun dautre qui utilise la bande passante sur votre connexion (streaming en 4K ou téléchargement de gros fichiers, par exemple). Essayez de limiter les autres services exigeants et assurez-vous davoir un bon signal Wi-Fi ou une connexion filaire.