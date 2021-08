Des politiciens modernes fantastiquement réinventés dans de célèbres portraits

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons couvert des œuvres dart fantastiques dans le passé. Avec des artistes Photoshop talentueux utilisant leurs compétences pour créer de chouettes œuvres dart moderne.

Chez Design Crowd, il existe un certain nombre de concours Photoshop réguliers, mettant les gens au défi de proposer des œuvres dart créatives sur des sujets particuliers. Il y en a eu de toutes sortes, des animaux dans les peintures de la Renaissance aux personnages de dessins animés en passant par les films refondus avec de nouveaux acteurs .

Celui-ci est tout au sujet des politiciens. Que vous aimiez ou détestiez les politiciens, vous apprécierez certainement cette collection dimages où les photos des plus connues ont été converties en portraits peints.

Vladimir Poutine rencontre Van Gogh

Vladimir Poutine est peut-être lun des politiciens modernes les plus connus dont vous êtes susceptible de voir une photo. Le président de la Russie a occupé de hautes fonctions dans le pays pendant de nombreuses années. Le voici vu dans des temps plus simples grâce à un artiste qui a peaufiné son image pour ladapter parfaitement au travail de Vincent Van Gogh.

Nous avons limpression que le clin dœil effronté nest peut-être pas un côté de son personnage que vous verriez normalement et cest ce qui fait vraiment de cette image un gagnant.

Hillary Clinton rencontre Mona Lisa

Elle nétait peut-être pas la plus populaire des politiciens, bien quelle ait remporté le vote populaire lors des élections de 2016, mais on ne peut nier quHillary Clinton est magnifique dans ce tableau.

La merveille de lœuvre de Léonard de Vinci a été réinventée à limage de lhomme politique américain. Elle nest pas Mona Lisa mais cest toujours un Photoshopping craquant.

Kim Jong-il rencontre Le Fils de lHomme

Le Fils de lhomme était un autoportrait surréaliste de René Magritte conçu à lorigine en 1964. Limage originale montrait une pomme suspendue devant le visage de lartiste et le chapeau toujours fermement sur sa tête. Maintenant ré-imaginé, il présente Kim Jong-Un avec Apple à la main et un chapeau perdu au vent.

Angela Merkel rencontre la fille à la perle

Fille avec une boucle doreille en perle a été conçue à lorigine en 1665 et montrait une belle jeune fille européenne vêtue dune robe exotique et dune grande boucle doreille. Maintenant, il a été retravaillé pour montrer une ressemblance avec Angela Merkel, la chancelière allemande. En fait, nous apprécions beaucoup celui-ci. Cest à la fois convaincant et amusant. On se demande ce que Merkel en penserait.

Dilma Vana Rousseff rencontre la princesse Albert De Broglie

Dilma Rousseff était présidente du Brésil avant sa destitution en 2016. La voici, considérée comme une alternative à limage de la princesse Albert De Broglie, épouse du Premier ministre français en 1845.

Nous pensons que la version mise à jour est en fait une grande amélioration par rapport à limage originale . Que ce soit un bon hommage à lune ou lautre femme est entièrement subjectif.

Donald Trump rencontre Young Boy with Whip

Eh bien, celui-ci est assez spécial nest-ce pas? La peinture originale de 1840 montrait un garçon vêtu dune robe rose tenant un fouet. Une image un peu étrange en soi. Dautant plus lorsque sa ressemblance est remplacée par celle de Donald Trump.

François Hollande rencontre Napoléon Bonaparte

François Hollande, lancien président de la France est vu ici, repensé dans la gloire royale de Napoléon Bonaparte, lempereur de France et le grand chef militaire de lépoque de la Révolution française. Un hommage approprié ? Nous ne sommes pas sûrs.

Clinton et Trump rencontrent le gothique américain

Donald Trump et Hilary Clinton apparaissent dans la peinture emblématique de Grant Wood, le gothique américain. Lun a certainement lair plus heureux que lautre. Une autre peinture à lhuile classique réinventée de manière amusante pour le plaisir de tous.

Bill Clinton rencontre le prince Léopold

Beaucoup de peintures à lhuile anciennes présentent un aspect et une sensation comme celui-ci. Des hommes importants de lépoque en tenue militaire à part entière arborant un coffre plein de médailles et posant pour des portraits historiques. Ici, la ressemblance du prince Léopold a été remplacée par celle de Bill Clinton.

David Cameron rencontre La Mort de Marat

Un Photoshopping sombre, quoique quelque peu poignant, remplace limage du leader révolutionnaire français assassiné Jean-Paul Marat par celle de lex-Premier ministre David Cameron. Il a certainement assassiné lavenir de notre nation.

Boris Johnson par Andy Warhol

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été repensé avec le style pop art dAndy Warhol.

Le Premier ministre a généralement lair un peu agité et agité et cette peinture ne fait que doubler cette ambiance de manière étrange et merveilleuse.

Le souper perdu

Au lieu de Jésus et de ses disciples, nous voyons à la place des politiciens du monde. Tous se sont réunis pour le souper perdu. Lex-président américain Donald Trump est au premier plan comme il a toujours aimé lêtre.

Poutine à la place de Thomas Eakins

Il y a quelques visions de Poutine dans cette liste et dune manière ou dune autre, le politicien russe semble sintégrer facilement dans beaucoup dentre elles.

Napoléon déguisé en Kim

Kim Jong-Un convient parfaitement au costume de Napoléon. À tel point quon peut limaginer défiler avec une telle tenue pendant son temps libre.

Traversée des Alpes

En mai 1800, Napoléon franchit les Alpes et remporte la victoire en Italie. Linspiration originale pour cette image a été peinte en 1850 par Paul Delaroche. Il a ensuite été réinventé pour le concours Design Crowd avec Trump chevauchant lâne à la place.