Slack déploie ses applications repensées pour Android et iOS

Après lavoir testé pendant quelques semaines avec une version bêta dAndroid, et à la suite dune mise à jour importante de sa version de bureau , Slack a publié une mise à jour à la fois pour son application Android et iOS, remaniant considérablement une grande partie de lexpérience utilisateur.

Lidée de base, selon le billet de blog de Slack sur le sujet , est de simplifier la navigation dans lapplication et de faciliter laccès aux éléments que vous recherchez, comme les messages directs à vous et vos propres brouillons de messages. .

Le principal changement qui en a résulté, et le plus important visuellement, est lajout dune barre de navigation à quatre panneaux en bas de lécran, permettant aux utilisateurs de choisir entre Accueil, DM, Mentions et Vous.

Lavis de Slack est que sa navigation précédente, bien que unique, nétait pas ce à quoi la plupart des gens étaient habitués à partir dautres applications populaires, ce qui a motivé le changement.

Loption Accueil amène les utilisateurs à la liste des conversations dans lesquelles ils se trouvent, organisés selon que vous avez des balises ou des messages non lus. Les DM, quant à eux, sont ce quils disent sur létain, vous permettant daccéder aux messages qui vous sont envoyés directement dun simple toucher.

Mentions est quelque chose de proche dun onglet de notifications, où vous pouvez rapidement voir qui vous a mentionné récemment et dans quels messages, à côté de toutes les réactions qui y ont été apposées ou de vos propres messages.

Enfin, longlet You permet aux utilisateurs de définir plus facilement leur statut et leur disponibilité, dans le but apparemment dencourager les utilisateurs à gérer leurs paramètres plus souvent et plus facilement.

Un bouton de composition est également ajouté pour accélérer la composition dun nouveau message si vous ne trouvez pas la conversation en question, tandis quil est également plus facile dajouter des applications à Slack à laide de licône de léclair à côté de la barre de saisie dans les messages.

Il y a quelques changements plus précis et des corrections de bugs dans la mise à jour, bien sûr, qui devraient être disponibles maintenant - les utilisateurs auront besoin de la version la plus récente de lapplication, qui devrait être déployée tout au long de cette semaine.