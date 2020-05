Que sont les avatars Facebook et comment fonctionnent-ils?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook copie à nouveau Snapchat, en proposant des avatars personnalisables.

Snapchat a acheté Bitmoji en 2016 pour 100 millions de dollars et a depuis offert à ses utilisateurs la possibilité de créer et denvoyer des personnages virtuels similaires. Désormais, Facebook propose à ses utilisateurs la même chose: des avatars personnalisables. Le réseau social les déploie aux États-Unis après leur premier lancement international lannée dernière. Voici tout ce que vous devez savoir sur les avatars Facebook.

Ils sont comme des personnages Bitmoji

Créez votre propre sosie virtuel

Facebook a déclaré quil voulait donner aux utilisateurs une meilleure façon de sexprimer, il présente donc les avatars de Facebook. Voici comment ils sont décrits:

"Les avatars vous permettent de partager une gamme démotions et dexpressions via un personnage numérique qui vous est particulièrement représentatif. Nous sommes donc ravis de proposer cette nouvelle forme dexpression personnelle à davantage de personnes dans le monde. Avec autant démotions et dexpressions choisissez, les avatars vous permettent de réagir et de vous engager plus authentiquement avec la famille et les amis dans lapplication. "

Disponible dans lapplication Facebook

Également disponible dans lapplication Messenger

Les avatars Facebook peuvent être utilisés dans les commentaires et les histoires Facebook, et éventuellement, les messages texte avec des arrière-plans. Ils peuvent également être utilisés dans les conversations Messenger, et ils peuvent être affichés sur votre profil de jeu Facebook.

Accédez au compositeur de commentaires Facebook ou Messenger

Appuyez sur le bouton smiley, puis sur longlet autocollant et "Créez votre avatar"

Vous pouvez commencer à créer votre propre avatar Facebook en vous dirigeant vers le compositeur de commentaires dans lapplication Facebook ou lapplication Messenger. De là, appuyez sur le bouton smiley, puis accédez à longlet autocollant, et choisissez "créer votre avatar". Cest aussi simple que cela!

Vous remarquerez une gamme doptions, y compris pour les coiffures, les teints et les tenues.

Consultez lannonce de Facebook ici.