Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Donc, vous possédez un Echo Show et vous ne savez pas comment utiliser la chose pour regarder des vidéos YouTube. Tout dabord, assurons-nous que vous pouvez même le faire.

La gamme Echo Show dAmazon comprend désormais trois haut-parleurs avec écrans tactiles: lEcho Show de 10 pouces, lEcho Show 5 de 5,5 pouces et le modèle de 8 pouces. Chacun de ces appareils Echo Show peut charger du contenu à partir de votre chaîne YouTube préférée. Vous pouvez lutiliser pour regarder lémission de cuisine Its Alive de Brad Leone sur YouTube, par exemple, ou peut-être que vous souhaitez diffuser un concert en direct.

Bien quil ny ait pas dapplication, de compétence ou dassistance YouTube officielle de Google, il existe une solution de contournement facile qui vous permettra de regarder nimporte quelle vidéo YouTube ou diffusion en direct sur les appareils Echo Show. Assurez-vous simplement que votre appareil est branché, configuré et allumé. Ensuite, demandez simplement à Alexa «douvrir YouTube».

"Alexa, ouvre YouTube."

Si cest votre première demande, Alexa vous demandera de choisir un navigateur par défaut. Vos options incluent la soie dAmazon ou Firefox de Mozilla. Appuyez sur un navigateur pour en sélectionner un (vous naurez pas à recommencer pour les futures demandes douverture de YouTube). Notez que si vous préférez Firefox à Silk, vous pouvez également utiliser YouTube TV, car Firefox est lun des rares navigateurs en dehors de Chrome qui prend en charge YouTube TV.

Alexa ouvrira alors YouTube directement dans le navigateur que vous avez sélectionné. Vous pouvez vous connecter à votre compte YouTube ou non - cest à vous de décider.

À partir de là, pour utiliser YouTube sur Echo Show, demandez à Alexa douvrir YouTube et la page Web souvrira. Touchez lécran tactile de lEcho Show avec votre doigt pour vous connecter ou rechercher et naviguer sur YouTube comme vous le feriez sur une tablette. Vous pouvez demander des choses comme "Alexa, joue SNL sur YouTube", mais Alexa fera une recherche et affichera une page de résultats à partir de YouTube, sur laquelle vous pouvez appuyer pour lire une vidéo.

Si vous avez un Echo Show plus ancien, mettez-le à jour avec le dernier logiciel.

Sur votre appareil, balayez vers le bas depuis le haut de lécran. Appuyez sur Paramètres. Accédez aux options de lappareil. Mettez à jour le logiciel via Rechercher les mises à jour logicielles.

Votre Echo Show sera alors mis à jour. Cela devrait vous permettre dutiliser YouTube.

