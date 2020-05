Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le bruit de fond est le fléau de laudio, que vous appeliez un ami, enregistriez un podcast ou que vous soyez interviewé en direct sur le téléviseur.

Avec beaucoup plus de gens qui font beaucoup plus de visioconférence, il y a beaucoup plus dintérêt à améliorer ces appels - et cest souvent le son qui est la partie la plus importante du package.

Krisp.ai pourrait avoir une solution pour vous.

Krisp est une application de suppression de bruit qui utilise lintelligence artificielle pour nettoyer votre audio. Cela fonctionne en temps réel, créant ce qui est en fait une couche protectrice entre votre microphone et lapplication que vous utilisez pour vous assurer que le bruit de fond est filtré.

Non seulement il filtrera le bruit de fond de votre microphone, mais vous pouvez également filtrer le bruit de fond provenant dautres personnes lors de lappel, de sorte que le son que vous entendez est également plus propre.

Comme il est basé sur un logiciel, cest une solution simple et ne nécessite aucun matériel spécial - il fonctionnera avec le micro intégré de votre ordinateur portable, le micro de votre webcam ou un micro externe. Il fonctionnera également avec des applications courantes, telles que Zoom, Teams, Skype, Meet pour vous assurer que laudio de votre visioconférence est agréable et clair.

Tout le traitement est effectué localement sur votre appareil, vous nenvoyez pas daudio vers le cloud, il est donc également privé.

Il existe plusieurs versions de Krisp, il y a lapplication de bureau qui est disponible pour macOS ou Windows. Ils sont idéaux pour les situations typiques à la maison ou au bureau où vous souhaitez un son plus propre pour des services comme Zoom.

Ensuite, il y a lextension Chrome, qui fonctionnera dans le navigateur Chrome et vous permettra dannuler le bruit lorsque vous utilisez des applications Web dans Chrome ou lorsque vous utilisez ChromeOS. Cela peut être sur Meet, la version de lapplication Web de Zoom ou quelque chose comme lenregistrement Zencaster.

Il existe également un numéroteur Krisp pour iOS. Ceci est conçu pour rendre votre iPhone audio plus propre lorsque vous vous connectez à des réunions. Pour ceux qui doivent participer à une conférence téléphonique lorsque vous nêtes pas à votre bureau, ceci est conçu pour vous.

Lorsque vous installez lapplication Krisp, vous serez guidé à travers les étapes que vous devrez suivre pour le faire fonctionner. Nous lavons installé sur Windows et Mac, ce dernier semble fonctionner un peu plus facilement quand il sagit de changer les entrées audio.

La chose importante à comprendre à propos de Krisp est que cest comme avoir un autre microphone à choisir. Lorsque vous venez dutiliser une application comme Zoom ou Teams, vous devez vous assurer que vous avez sélectionné "Krisp" comme entrée audio.

À titre dexemple, examinons comment configurer Krisp avec Zoom.

Téléchargez lapplication Krisp et suivez les instructions dinstallation. Ouvrez Zoom et dirigez-vous vers les paramètres. Ouvrez les paramètres audio et dans la liste déroulante, sélectionnez Krisp pour votre microphone et Krisp pour votre haut-parleur. Dans lapplication Krisp, sélectionnez le microphone que vous souhaitez utiliser et les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

Essentiellement, ce que vous faites, cest de dire à lapplication dutiliser Krisp et de dire à Krisp quel matériel utiliser.

Le processus de configuration est globalement similaire pour les autres applications. Dans Google Meet par exemple, vous pouvez sélectionner Krisp dans les paramètres dès que vous ouvrez meet.google.com. Dans Skype, vous vous dirigez vers les paramètres audio et vidéo dans lapplication et faites de même.

Dans Slack, vous devez modifier ces paramètres une fois que vous commencez un appel - noubliez pas de sélectionner le microphone et le haut-parleur Krisp en option lorsque vous ouvrez une application.

Oui, et cest étonnamment efficace. Ci-dessous est un exemple dune conférence téléphonique typique sur Zoom - lecture dun discours du coronavirus du Premier ministre britannique Boris Johnson du 10 mai 2020, avec un fond virtuel de Downing Street, tout en frappant un morceau de bois avec une hache de guerre.

Les résultats sont typiques de ce que vous vivrez avec Krisp. Il y a un écrêtage audio lorsquil y a un bruit fort à annuler, ce qui conduit à un son de voix légèrement artificiel, mais cest un cas extrême dans notre test. À moins que vous nappeliez dun chantier de construction, il est peu probable que vous ayez besoin dune annulation de bruit aussi forte.

Plus important encore, des choses comme la fermeture des portes, le bruit de la circulation, les avions, les oiseaux, les enfants qui montent et descendent les escaliers et dautres choses qui peuvent normalement être entendues lors des conférences téléphoniques, ont maintenant disparu - et nous avons testé cela avec toutes sortes de sons et trouvé quen général, à moins quil ne sagisse dun bruit très fort ou soudain, cela ne perturbe pas laudio.

Mais nous avons remarqué que cela augmente les exigences de votre PC. Nous lavons testé principalement avec un MacBook Pro et nous avons constaté que même dans les courtes vidéoconférences, les fans se déclencheraient sur le Mac car les exigences sont évidemment plus élevées que pour passer un appel vidéo standard. Heureusement, les sons des fans sont également filtrés.

Il y a un niveau gratuit pour Krisp qui vous donnera 120 minutes - 2 heures - gratuitement par semaine. Cela ne coûtera rien.

Le niveau Pro coûte 5 $ par mois (si vous choisissez de payer mensuellement) et cela vous donne un temps illimité, ainsi que la possibilité dutiliser Krisp sur trois appareils. Il existe également un niveau Teams qui coûte 5 $ par utilisateur et par mois, ce qui donnera une facturation et une administration centralisées à ceux qui veulent Krisp pour une main-dœuvre plus importante.