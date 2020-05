Raccourcis clavier Zoom: les combinaisons de touches essentielles que vous devez connaître

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bien quil ait été extrêmement réussi au cours des dernières semaines et des derniers mois, Zoom nest pas très convivial.

Il y a eu beaucoup de conversations dans notre foyer (et avec des contacts) sur la façon de faire à peu près tout à Zoomland. Et ce nest pas une surprise; il sagit dun outil axé sur les affaires qui a été mis à lhonneur et réorienté pour les quiz de pub et les rattrapages aléatoires axés sur le vin partout.

Les raccourcis clavier peuvent réduire un peu la douleur liée à lutilisation de Zoom, car vous faites souvent des choses de manière répétée - comme couper et réactiver votre microphone. À cette fin, nous navons sélectionné ici que les raccourcis les plus utiles, classés par système dexploitation pour plus de facilité.

Vous pouvez réaffecter des raccourcis dans votre client de bureau Zoom pour PC ou Mac. Cliquez sur votre photo de profil, puis sur Paramètres, puis sur Raccourcis clavier.

Espace - Poussez pour parler (réactivez-vous temporairement pendant que vous parlez)

Alt + V: démarrer / arrêter la vidéo

Alt + A: couper / réactiver le son

Alt + M: activer / désactiver le son pour tout le monde sauf lhôte (pour lhôte uniquement)

Alt + F: entrer ou sortir en plein écran

Alt + H: afficher / masquer le panneau de discussion en réunion

Alt + U: Afficher / masquer le panneau Participants

PageUp / PageDown: faites défiler les pages daffichage de la galerie à lécran

Alt + F1: basculer vers la vue active des haut-parleurs lors dune réunion vidéo

Alt + F2: Passer à laffichage vidéo de la galerie lors dune réunion vidéo

Alt + Y: Lever / baisser la main

Alt + Maj + T: Capture décran

Passer en mode Portrait / Paysage: Alt + L

Commande (⌘) + Maj + A: activer / désactiver le son

Commande (⌘) + Maj + V: Démarrer / arrêter la vidéo

Commande (⌘) + Maj + N: Changer de caméra

Commande (⌘) + Maj + F: entrer ou sortir en plein écran

Commande (⌘) + Contrôle + M: couper le son pour tout le monde sauf lhôte (pour lhôte uniquement)

Commande (⌘) + Contrôle + U: réactiver le son pour tout le monde sauf lhôte (pour lhôte uniquement)

Commande (⌘) + Maj + W: passer à la vue active du haut-parleur

Commande (⌘) + Maj + W: passer à la vue Galerie

Ctrl + P: Afficher lécran précédent en mode Galerie

Contrôle + N: Afficher lécran suivant dans la vue Galerie

Commande (⌘) + Maj + H: afficher / masquer le panneau de discussion en réunion

Commande (⌘) + U: Afficher / masquer le panneau Participants

Option + Y: Lever la main / baisser la main

La gamme de raccourcis pour iPadOS est un peu plus limitée et, malheureusement, il ny a aucune pression pour parler avec la barre despace.

Commande + Maj + A: désactiver / réactiver mon son

Commande + Maj + V: démarrer / arrêter ma vidéo

Commande + Maj + H: afficher / masquer le chat

Commande + Maj + M: minimiser la réunion

Commande + U: afficher / masquer la gestion des participants

Commande + W: fermer la fenêtre avant