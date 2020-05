Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La cybersécurité na jamais été exactement quelque chose à ignorer, mais il est juste de dire que maintenant plus que jamais cest une priorité pour dinnombrables personnes et organisations à travers le monde.

Norton est à lavant-garde de ce champ de bataille depuis des décennies et est de loin lun des noms dantivirus les plus fiables, mais cela ne signifie pas quil reste immobile.

Il avance constamment avec de nouvelles fonctionnalités et offres pour sassurer que ses utilisateurs obtiennent le meilleur rapport qualité-prix et pour sassurer que ses concurrents sont laissés dans la poussière. Nous avons rassemblé cinq choses que Norton fait en ce moment pour sassurer quil ouvre toujours la voie à lantivirus en 2020.

Un logiciel antivirus est quelque chose que beaucoup dentre nous associent principalement à nos ordinateurs et ordinateurs portables - appareils sur lesquels nous naviguons sur le Web et téléchargeons des fichiers. Sauf quau cours de la dernière décennie, cest devenu de plus en plus dépassé.

La plupart dentre nous effectuons maintenant dénormes quantités de lecture et de navigation sur des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes, et il est tout à fait possible de tomber sur des sites Web suspects et des logiciels malveillants sur votre téléphone. Cest pourquoi Norton propose son service Mobile Security, qui fonctionne à la fois pour Android et iOS pour protéger tous vos appareils, pas seulement vos ordinateurs.

Bien sûr, en ce qui concerne la cybersécurité, un autre changement majeur dans les attentes au cours des dernières années a été que les gens voulaient de plus en plus pouvoir naviguer sur le Web en toute confidentialité. Comme les cookies et les trackers sont devenus totalement omniprésents et excessifs, de plus en plus de gens ont cherché à utiliser des réseaux privés virtuels, ou VPN, pour naviguer en toute confidentialité sans être surveillés.

Ces services ont également lavantage supplémentaire de vous permettre de masquer votre position, daccéder à du contenu conçu pour dautres régions au cas où cela vous intéresserait. Norton, avec désinvolture, a son propre service VPN, Secure VPN, qui vous permet dobtenir tous ces avantages, sans vous soucier de vous inscrire avec une entreprise sommaire sans antécédents. En obtenant à la fois votre protection antivirus et vos fonctionnalités VPN de Norton, vous obtenez une tranquillité desprit totale lorsque vous naviguez.

Bien sûr, Internet peut être totalement normalisé et répandu dans la vie quotidienne à ce stade, mais cela ne signifie pas que les parents souhaitent nécessairement que leurs enfants y aient un accès complet et gratuit sans barrières de sécurité.

Norton Family est le moyen de Norton daider - il vous permet de surveiller ce à quoi vos enfants accèdent, de contrôler cet accès et de fixer des limites de temps chaque jour pour les empêcher de se gaver trop. Il est suffisamment granulaire pour vous aider à éliminer des sujets spécifiques (comme sils deviennent un peu trop accro aux vidéos Fortnite), tout en étant assez simple pour être un service très rapide à configurer.

Mieux encore, jusquau 31 mai, vous pouvez obtenir 6 mois gratuits de Norton Family lorsque vous vous inscrivez, vous permettant de goûter gratuitement à toutes ses meilleures fonctionnalités.

De nombreuses entreprises se vantent de ce que leur logiciel peut faire, sans grand chose à sauvegarder, mais pas si nombreuses sont prêtes à parler de ce qui se passera si leur logiciel tombe en panne.

Norton est pleinement conscient que de nouveaux logiciels malveillants et virus se propagent tout le temps et nest pas assis sur ses lauriers. Il a une promesse qui sapplique aux clients, ce qui signifie que si son logiciel antivirus ne parvient pas à arrêter une infection, vous pouvez contacter directement ses experts pour essayer de résoudre le problème.

Sils ne peuvent pas le faire, ce qui est peu probable, vous pourriez obtenir un remboursement du coût de votre logiciel en signe de bonne volonté. Vous ne trouverez pas trop dautres entreprises prêtes à faire les mêmes promesses.

Une des raisons pour lesquelles Norton est si confiant quil naura pas besoin de rembourser souvent est quil dispose dune équipe dédiée uniquement dans le but de détecter et de réagir aux nouvelles menaces et virus, en sassurant que le logiciel de Norton est mis à jour. et peut combattre tous ces nouveaux méchants.

Léquipe est composée dingénieurs en sécurité, danalystes des menaces et de chercheurs, tous travaillant ensemble pour garantir que quelles que soient les nouvelles menaces, vous êtes bien placé pour pouvoir lignorer efficacement. Cest une infrastructure vitale, et un autre indicateur de la façon dont beaucoup plus avancé que les autres antivirus Norton est - la plupart de ses concurrents ne pouvaient pas rêver dune telle force.

Ces raisons devraient être assez convaincantes pour envisager Norton avant le jeu sur le plan antivirus, mais la preuve, comme toujours, est dans le pudding. La meilleure façon de comprendre comment ces fonctionnalités fonctionnent et fonctionnent ensemble est de télécharger le package Norton 360 tout compris pour les essayer et voir à quel point vous pouvez profiter du Web en toute confiance.