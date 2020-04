Les meilleurs jeux pour jouer sur Zoom

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous nous tournons tous vers la vidéoconférence pour rester en contact avec les gens. Moins de temps pour sortir, plus de temps en ligne, beaucoup choisissent Zoom pour se divertir.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Zoom a flotté au sommet de la pile de vidéoconférence, notamment parce que dans sa forme de base, il est gratuit à utiliser - bien que Google Meet puisse offrir une alternative également gratuite.

Mais que pouvez-vous faire sur Zoom? Voici quelques idées pour vous divertir.

Nous avons beaucoup écrit sur la façon d héberger un quiz sur Zoom , mais cest une utilisation parfaite de ce qui était à lorigine un outil commercial. Le fait de pouvoir partager une présentation à partir de votre ordinateur, y compris de la musique, signifie que vous pouvez essentiellement exécuter un quiz très facilement - avec lavantage de pouvoir atteindre de nombreuses personnes en même temps. Cest formidable pour 15 à 20 personnes dans différentes équipes de simpliquer, alors nayez pas peur de voir grand!

Un jeu de société classique, vous pouvez vraiment profiter de la vidéoconférence pour faire fonctionner les Charades. Vous aurez besoin davoir un peu despace de performance - et beaucoup de lumière pour que la vidéo ne soit pas trop granuleuse - mais en utilisant quelque chose comme un générateur de Charades sur votre téléphone, vous pouvez facilement demander à lartiste de proposer une idée et de la mettre en œuvre pour le reste de leur équipe à deviner. Ceux qui participent à lappel vidéo peuvent regarder, suivre le temps et sassurer quil ny a pas de tricherie! Si vous avez tous les deux un jeu de cartes Charades à la maison, cest encore mieux. Cest un jeu idéal pour réunir deux moitiés dune famille séparée, et idéal pour les enfants à simpliquer.

Un autre jeu simple qui fonctionne vraiment bien via Zoom, qui a une fonction de tableau blanc intégrée. Pour y accéder, il suffit de démarrer Zoom et dappuyer sur le bouton décran de partage et vous verrez loption pour le tableau blanc. Il y a beaucoup de fonctions là-bas et vous devrez décider exactement ce que vous pouvez utiliser (ne vous contentez pas de lécrire…), mais il est possible davoir un peu plus de plaisir lorsque vous dessinez votre réponse. Vous pouvez soit dessiner pour que tout le monde devine, soit travailler en équipe de chaque côté dans différentes maisons. Cest très amusant pour les enfants et les adultes et vous pouvez soit utiliser des cartes dun ensemble Pictionary à la maison, soit utiliser un générateur de mots en ligne sur votre téléphone.

Si vous voulez vraiment exciter les enfants, les chasses au trésor fonctionnent très bien. Vous aurez besoin dun grand groupe ou de beaucoup denfants dans plusieurs maisons différentes et dune personne comme hôte. Lhôte appelle simplement ce quils ont besoin de trouver, en envoyant les enfants courir dans la maison pour obtenir ce qui a été demandé - une cuillère, quelque chose de rose, votre couette. Il est préférable que les parents restent à lécart - laissez simplement grand-mère appeler les trésors que les petits-enfants doivent trouver.

Un autre jeu de société familial amusant, Articulate! voit les joueurs décrire des mots que les autres devineront. Bien sûr, vous ne pouvez pas dire le mot, vous devez utiliser votre langue. Cela fonctionne bien lorsque vous avez beaucoup de gens dans des endroits différents, lhôte ou le maître de jeu pouvant envoyer les mots via un message direct en zoom (en utilisant la fonction Chat) si les gens sont dans des maisons différentes ou si vous avez des groupes de les gens au même endroit, via leur téléphone. Il sagit vraiment dimpliquer tout le monde.

Pour quelque chose dun peu plus calme, les échecs sont un jeu facile à jouer sur Zoom. Bien sûr, vous pouvez déjà jouer aux échecs en ligne ou via nimporte quelle forme de messagerie, mais vous asseoir pour passer du temps à parler à un être cher éloigné, tous les deux avec un échiquier, vous rapprochera. Noubliez pas de déplacer les pièces sur les deux planches pour savoir ce qui se passe. Mieux encore, vous pouvez jouer sur plusieurs jours - laissez simplement la configuration du plateau avec toutes ces pièces en place. Cela vous donne au moins le temps de planifier votre stratégie gagnante.

Probablement le jeu de société le plus populaire, presque tout le monde a le monopole. Comme les échecs ci-dessus, tout ce que vous avez à faire est de le configurer, de faire un espace pour lordinateur afin que ce soit une expérience partagée et de jouer. Bien sûr, vous aurez besoin de deux banquiers, un dans chaque pièce, qui devront également sassurer quil ny a pas de personnes dans les deux équipes qui essaient dacheter Mayfair, et sassurer que ces transactions à distance entre les joueurs fonctionnent. Vous devrez également vous déplacer sur le plateau dans les deux endroits et éteindre ces maisons au fur et à mesure de leur construction. Oui, certaines des cartes Chance et des cartes de coffre communautaire seront dupliquées, et certaines parties du jeu ne fonctionneront pas tout à fait - mais qui sen soucie?