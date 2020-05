Comment exécuter le meilleur quiz Zoom: Conseils pour réussir le quiz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le zoom est devenu loutil de choix pour garder les gens connectés, mais une tendance surprenante qui a émergé est celle des quiz.

Les quiz fonctionnent si bien sur Zoom parce quils sont sociaux, sans avoir besoin que les gens crient tout le temps les uns sur les autres. Cest essentiellement une façon de rassembler un groupe de personnes, engagées dans une activité, sans avoir à parler à tour de rôle.

De loutil professionnel au quiz cool, voici quelques conseils sur la façon de lancer le quiz ultime depuis chez vous.

Chaque maître de quiz doit commencer par un quiz et chaque structure de besoin de quiz - et les parties les plus importantes de lexécution dun quiz se produisent hors ligne, ou plutôt, dans la planification.

Tout dabord, vous avez besoin de vos questions. Comme vous allez lexécuter sur Zoom, au lieu de lire toutes vos questions et davoir du mal avec les gens qui ne peuvent pas entendre, faites une présentation.

Cela peut être dans PowerPoint, Keynote, Slides ou tout autre chose - et nous pensons que les diapositives fonctionnent très bien, avec lavantage dêtre gratuits. Lessentiel ici est de faire une présentation qui fera ressortir votre quiz - parce que tout le monde va le voir. Comme toujours, pratiquez, pratiquez, pratiquez, organisez vos transitions ou effets, afin que vous sachiez ce que vous faites.

Lavantage dutiliser une présentation est que vous pouvez tout intégrer dans cette présentation - un tour dimage, des citations à compléter, un tour de musique, tout ce que vous aimez. Mettez-le en mode "présent" et / ou plein écran, de sorte que ceux de la présentation ne puissent pas voir le reste de votre bureau.

Astuce : placez chaque question sur une diapositive différente, afin de pouvoir cliquer facilement ou revenir si vous en avez besoin.

Cela vaut la peine darrêter tout ce dont vous navez pas besoin - alors quittez et quittez Skype, Word, Photoshop - tout ce qui pourrait fonctionner en arrière-plan dont vous navez pas réellement besoin, car Zoom est une application exigeante.

Comme vous partagerez votre écran, tout ce que vous voulez ouvrir, cest les choses que vous devez réellement partager - et moins vous avez de programmes ouverts, moins Zoom vous offrira en matière de partage.

Un excellent moyen de faciliter votre questionnaire consiste à utiliser une feuille de réponses. Bien sûr, les gens peuvent simplement écrire des réponses sur un peu de papier, mais préparer une feuille de réponses signifie que les gens savent où ils sont, combien de questions sattendre et vous pouvez rendre la structure de votre quiz un peu plus compliquée - par exemple avec des réponses en deux parties , tours dimage, etc.

Une fois que vous avez créé votre questionnaire, préparez votre feuille de réponses et envoyez-la avec linvitation ou les détails de la réunion et les gens peuvent simplement limprimer à la maison.

Noubliez pas quen tant quhôte, les gens sont susceptibles de vous regarder et de vous écouter plus que tout autre participant, alors pensez à ce que vous avez en arrière-plan et au bruit quil y a autour de vous.

Faites taire votre téléphone pour éviter ces bings et bongs ennuyeux, et ne vous asseyez pas à côté de votre réfrigérateur ou de votre machine à laver pendant le cycle dessorage. Ne vous asseyez pas non plus dos à une fenêtre ou à des portes-fenêtres, car vous serez silhouetté. Un joli fond uni est simple; une bibliothèque à laspect studieux est très tendance en ce moment, ou vous pouvez choisir un arrière-plan Zoom .

Zoom, en tant quoutil pour les entreprises avant tout, dispose dune collection de fonctionnalités qui sont utiles lors de la présentation de votre quiz - et la principale ici est la possibilité de partager votre écran, afin que vous puissiez montrer cette présentation et que les gens puissent simpliquer avec une expérience professionnelle.

Les réunions Zoom peuvent être planifiées, ou vous pouvez simplement y aller et démarrer une réunion et inviter dautres personnes à se joindre. Pour quelque chose organisé comme un quiz, il est bon de le planifier pour le moment que vous souhaitez quil ait lieu, en partageant lID de la réunion et le mot de passe par tout moyen que vous souhaitez. Si vous planifiez une réunion, ces ID et mots de passe sont sur la page de planification pour vous.

Si vous avez commencé une nouvelle réunion, vous pouvez trouver les détails en cliquant sur le «i» dans le coin supérieur gauche et en partageant - mais soyez organisé et planifiez à la place.

Si vous planifiez, vous pouvez configurer un grand nombre de paramètres de la réunion à lavance, y compris autoriser les personnes avant que vous (lhôte) ne soyez là. Cest génial pour les événements sociaux.

Zoom a un délai de 40 minutes pour les réunions, sauf si vous payez pour le niveau Pro (14,99 $ / 11,99 £ / 13,99 $ par mois). Si vous faites beaucoup de zoom, cela vaut la peine de payer pendant quelques mois jusquà ce que vous soyez de retour dans le monde réel - vous pouvez annuler à tout moment.

Mais Zoom a également assoupli un peu les règles autour de cette restriction de 40 minutes. Vous pourriez avoir la possibilité déviter la limite de temps si vous planifiez votre prochaine réunion Zoom, donc cela vaut la peine dêtre considéré. Sinon, et si vous ne voulez pas payer, soyez prêt à terminer et à redémarrer à un moment opportun. Cela permet également des pauses toilettes et des rafraîchissements - et vous pouvez toujours partager plusieurs ID de réunion à lavance.

Une fois que vous êtes opérationnel avec votre réunion, vous devez partager votre présentation. Cest vraiment facile et quelque chose que Zoom est vraiment bon, cest pourquoi il est parfait pour les quiz. Appuyez simplement sur le gros bouton Partager lécran dans la barre doutils Zoom et sélectionnez ce que vous souhaitez partager - votre présentation.

Vous souhaiterez que cette application soit en mode actuel, de sorte quelle remplisse lécran et que vous ne montriez pas votre fond décran, vos raccourcis et tout le reste.

Lorsque vous accédez à loption de partage décran, vous trouverez des paramètres avancés, y compris loption de limiter le partage décran à vous seul, lhôte. Vous voudrez cocher cette option, afin que personne dautre ne puisse perturber les choses et commencer à présenter autre chose de leur côté.

Le zoom autorise les annotations par défaut, permettant aux participants dajouter des annotations aux écrans partagés. Cela signifie que nimporte qui dans votre quiz peut sappuyer sur votre présentation, mais vous pouvez désactiver cette option.

Malheureusement, ce sont dans les options avancées de votre compte Zoom accessibles via le portail Web de Zoom. Si vous ouvrez les préférences de lapplication Zoom, vous pouvez y accéder en vous rendant dans le profil, puis "afficher les fonctionnalités avancées". Cela ouvre la page Web de votre compte et en bas de cette page, vous trouverez «annotation» avec la possibilité de désactiver laccès pour les participants.

Une fois votre quiz lancé, vous devrez garder le contrôle de la populace. Les gens se mettront probablement en sourdine sils veulent discuter en équipe, mais vous aurez également le pouvoir en tant quhôte de couper tout le quiz. Vous trouverez cette option dans les participants dans la barre doutils - où vous pouvez désactiver et réactiver tout le monde. Il y a la possibilité pour les gens de se réactiver - que vous pouvez également désactiver si vous le souhaitez.

Surtout, le silence signifie que les gens peuvent entendre ce que vous dites. Si vous devez expliquer les règles dun tour ou donner des conseils, coupez définitivement le bruit - et vous voudrez aussi tout couper pour le tour de musique, si vous en avez un.

Mais ne laissez pas les choses en sourdine tout le temps, car cela atténuerait le sentiment social du quiz - les gens voudront toujours parler, rire et interagir. Lorsque vous utilisez une présentation, les gens peuvent lire les questions eux-mêmes afin quun petit bruit ne gâche pas les choses.

Avoir un tour de musique fait un grand quiz et rien ne vous empêche de le faire via Zoom aussi. Il existe une gamme doptions pour utiliser la musique, essentiellement un moyen facile et un moyen plus compliqué.

Le plus simple est dutiliser le microphone de votre ordinateur pour jouer à ceux de votre quiz.

Vous pouvez même lire cela à partir de votre ordinateur (à partir de Spotify ou ailleurs) car une fois que vous partagez votre présentation en plein écran, ceux qui «regardent» la réunion continueront de le regarder lorsque vous vous éloignerez - car Zoom interrompt ensuite le partage décran jusquà ce que vous revenez à cette application.

Ainsi, vous pouvez passer à Spotify et lire ces pistes à partir dune liste de lecture pré-assemblée, sachant que ceux qui font le quiz ne regardent pas votre écran, ils regardent toujours votre présentation.

Si vous ne voulez pas faire cela, vous pouvez toujours lire la musique dun autre appareil, comme votre téléphone, directement dans le micro de votre ordinateur.

Linconvénient de faire cela est que vous allez compter sur votre micro et cela signifie que la qualité ne sera pas toujours aussi bonne.

Zoom a une option "partager le son de lordinateur". Ceci est vraiment conçu pour que si vous partagez de la musique ou des vidéos, cela vient directement de votre ordinateur plutôt que de votre microphone.

Si vous souhaitez intégrer cela dans votre propre quiz, cest assez facile à faire. Si vous avez de laudio (ou de la vidéo) intégré à votre présentation, vous pouvez le faire:

Appuyez sur loption "Partager lécran" dans la barre doutils Zoom. Cliquez sur loption "partager le son de lordinateur", mais conservez le même fichier de présentation que vous utilisez. Ensuite, "partagez lécran", puis écoutez votre musique.

Cela partagera la musique directement de votre présentation aux téléspectateurs et sonnera beaucoup mieux que dutiliser votre microphone. Noubliez pas de masquer licône de la musique lors de la présentation, afin quelle soit agréable et propre.

Cela fonctionne également pour la vidéo, que vous pouvez intégrer, lire et partager - et il y a une case à cocher supplémentaire pour optimiser la vidéo pour le partage.

Pendant ce temps, votre propre micro est toujours allumé, vous pouvez donc toujours parler, si vous en avez besoin. Une fois que vous avez terminé le tour de musique, vous pouvez revenir au partage décran normal. Le zoom vous permet de modifier ces options audio pendant un appel, si vous souhaitez activer et désactiver le son de lordinateur pendant le quiz.

Cependant, différentes configurations informatiques fonctionnent de différentes manières et certains haut-parleurs externes peuvent arrêter la lecture de laudio, ce qui signifie que vous ne pouvez pas entendre la musique. Certains pourraient avoir la possibilité de surveiller laudio séparément - par exemple via un casque découte connecté à leur microphone - mais certainement tester si cela fonctionne sur votre ordinateur avant dessayer de le faire dans un quiz en direct.

Il y a une troisième option qui consiste à partager uniquement laudio. Cela signifie que vous ne partagez pas votre écran - vous mettez donc efficacement votre présentation de côté pour le tour de musique.

Comme vous ne partagez pas votre écran, vous pouvez basculer vers votre source de musique (comme lapplication Spotify par exemple) et lire votre liste de lecture.

Vous pouvez utiliser cette méthode comme suit:

Appuyez sur "partager lécran" (ou "nouveau partage" si vous partagez déjà votre écran) dans la barre doutils Zoom. Sélectionnez longlet "Avancé". Choisissez "Musique ou son ordinateur uniquement". Écoutez votre musique.

Il sagit dune option simple à utiliser, car vous savez que vous nallez pas révéler la source musicale et vous navez pas à lintégrer dans le cadre de votre présentation.

Comme ci-dessus, la plupart des gens trouveront probablement que cela fonctionne bien, mais dans certaines configurations informatiques, les haut-parleurs peuvent cesser de jouer, vous ne pouvez donc pas entendre la musique. Encore une fois, testez avant de faire cela en direct.

Si vous passez à un style de partage différent pour la musique, noubliez pas de revenir à votre présentation une fois la musique terminée!

Il est facile davoir vos réponses sur des diapositives afin que vous puissiez parcourir rapidement et demander aux gens de marquer leurs propres feuilles. Les avoir à nouveau exposés ne signifie aucune confusion quant à la réponse.

Cest aussi le moment idéal pour avoir tous les microphones sous tension afin que tout le monde puisse profiter de la jubilation ou de la sensation de nausée lorsque vous vous trompez.

Enfin, vous devez savoir qui a gagné et le moyen le plus simple est de demander à chacun décrire sa partition sur sa feuille et de la tenir devant son appareil photo.

Lorsque quelquun retient décrire sur la caméra, dans sa propre image daperçu, lécriture sera inversée pour lui - mais elle sera transmise à tout le monde. Cela a à voir avec la mise en miroir de la caméra, ce qui permet de voir ce que vous faites à lécran beaucoup plus facilement, car votre vidéo daperçu correspond à vos propres mouvements.

La mise en miroir existe à votre avantage et toute écriture que vous maintenez à lécran nest que vers larrière dans votre aperçu - tout le monde voit tout exactement comme il se doit.

La seule façon dont votre écriture apparaîtra à lenvers est si vous allez lécrire à lenvers. Si cela est trop déroutant, vous pouvez désactiver la mise en miroir dans les options vidéo.

Merci à Laura pour linspiration de cet article!