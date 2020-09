Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les logiciels et applications de visioconférence sont un moyen de communication essentiel pour toutes sortes de personnes et dentreprises.

Que vous soyez dans une relation à distance, que vous suiviez un cours en ligne ou que vous travailliez à domicile, vous avez besoin dun moyen de vous connecter par vidéoconférence avec dautres personnes. Des produits comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet (anciennement Hangouts Meet) font partie des solutions de visioconférence les plus populaires.

Pour vous aider à décider quelle est la meilleure, nous avons mis ces trois applications les unes contre les autres et comparé ce quelles ont à offrir.

Zoom est un service de visioconférence que vous pouvez utiliser pour rencontrer virtuellement dautres personnes, que ce soit par vidéo ou audio uniquement, ou les deux, tout en menant des discussions en direct. Et il vous permet denregistrer ces sessions pour les visualiser plus tard. Il sagissait à lorigine dun service de niche principalement utilisé par les entreprises clientes (plus de la moitié des entreprises du Fortune 500 auraient utilisé Zoom en 2019). Aujourdhui, cependant, Zoom compte plus de 300 millions dutilisateurs quotidiens.

Cette croissance rapide a causé de légers problèmes déchelle - principalement sous la forme dun bombardement Zoom, ce qui se produit lorsque les participants rejoignent une réunion Zoom sans y être invités et diffusent du contenu NSFW. Zoom a récemment publié une grande mise à jour pour aider à réduire ce problème de sécurité, et a introduit dautres mesures depuis.

Lorsque les gens parlent de Zoom, vous entendez généralement les phrases suivantes: Zoom Meeting et Zoom Room. Réunion Zoom fait référence à une réunion de visioconférence hébergée à laide de Zoom. Vous pouvez rejoindre ces réunions via une webcam ou un téléphone. Pendant ce temps, une salle Zoom est la configuration matérielle physique qui permet aux entreprises de planifier et de lancer des réunions Zoom depuis leurs salles de conférence.

Outre son faible coût dutilisation, ce qui rend Zoom si attrayant, cest quil est extrêmement simple et que vous pouvez facilement y accéder depuis votre ordinateur portable ou vos appareils mobiles. Ses principales caractéristiques incluent la possibilité dorganiser des réunions individuelles illimitées même avec le plan gratuit, de rencontrer de grands groupes, de partager votre écran ou votre audio, et même de changer votre arrière-plan en une image virtuelle personnalisée - aucun écran vert requis.

À notre avis, Zoom est la meilleure option pour le partage décran et le contrôle des participants, mais a été critiqué pour certains problèmes de sécurité.

Lapplication de bureau est disponible pour Windows et macOS, tandis que lapplication mobile est disponible pour Android et iOS, ou elle peut sexécuter dans un navigateur.

Le niveau gratuit de Zoom permet des réunions individuelles illimitées, mais limite les sessions de groupe à 40 minutes et 100 participants. Les plans payants commencent à 15 $ par mois et par hôte. Zoom Rooms nécessite un abonnement supplémentaire en plus dun abonnement et constitue une solution plus idéale pour les grandes entreprises.

Microsoft Teams est un espace de travail basé sur le chat dans Microsoft 365 (anciennement Office 365). Il est destiné à toute personne qui utilise M365 régulièrement. Cependant, si votre entreprise ou organisation est un utilisateur de Google G Suite, cela ne sera vraiment pas aussi attrayant, et vous êtes probablement mieux avec Slack , une alternative indépendante. En fait, Teams est plus un rival Slack quun rival Zoom - se concentrant plus sur les discussions que sur la vidéo.

Mais comme Teams a intégré la fonctionnalité dappel vidéo, cela vaut vraiment la peine dêtre considéré. Il a récemment frappé 44 millions dutilisateurs quotidiens et serait utilisé par des centaines de milliers dentreprises, dorganisations, décoles et de collèges.

Teams est intégré à toutes les applications Microsoft, y compris Skype et les applications Office traditionnelles comme Outlook. Il combine les fonctionnalités VoIP dentreprise, de collaboration et de vidéo dans une seule application. Il sagit principalement de discussions filées et persistantes que vous pouvez ensuite rechercher plus tard - afin que vous puissiez tout suivre sans avoir à utiliser le courrier électronique, ce que tout le monde reconnaît nest pas un outil idéal de collaboration.

Teams est conçu pour permettre aux gens de travailler plus efficacement ensemble tout en utilisant lintégration des applications Microsoft 365. Vous pouvez par exemple organiser facilement une réunion avec des calendriers, créer et partager du contenu, appeler facilement les membres de léquipe, etc. En termes de visioconférence, il a la capacité dhéberger des appels avec jusquà 250 membres. Il offre également le partage décran et lenregistrement des appels.

Vous pouvez voir jusquà neuf participants simultanément à un appel et Teams peut même fournir des transcriptions dune réunion peu de temps après la réunion.

Microsoft Teams est compatible avec Windows, macOS, Android, iOS et est également disponible sur le Web, tout comme les autres applications Microsoft 365.

Microsoft Teams est inclus avec tous les plans Microsoft 365 (qui commencent à 5 $ par utilisateur et par mois), mais il existe une version freemium du service qui inclut la prise en charge jusquà 300 personnes. Si vous êtes sur le niveau gratuit, Microsoft a déclaré que vous obtiendrez des messages de chat et des recherches illimités. Vous bénéficiez également de fonctionnalités clés telles que 10000 messages de recherche, 10 intégrations dapplications, 5 Go de stockage de fichiers et des chats vidéo 1: 1.

Google a récemment renommé Hangouts Meet en simplement Google Meet. Il sagit dune solution de visioconférence intégrée à Gmail, YouTube et Google Voice, ainsi que des applications pour iOS, Android, et elle fonctionnera dans la plupart des navigateurs. Cest essentiellement une plate-forme utile et rentable pour les petites entreprises ainsi que pour les entreprises clientes. Il possède une interface très légère et rapide qui vous permet de gérer facilement jusquà 250 réunions de personnes.

Le service de visioconférence dessert environ 100 millions dutilisateurs chaque jour, y compris les entreprises G Suite et les entreprises, bien que Google ait mis Meet à la disposition de tous les titulaires de compte Google. Cela signifie que les particuliers peuvent organiser 100 réunions de participants pendant 24 heures maximum sans abonnement à G Suite. Cet arrangement sera en place jusquau 30 septembre 2020.

Google Meet peut gérer jusquà 250 participants par appel, diffuser en direct jusquà 100 000 spectateurs dans un domaine et enregistrer des réunions sur Google Drive pour une diffusion ultérieure, pour payer les abonnés G Suite. Comme Google Meet arrive à tous les titulaires de compte, cest tout ce dont vous aurez besoin pour démarrer une réunion de base pour un maximum de 100 participants, avec la limite de temps normale de 60 minutes annulée, afin que vous puissiez organiser des réunions de 24 heures.

Les organisateurs de G Suite peuvent configurer des appels via Google Agenda, des URL ou des codes de lien de réunion, se connecter par numéro de téléphone et via du matériel Google Meet dédié comme Chromebox et Chromebase. Pour les clients G Suite Enterprise, chaque réunion dispose dun numéro de téléphone dédié.

Google Meet a également récemment mis à jour pour inclure une vue de galerie de type Zoom. Alors que vous ne pouviez voir que quatre personnes à la fois auparavant, Meet a inauguré une nouvelle disposition en mosaïque, vous permettant de voir 16 participants à lappel à la fois. Il permettra le partage décran sous diverses formes et Google continue de renforcer la sécurité de Meet grâce à son assise sur linfrastructure Google Cloud. Google Meet ne propose pas toutes les options de partage décran offertes par Zoom.

Google Meet est disponible en tant quapplication mobile Android et iOS. Vous pouvez également accéder à Meet via les navigateurs Web Chrome, Mozilla, Microsoft ou Safari.

Les forfaits G Suite incluent laccès à Google Meet et commencent à 6 $ par utilisateur et par mois pour le niveau de base (comprend les applications G Suite et 30 Go de stockage dans le cloud). Toute personne disposant dun compte Google pourra accéder gratuitement à Google Meet, avec un accès déployé en mai 2020.

Voici votre arbre de décision: êtes-vous un consommateur régulier et quotidien qui cherche à rester en contact avec ses amis et sa famille? Ensuite, utilisez Zoom ou Google Meet - surtout maintenant, ce dernier est maintenant disponible gratuitement. Dirigez-vous un petit groupe? Ce sont probablement aussi vos meilleures options.

Êtes-vous un utilisateur de G Suite? Utilisez certainement Google Meet.

Êtes-vous un utilisateur Microsoft 365? Allez avec Microsoft Teams.

Êtes-vous une entreprise ou une école? Vous utilisez probablement G Suite ou 365, alors utilisez nimporte quelle application de visioconférence incluse dans votre plan - mais sinon, vous disposez dun accès gratuit à Zoom et à Google Meet pour vous aider.

Honnêtement, Zoom et Google Meet sont les moyens les plus rapides et les plus simples de démarrer des appels vidéo à laide de liens dagenda, dURL de réunion et de numéros de téléphone. Vous navez même pas besoin de créer un compte avec Zoom, bien que Meet nécessite au moins un compte Google gratuit, ce qui, selon Google, est une fonctionnalité de sécurité. Microsoft Teams, en revanche, brille vraiment lorsquune équipe a besoin de passer un appel vidéo à partir dun fil de discussion.

Si vous voulez vraiment que nous vous recommandons un service à essayer, optez pour Zoom. Cest ce que tout le monde utilise en ce moment, et la société a doublé ses efforts de sécurité, déployant même une mise à jour 5.0 majeure qui regroupe les paramètres clés sous une nouvelle icône de sécurité dans la barre de menus. Il améliore également Google Meet lorsquil sagit de gérer des groupes plus importants et offre de meilleures options et contrôles de partage décran.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Dan Grabham.