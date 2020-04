Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le système sur lequel Apple et Google ont travaillé conjointement pour permettre le suivi des contacts via les appareils iPhone et Android serait apparemment disponible pour les développeurs à partir du 28 avril.

Le système est conçu pour permettre aux appareils Google et Apple dêtre interopérables, en utilisant Bluetooth Low Energy pour détecter quand ces appareils sont à proximité des autres appareils et pour être utilisé comme base pour le suivi des contacts afin de lutter contre la propagation du COVID-19.

"Tim Cook ma dit quune première version de la technologie quApple prépare en partenariat avec Google sera mise à la disposition des développeurs le 28 avril", a déclaré Thierry Breton, commissaire européen chargé des marchés intérieurs.

Lhistoire va cependant beaucoup plus loin que Apple et Google, et cela ne signifie pas que les applications de suivi des contacts seront alors disponibles pour le grand public. Au lieu de cela, cest à ce moment-là que les développeurs pourront travailler avec les outils que Google et Apple mettent à disposition, qui alimenteront différentes applications nationales pour le suivi des contacts, par exemple.

Ces outils sont conçus pour permettre laccès aux appareils dune manière qui autrement ne serait pas disponible, mais qui saccompagne de restrictions des deux côtés. L UE a défini ses propres orientations en matière de confidentialité dans les applications de suivi des contacts, tandis que Google et Apple veulent sassurer que leurs propres conditions de confidentialité sont respectées.

Je viens d avoir un bon échange avec #Apple PDG @tim_cook sur la nécessité de veiller à ce que la recherche des contacts des applications sont entièrement:

anonymisé

volontaire

transparent

temporaire

sécurisé

et interopérable à travers les systèmes dexploitation et les frontières. Les applications #Deconfinement doivent respecter notre #privacy . pic.twitter.com/VrnUXOsrat - Thierry Breton (@ThierryBreton) 22 avril 2020

Lune des pierres dachoppement est potentiellement ce que vous pourrez et ne pourrez pas faire avec liPhone. Apple nautorise pas les applications tierces à accéder à Bluetooth lorsquelles ne fonctionnent pas. Cest conçu comme une mesure de sécurité, mais cela signifierait potentiellement que certaines applications de suivi des contrats ne fonctionneraient pas en arrière-plan sur liPhone, les rendant un peu inutiles - et effaçant environ 50% de la base dutilisateurs potentielle dans la plupart des pays européens.

Un tel exemple est lapplication française StopCovid qui est en développement et ne prévoit actuellement pas dutiliser le framework Apple-Google. Cela a conduit à un conflit entre les autorités françaises et Apple, les Français voulant quApple assouplisse ses systèmes pour prendre en charge une telle fonctionnalité - et quelque chose que Breton pousse avec Apple.

"Il est de la responsabilité des entreprises comme Apple de faire tout leur possible pour développer des solutions techniques appropriées afin que les applications nationales fonctionnent", a déclaré Breton. Lapplication britannique en cours de développement par NHSX pourrait se retrouver dans la même position, souhaitant accéder aux fonctions iPhone qui ne sont normalement pas autorisées, du moins en premier lieu.

Ce nest pas la première fois que les gouvernements se heurtent aux restrictions de sécurité dApple: le gouvernement britannique voulait quApple lui permette daccéder au système NFC de liPhone pour son application EU Exit ID Document Check et cela aurait pris beaucoup de négociations .

Un autre problème est de savoir comment les autorités pourraient vouloir utiliser les données: certaines agences de santé pourraient vouloir accéder aux données pour éclairer leur propre surveillance des infections, mais cette collecte de données au niveau de lÉtat soulève dénormes problèmes de confidentialité sous de nombreux angles.

Le revers de cet argument est Google: avec la quantité de données que Google pourrait potentiellement avoir à sa disposition, il est probable quil serait alors en mesure de créer des cartes dinfection COVID-19 en dehors des contrôles du gouvernement national, ce qui est probablement pourquoi lUE tient à repousser ses propres limites sur la façon dont ces données peuvent être utilisées.

La chose la plus importante est que toutes les parties sont prêtes à créer un système qui fonctionne et que de nombreuses pièces se mettent en place. Avec Apple et Google dominant lespace des smartphones et fournissant les outils, les applications nationales de recherche des contacts en développement et de nombreuses personnes engagées dans le processus, bon nombre de ces obstacles seront surmontés et, en fin de compte, contribueront à faciliter le verrouillage dune grande partie des le monde se trouve actuellement sous.