LUE a publié un projet de règles sur le fonctionnement des applications de recherche des contacts

Alors que la situation sanitaire mondiale continue dévoluer et de se développer, de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, envisagent de publier des applications pour aider à suivre la pandémie de COVID-19 à mesure quelle se propage.

Ces applications pour smartphone pourraient retracer le contact des gens avec dautres utilisateurs de lapplication via Bluetooth et leur demander de proposer tous les symptômes quils pourraient ressentir, afin de se faire une idée de qui pourrait être susceptible davoir contracté le virus ou qui risque de le faire. en fonction de leur comportement.

Maintenant, lUE a publié un long ensemble de projets de lignes directrices à utiliser par les États membres lors de la conception ou de la publication de leurs applications - des lignes directrices que des pays comme le Royaume-Uni qui ne sont pas sous la juridiction de lUE ont indiqué quils suivraient de toute façon.

Lune des principales préoccupations entourant ces applications est la confidentialité et la gestion des données, ce qui explique probablement pourquoi les règles sy concentrent longuement. Cela inclut des arguments selon lesquels les applications pourraient ne pas avoir besoin des numéros de téléphone des personnes, ce qui avait préoccupé certains observateurs, par exemple.

Les règles font également valoir que les applications devraient être automatiquement désactivées, avec toutes les données personnelles stockées supprimées, lorsquelles ne sont plus nécessaires. Il sera intéressant de voir si cela se produit également.

En effet, il est également intéressant de voir que lUE estime que les données de localisation, dont certaines personnes pourraient supposer quelles seraient collectées, ne devraient pas être nécessaires et seraient complexes du point de vue de la protection des données. Il fait valoir que lapplication devrait simplement déterminer si un autre utilisateur de lapplication a été à proximité à laide de Bluetooth, plutôt que de cartographier les données.

Cependant, par conséquent, il sensuit que dautres utilisations ne semblent pas être facultatives, que la connectivité Bluetooth et lutilisation de notifications push pour informer les gens des risques, voire des contacts.

Si toutes les discussions sur ces applications impliquent quelles sont imminentes, vous devrez peut-être réfléchir à nouveau. Le calendrier de lUE semble viser à formuler des recommandations en matière de sécurité en mai, avant de donner des conseils sur le partage de données en juin, indiquant que nous en saurons plus sur ses plans et ses idées dans un certain temps.

Si les pays vont de lavant et commencent à publier leurs applications avant ces documents officiels, cest quelque chose dautre que nous devrons attendre et voir.