Fonctionnement de lapplication de suivi des contacts du coronavirus NHS

Le gouvernement britannique développe une application de suivi des contacts COVID-19.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé que le National Health Service travaille sur une application qui peut aider à suivre la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus qui a infecté un million de personnes dans le monde et tué plus de 100000.

"Si vous ne vous sentez pas bien avec les symptômes du coronavirus, vous pouvez avertir en toute sécurité cette nouvelle application NHS, et lapplication enverra alors une alerte anonyme aux autres utilisateurs de lapplication que vous avez été en contact significatif au cours des derniers jours, même avant vous avez eu des symptômes afin quils sachent et puissent agir en conséquence », a expliqué Hancock lors dun briefing quotidien sur la pandémie au Royaume-Uni le 12 avril.

Voici tout ce que vous devez savoir sur lapplication de suivi des contacts NHS, y compris quand vous pouvez lobtenir sur votre appareil mobile.

Lapplication fonctionnera en permettant aux utilisateurs de signaler eux-mêmes sils présentent des symptômes du virus. Cela avertira alors les autres utilisateurs - avec un avertissement jaune - sils ont été en contact avec un utilisateur infecté. Si un utilisateur teste positif pour COVID-19, il recevra un code pour entrer dans lapplication, déclenchant une alerte rouge pour les autres quils ont été exposés et peuvent avoir besoin de mettre en quarantaine.

Le NHSX pense que plus de 60% de la population a besoin dutiliser lapplication pour quelle soit efficace pour aider le pays à revenir à la normalité.

La nouvelle application de suivi des contacts NHS est en cours de développement et nest pas encore prête à être téléchargée et utilisée.

Selon le Sunday Times , le NHSX, la branche de linnovation numérique au sein du NHS, prévoit de tester une première version de lapplication de recherche de contacts du NHS dans le nord de lAngleterre à partir de la semaine du 13 avril. Google et Apple publieront une API en mai qui facilitera la création dapplications de suivi des contacts par dautres, et le NHSX prévoit également dintégrer cette technologie dans lapplication.

Nous ne nous attendons donc pas à ce que lapplication se lance imminemment.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a abordé les problèmes de confidentialité concernant lapplication de recherche des contacts du NHS, en expliquant quelle sera entièrement volontaire. Le NHS ne conservera pas non plus les données de lapplication plus longtemps que nécessaire. "Toutes les données seront traitées selon les normes déthique et de sécurité les plus élevées et ne seront utilisées que pour les soins et la recherche du NHS", a-t-il déclaré.

Lapplication utilise des signaux Bluetooth pour garder une trace des combinés et des données de crowdsource et de relais. Aucun nom ne sera donné en aucune circonstance; uniquement des informations sur la proximité du virus et si dautres utilisateurs présentent des symptômes.