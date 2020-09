Fonctionnement de lapplication de suivi des contacts du coronavirus NHS COVID-19

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique travaille sur une application de recherche de contacts COVID-19. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a pour la première fois révélé que la branche dinnovation numérique du National Health Service, NHSX, travaillait sur une application qui aidera à suivre la propagation du COVID-19 en avril 2020. Lapplication est conçue pour fonctionner parallèlement au programme de test et de traçage du Royaume-Uni. a commencé le 28 mai 2020.

«Si vous ne vous sentez pas bien avec les symptômes du coronavirus, vous pouvez le dire en toute sécurité à cette nouvelle application NHSX, et lapplication enverra alors une alerte de manière anonyme aux autres utilisateurs de lapplication avec lesquels vous avez été en contact significatif au cours des derniers jours, même avant vous aviez des symptômes afin quils sachent et puissent agir en conséquence », a expliqué Hancock lors dun briefing quotidien sur la pandémie au Royaume-Uni.

Depuis son annonce originale, lapplication a été testée, mise au rebut et une deuxième application est en cours de développement pour la remplacer - avec la nouvelle application lancée le 24 septembre.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Lapplication de suivi des contacts NHSX utilisera les signaux Bluetooth Low Energy (BLE) pour garder une trace des combinés téléphoniques. Il détectera lorsque vous êtes en contact significatif avec dautres personnes exécutant lapplication via BLE et, en utilisant cette méthode, établira une carte de contacts traçable.

Lapplication utilisera le système de suivi des contacts dApple et de Google , le Royaume-Uni ayant été confronté à des défis techniques lors du développement de sa propre application pour la première fois.

Si un utilisateur teste positif pour COVID-19, cela déclenchera une alerte aux autres personnes auxquelles il a été exposé et qui pourraient avoir besoin de sisoler; De même, si vous étiez en contact avec quelquun qui a ensuite été testé positif, vous recevrez une alerte via lapplication, avec tous les conseils sur ce que vous devez faire.

Lutilisation de lapplication ira de pair avec le système de suivi des contacts HNS Test and Trace réalisé par des humains, ainsi quavec le réseau de test plus large qui est désormais disponible au Royaume-Uni.

Les données seront anonymes et resteront sur votre téléphone à moins que vous nayez à signaler quelque chose; vous naurez pas à vous identifier via lapplication, il ny a donc aucun moyen que les autres puissent savoir qui vous êtes sils ont été en contact avec vous. Tout se passera en arrière-plan et une fois lapplication configurée, vous ne devriez pas avoir grand-chose dautre à faire - dans la plupart des cas, votre iPhone ou Android aura déjà le code pour le faire fonctionner.

Lapplication ne concerne pas seulement le suivi des contacts - ou la journalisation de proximité Bluetooth. Il existe une gamme dautres fonctionnalités pour nous aider à aborder la nouvelle ère de la vie dans un monde avec un coronavirus.

Lapplication permettra de scanner les codes QR à lentrée des bâtiments pour aider davantage à établir des réseaux de contacts en cas dépidémie. Actuellement, de nombreux endroits comme les bars et les restaurants demandent aux clients de consigner leurs coordonnées pour permettre la recherche des contacts en cas dépidémie liée à cet endroit. Encore une fois, si vous avez été dans un restaurant (par exemple) lié à une épidémie, mais que vous nêtes pas entré en contact étroit avec la personne infectée (qui naurait pas été détectée par une connexion Bluetooth), alors cela permet une autre méthode pour vous tracer et vous alerter.

Le NHS encourage les sites à créer des codes QR à scanner à laide de votre téléphone, afin que vous vous habituiez à les voir.

Il y aura également un vérificateur de symptômes, afin que vous puissiez mettre en évidence les symptômes que vous rencontrez et lapplication vous indiquera si vous devez vous faire tester. Lapplication donnera accès au site Web du NHS pour les tests de réservation.

Au-delà de ces fonctionnalités, lorsque vous configurez lapplication, vous serez invité à entrer les premiers chiffres de votre code postal. Cela fournira des informations locales sur la situation dans votre région, afin que vous puissiez voir si les taux dinfection sont actuellement faibles ou élevés là où vous vivez. Lapplication nenregistre pas votre emplacement précis.

Enfin, il y a une minuterie disolement. Si votre test est positif ou si vous présentez des symptômes, cela vous donnera un compte à rebours pour savoir combien de temps vous devriez être isolé, avec un changement à lécran vous indiquant combien de jours il vous reste.

Suite à des essais réussis avec des résidents de lîle de Wight et du London Borough of Newham, et avec @NHSVolResponder , lapplication # NHSCOVID19app sera disponible à léchelle nationale en Angleterre et au Pays de Galles le jeudi 24 septembre.



En savoir plus: https://t.co/rzgGGmuV13 pic.twitter.com/PDXpJFkVwe - Application NHS COVID-19 (@ NHSCOVID19app) 11 septembre 2020

Google et Apple ont annoncé le 10 avril quils travaillaient conjointement sur une API (interface de programmation dapplication) qui permettrait aux appareils Android et iPhone de partager de manière anonyme les données nécessaires pour effectuer la recherche des contacts, en utilisant BLE. Comme Apple et Google contrôlent conjointement la quasi-totalité du marché des smartphones, cela couvrirait pratiquement tous les smartphones utilisés, à lexception de certains modèles beaucoup plus anciens, dont il y en a peu au Royaume-Uni.

Les éléments nécessaires à ce système ont été mis à jour sur la plupart des téléphones iPhone et Android actifs, ce qui signifie quils sont prêts à sinterfacer avec lapplication NHS dès quelle est développée et prête à être utilisée.

Cela fournit une plate-forme que les agences de santé peuvent utiliser pour obtenir les données des appareils à partager avec dautres utilisateurs. À lavenir, le système permettrait aux appareils Google et Apple de gérer les données au niveau du système, en décentralisant ces données et en garantissant que la confidentialité est protégée par les termes dApple et de Google respectivement. Cela signifie que vous naurez pas à ouvrir et à exécuter lapplication tout le temps - cela fonctionnera en arrière-plan et signifierait également que les données restent privées.

Il a été initialement confirmé que le NHS nutiliserait pas le système Apple et Google , mais Matt Hancock, en réponse aux questions de la BBC le 5 mai 2020, a confirmé que le NHS continuait à travailler avec Apple et Google. Il est apparu le 8 mai que NHSX avait commandé une deuxième application utilisant le système Apple-Google selon le Financial Times , avant la confirmation finale le 18 juin que le Royaume-Uni allait transférer son application vers le système Apple et Google.

Le 13 août, la nouvelle application a été lancée dans les essais, avec Dido Harding, président exécutif du programme NHS Test and Trace, déclarant: "Il est vraiment important que nous facilitions autant que possible la participation de chacun à NHS Test and Trace. Par en lançant une application qui prend en charge notre approche intégrée et localisée de NHS Test and Trace, toute personne possédant un smartphone sera en mesure de savoir si elle risque davoir attrapé le virus, de commander rapidement et facilement un test et daccéder aux bons conseils et Conseil."

Surtout, le système Apple-Google est décentralisé, alors que le système initialement proposé avait été centralisé.

Une grande partie de la discussion sur les applications de traçage des contacts porte sur les systèmes centralisés et décentralisés. Dans un système centralisé, toutes les données sont dirigées vers un serveur central pour traitement. Cest le système que la France, lAustralie et la Norvège, par exemple, visent à utiliser.

Lavantage dun système centralisé est que les autorités peuvent utiliser les données pour obtenir plus dinformations sur la façon dont le virus se propage, des endroits où il y a beaucoup plus de contacts signalés, ce qui pourrait indiquer une épidémie nécessitant une autre forme dintervention.

Un système décentralisé ne partage que des données entre téléphones, ce qui signifie quelles sont beaucoup plus privées et sécurisées, car personne dautre ne peut accéder à ces données, comme un organisme gouvernemental.

À lorigine, NHSX avait voulu utiliser un système centralisé, en disant: "Ce serait très utile, épidémiologiquement, si les gens étaient prêts à nous offrir non seulement les contacts de proximité anonymes, mais aussi le lieu où ces contacts ont eu lieu - car cela nous permettrait de savoir que certains endroits ou certains secteurs ou quoi que ce soit étaient une source particulière de contacts de proximité qui sont devenus problématiques par la suite , a déclaré le PDG de NHSX Matthew Gould, selon TechCrunch , lorsque lapplication a été discutée au Comité scientifique et technologique de Common le 28 avril 2020 .

Lajout de la numérisation de code QR est potentiellement une solution de contournement, permettant un suivi centralisé de qui va où, en dehors du système contrôlé par Apple et Google - bien que les détails du fonctionnement de cette partie du système restent à voir.

Le NHSX pense que plus de 60% de la population doit utiliser lapplication pour quelle aide efficacement le pays à revenir à la normalité, mais des rapports plus récents suggèrent que 80% des utilisateurs de smartphones (56% de la population) doivent lutiliser pour obtenir les meilleurs résultats, selon des experts de lUniversité dOxford qui se sont entretenus avec la BBC .

Léquipe Big Data dOxford - conseillant léquipe NHSX - na pas inclus les plus de 70 ans dans ce groupe, car on supposait quils feraient un bouclier à la maison lorsque les restrictions de verrouillage commenceraient à se lever.

Le problème est damener un grand nombre de personnes à utiliser nimporte quelle application, dautant plus que son utilisation sera volontaire.

Lapplication de suivi des contacts NHS COVID-19 est disponible au téléchargement et à lutilisation sur les appareils iPhone et Android, mais elle ne fonctionnera pas avant le 24 septembre.

Cette nouvelle version de lapplication démarre le test le 13 août sur lîle de Wight et également dans le London Borough of Newham, ainsi quavec les intervenants du NHS.

L UE a expliqué comment elle pense que les applications de recherche des contacts devraient fonctionner pour les États membres de lUE - et cela comprendra un examen minutieux du système dApple et de Google, pour sassurer quil correspond aux propres décisions de lUE en matière de confidentialité. Ces choses incluent quune personne ne devrait pas pouvoir être identifiée via le système et quil est désactivé une fois que le besoin de recherche des contacts est passé.

LUE a essentiellement exigé quun système centralisé ou un système décentralisé soit accepté, à condition quil ne soit utilisé que pour la recherche des contacts de coronavirus, anonyme et volontaire.

Écrit par Chris Hall.