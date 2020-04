Comment obtenir Zoom sur votre téléviseur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Zoom est génial sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, mais que faire si vous voulez l'installer sur grand écran ? Peut-être que vous êtes en train de regarder un cours de yoga en ligne ou de participer à un quiz de pub Zoom et que vous voulez que tout soit plus grand ?

Zoom offre une solution de conférence professionnelle pour les entreprises - Zoom Rooms - mais en tant qu'utilisateur à domicile, vous en avez juste besoin sur votre téléviseur. Il y a beaucoup d'options pour obtenir Zoom sur votre téléviseur, mais ils tombent essentiellement dans deux domaines - filaire ou sans fil. L'avantage du filaire est qu'il s'agit d'une connexion plus stable (moins mal tourner), l'avantage du sans fil est que vous pouvez garder le téléphone et l'appareil photo près de vous.

Voici une liste de vos options.

L' un des moyens les plus faciles si vous avez un iPhone, iPad ou Mac, est d'utiliser AirPlay et Apple TV. Cela vous permettra de mettre en miroir votre écran sur votre téléviseur via Apple TV. La mise en miroir est l'endroit où un deuxième écran affiche ce qui se trouve sur le premier écran.

Comme toujours avec les appareils Apple, assurez-vous que le logiciel est à jour sur l'iOS ou l'appareil ainsi que sur l'Apple TV. Assurez-vous que votre appareil iOS est connecté au même réseau Wi-Fi que l'Apple TV, sinon cela ne fonctionnera pas. Tirez le Centre d'action en haut à droite de votre iPhone ou iPad sur les iPhones compatibles avec Face ID ou tous les iPads capables d'exécuter iPADO. Vous devez faire glisser votre doigt vers le haut depuis le bas sur les autres appareils Touch ID. Appuyez sur Mise en miroir de l'écran. Appuyez sur le nom de votre Apple TV qui apparaît dans la liste. Votre écran sera ensuite mis en miroir sur l'Apple TV. Ouvrez Zoom et faites l'appel.

Ce processus fonctionne également avec un Mac afin que vous puissiez partager sur un écran AirPlay. Si cette option est disponible, vous verrez l'icône sur la barre en haut de l'écran, puis vous cliquez simplement pour partager l'écran de votre Mac avec votre téléviseur. Encore une fois, cela obtient Zoom sur le grand écran.

Cette option fonctionne également si vous avez un téléviseur récent qui prend en charge AirPlay. Il n'y a pas un grand nombre qui le font, mais si vous avez un récent téléviseur Samsung, par exemple (comme un modèle 2019) alors vous pourriez avoir de la chance. Vous trouverez ici la liste complète des téléviseurs pris encharge. Comme ci-dessus, vous pouvez ensuite Zoom AirPlay sur votre téléphone sur votre téléviseur - en vous rappelant de partager l'écran avant d'ouvrir l'application Zoom.

Chromecast offre un pont idéal entre un appareil - votre téléphone ou votre PC - et le téléviseur. Le dongle Chromecast se connecte au téléviseur via un HDMI vous permettant de contrôler ce que vous regardez. Normalement, il s'agit de Netflix ou Disney+, mais il prend également en charge la mise en miroir d'écran depuis les téléphones Android, le navigateur Chrome ou ChromeOS (Chromebooks).

Vous devrez trouver l'option cast, avec le logo casting (une boîte avec ce qui ressemble à un logo Wi-Fi dans le coin) - que vous verrez dans Chrome le navigateur (sur toutes les plateformes), le menu sur ChromeOS ou sur votre téléphone. Les fabricants Android ont tous un nom différent pour cela : Pixel, Sony, Xiaomi et d'autres disent « cast », Samsung appelle Smart View, Huawei appelle Wireless Projection, d'autres ont d'autres noms, mais les téléphones les plus récents peuvent le faire et vous le trouverez dans le menu des paramètres rapides en haut de votre téléphone.

Configurez votre Chromecast, assurez-vous que votre téléphone est connecté au même réseau Wi-Fi que le Chromecast. Trouvez l'option de casting sur votre téléphone, recherchez les appareils à partager. Appuyez sur votre Chromecast et l'écran du téléphone apparaîtra sur votre téléviseur. Ouvrez Zoom comme d'habitude sur votre téléphone, la rotation dans le paysage vous donnera la meilleure vue.

Le même processus que ci-dessus s'applique pour les ordinateurs portables, mais vous devez lancer tout le bureau plutôt que simplement l'onglet. C'est parce que Zoom veut s'exécuter dans sa propre application et si vous ne lancez qu'un onglet, vous obtiendrez simplement cet onglet et non l'application Zoom réelle.

Vous ne saviez probablement pas que vous pouviez le faire, mais les appareils Roku vous permettront également de mettre en miroir votre écran sur votre téléviseur et cela est pris en charge par l'écosystème Android. Si vous avez un téléphone Android et un appareil Roku, vous êtes probablement prêt à partir.

Encore une fois, l'option de partager votre écran aura des noms différents selon le téléphone que vous avez - cast, Smart View, Wireless Projection, etc - mais de nombreux téléphones supporteront cette option, donc il vaut la peine d'essayer si vous avez un Roku.

Configurez votre appareil Roku comme d'habitude, assurez-vous que votre téléphone est sur le même réseau Wi-Fi. Trouvez l'option cast ou miroir sur votre téléphone et recherchez les appareils. Vous verrez votre modèle Roku, appuyez dessus. Vous devrez confirmer que vous souhaitez autoriser votre téléphone à s'afficher sur votre téléviseur. Ouvrez Zoom, faites pivoter votre téléphone dans le paysage et vous allez.

Il est à noter que chaque fois que vous êtes en miroir, votre téléphone doit rester allumé - ce qui se passe sur votre téléphone, se passe sur votre téléviseur. Lors de la mise en miroir comme ceci, le son sera également envoyé au téléviseur, donc si les choses sont silencieuses, montez le volume sur votre téléphone, puis montez le volume sur votre téléviseur pour obtenir le niveau que vous voulez.

Il existe un certain nombre de téléviseurs qui prennent en charge les fonctions de mise en miroir sans appareils supplémentaires nécessaires. Par exemple, les téléviseurs intelligents Samsung ont pris en charge la mise en miroir de nombreux téléphones - mais les téléphones de Samsung en particulier - depuis un certain nombre d'années.

Vous pourriez être en mesure de mettre en miroir votre téléphone directement sur votre téléviseur et de déclencher l'application Zoom, donc cela vaut la peine de vérifier. Assurez-vous juste que vous n'essayez pas de miroir sur la télé de votre voisin.

connexion par câble signifie que vous n'avez pas à vous soucier de laisser tomber le signal sans fil, donc peut être plus stable - mais cela signifie également que votre appareil source est ensuite connecté au téléviseur, de sorte que vous ne pouvez pas simplement vous promener. Cela peut également signifier que l'appareil photo et le microphone sont plus éloignés de vous que vous ne le souhaitez.

Mais câblé est également très simple. Si vous avez HDMI sur votre ordinateur portable, branchez-le et branchez-le sur votre téléviseur. C'est aussi simple que cela, bien que vous pourriez avoir à dire à l'ordinateur portable ce qui se passe avec ce second écran s'il ne le trouve pas seul.

Si vous n'avez pas de HDMI, vous avez un USB-C à la place et avez besoin d'un dongle, assurez-vous qu'il prendra en charge le HDMI et l'appareil dans lequel vous le branchez. Nous avons trouvé que certains adaptateurs ne font rien, donc vous devriez probablement en obtenir un auprès du fabricant de votre appareil.

Donc, il ne s'agit pas strictement d'obtenir des choses sur votre téléviseur, parce que c'est à propos du son - mais cela vaut la peine d'être considéré. Les téléphones et les ordinateurs portables ont généralement des haut-parleurs et des microphones médiocres, ce qui réduira l'expérience audio. Si vous partagez avec votre téléviseur, vous utiliserez probablement votre haut-parleur TV ou un système home cinéma pour l'audio, ce qui pourrait sonner beaucoup mieux.

Une alternative consiste à utiliser un haut-parleur Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez connecter un haut-parleur Bluetooth et l'avoir près de vous, installer votre téléphone à travers la pièce et vous serez toujours en mesure d'entendre tout. C'est génial si vous effectuez un zoom en groupe - et si le haut-parleur a un micro, cela peut être mieux pour ceux qui se trouvent à l'autre extrémité aussi.

Si vous êtes seul, c'est moins une considération, mais l'utilisation d'un casque avec un microphone vous donnera un meilleur son, à la fois parce que vous portez alors un casque et parce que vous utilisez un microphone qui est plus proche de vous.