Comment vous transformer en une pomme de terre (et d'autres choses) pour les réunions Zoom, les appels d'équipes et plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sauf si vous avez dormi sous un rocher, vous avez peut-être remarqué la popularité croissante de diverses applications d'appel vidéo. Maintenant, les utilisateurs cherchent des moyens de rendre ces appels intéressants.

En plus de divers arrière-plans cool pour Zoom, les utilisateurs ont également fait des choses folles comme se transformant en pommes de terre pour AppelsMicrosoft Teams .

Si vous vous demandez comment faire des rencontres ennuyeuses, alors nous avons exactement ce dont vous avez besoin. Ce guide vous expliquera comment ajouter des filtres à vos applications d'appels vidéo préférées.

La première étape de ce processus consiste à télécharger un logiciel pour ajouter un filtre à votre webcam. La bonne nouvelle est que le logiciel devrait être assez familier si vous avez déjà travaillé dans Snapchat car il s'agit d'un logiciel de cette entreprise qui est conçu pour apporter des objectifs Snapchat sur votre bureau.

Snap Camera, comme on le sait, est une application gratuite à télécharger pour Windows et Mac.

Snap Camera existe depuis 2018, apportant des milliers d'objectifs Snapchat sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Ceux-ci peuvent être utilisés pour toutes sortes de choses. Que ce soit en streaming vos jeux sur Twitch ou pour des appels vidéo avec vos amis, votre famille ou vos collègues.

Avec ce logiciel, vous pouvez remuer vos appels pour les rendre plus intéressants.

Une fois que vous avez téléchargé Snap Camera, vous pouvez simplement aller dans les paramètres et sélectionner votre webcam principale, puis parcourir les filtres jusqu'à ce que vous en trouviez une. Il y a beaucoup de choix, nous avons énuméré certains de nos favoris plus loin dans ce guide.

Nous avons déjà écrit sur ce qu'est Zoom et comment l'utiliser, nous avons également partagé le meilleurs arrière-plans à utiliser pour votre réunion Zoom , mais qu'en est-il de devenir une pomme de terre ?

Maintenant que vous avez téléchargé Snap Camera, c'est facile de le faire.

Tout d'

abord, chargez Snap Camera et choisissez le filtre de votre choix - ce n'est pas forcément la pomme de terre bien sûr. Une fois que cela est appliqué, ouvrez l'application Zoom.

En bas de cette application, vous verrez que « Démarrer la vidéo » est désactivé par défaut. Tout d'abord, cliquez pour l'activer. Cliquez ensuite sur la petite flèche vers le haut sur le côté droit et sélectionnez Snap Camera comme appareil photo au lieu de votre webcam. Essentiellement, ce que nous faisons ici est d'exécuter votre appareil photo via Snap Camera d'abord, puis dans la Zoom Meeting.

Cela signifie que vous pouvez changer le filtre à la volée si vous le souhaitez dans l'application Snap Camera. Sinon, vous pouvez simplement adopter une pomme de terre pour l'ensemble de l'appel et profiter de votre nouvelle vie comme une pomme de terre de canapé jusqu'à ce que vous soyez viré pour ne pas prendre les réunions au sérieux.

L' application Snap Camera peut également être utilisée pour appliquer n'importe quel filtre que vous souhaitez aux réunions Microsoft Teams.

Le processus est le même. Tout d'abord, chargez Snap Camera et appliquez le filtre droit. Ensuite, lorsque vous êtes sur un appel d'équipes, cliquez sur l'icône de menu et choisissez le Snap Camera comme appareil vidéo.

Cela devrait appliquer le filtre que vous avez choisi à votre appareil photo et permettre à la plaisanteries de commencer.

Oui, il est également possible d'ajouter ces filtres aux appels Skype.

Chargez Skype et cliquez sur l'icône de menu à trois points en haut à gauche.

Puis : Cliquez sur Paramètres

Cliquez sur Audio & Vidéo

Cliquez sur la liste déroulante en regard de la caméra

Sélectionnez Snap Camera plutôt que votre webcam standard

Comme pour les autres applications d'appel vidéo, vous pouvez modifier le filtre quand vous le souhaitez pendant l'appel à partir de l'application Snap Camera.

Cette même logique peut être utilisée de tout à Slack à Skype avec facilité.

Il y a des milliers de filtres Snapchat à utiliser et à essayer. Nous en avons parcouru quelques-uns pour choisir nos favoris pour que vous appréciiez. Ceux-ci peuvent également être téléchargés et utilisés sur l'application Snapchat standard, mais nous les avons répertoriés avec leurs noms afin que vous puissiez les trouver rapidement dans l'application Snap Camera.

Que voulez-vous de plus que la capacité de tirer des lasers de vos yeux tandis que d'autres chats volent à travers l'espace derrière vous. Probablement un peu distrait pour un appel, mais hilarant et divertissant.

Tu as faim ? Ce filtre vous transforme en une collation savoureuse. Des saupoudres et tout. On ne peut s'empêcher de penser à Homer Simpson avec celui-ci. Peut-être pas l'ambiance que vous allez pour une réunion professionnelle ?

Soyez averti, l'aubergine est un peu bonkers. Il wibble et vacille partout avec le moindre mouvement de la tête. Nous ne nous lançons même pas sur les implications de l'emoji.

Devenez le pingouin classique pour enfants avec ce filtre. Nous vous mettons également au défi de faire la voix lors de vos appels.

Les membres de la

génération Y sont obligés d'approuver celui-ci. Un filtre qui vous transforme en avocat, mais pas n'importe quel avocat, un avocat aimant le disco. Encore une fois, il y a beaucoup de mouvement dans ce filtre alors soyez averti que c'est une touche qui distraire.

Le

pain est peut-être en pénurie pour le moment, mais au moins vous pouvez taquiner vos amis et collègues avec un peu de bonté savoureux.

Ce filtre applique un look psychédélique à votre appareil photo qui comporte non seulement un champignon assez fou, mais aussi quelques couleurs et formes trippy pour l'accompagner.

Une taquine du monde extérieur et une tomate rouge mûre juteuse aussi. Il y a quelque chose de déconcertant à se voir comme une tomate rouge rose avec les yeux et la bouche.

Si vous préférez être n'importe où, mais au milieu d'une réunion, que diriez-vous d'une plage déserte chaude et pleine d'ananas ? Le seul hic, c'est que tu es l'ananas.

Laissez la maison pratiquement avec un fond qui vous met dans le monde réel avec des palmiers merveilleux. Ce filtre est également livré avec quelques sunnies sérieuses aussi.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à Pickle Rick lors de l'application de ce filtre. Avec un clic rapide, vous pouvez vous transformer en un cornichon souriant, flottant et magnifique. Bizarre, merveilleux et voué à divertir.

La pomme de terre classique. Complet avec yeux, bouche et emplacement souterrain. Ce filtre de pommes de terre parvient à être à la fois hilarant et dérangeant en même temps. Assez pour vous tourner vers un régime alimentaire uniquement de viande ?

Soyez un peu plus sérieux avec un filtre qui vous transforme en stylo. Vous pouvez même remuer vos sourcils pour étendre et rétracter la pointe. Peut-être pourriez-vous vous porter volontaire pour prendre le procès-verbal de la réunion ?

Cheese Noodle Boss nous rappelle l'une des muppets. Un style hilarant et un visage divertissant aussi.