Les options d'exercice en intérieur sont en plein essor en ce moment.

Tout le monde est coincé à la maison en raison de la pandémie du coronavirus, et ils cherchent un moyen de laisser de l'énergie et de rester en forme. Si c'est vous, alors pensez peut-être à essayer l'application Peloton. Il est maintenant disponible pour Android TV.

Ceux d'entre vous qui utilisent déjà l'application mobile de Peloton se rendront probablement compte que cela signifie que vous n'avez plus à diffuser l'application depuis votre téléphone vers un téléviseur via Chromecast si vous voulez profiter de l'expérience Peloton complète sur grand écran. Gardez à l'esprit que Peloton a récemment lancé des applications Peloton pour Apple Watch, Fire TV et même la prise en charge de Chromecast pour iOS.

Maintenant, l'application d'entraînement Peloton est sur le Google Play Store.

Peloton a également prolongé son essai d'adhésion pour qu'il soit gratuit pendant 90 jours. Vous pouvez l'utiliser non seulement pour accéder à des cours de cyclisme en direct et à la demande, mais aussi pour des séances d'entraînement guidées pour le yoga, la méditation, le HIIS, la marche, la course et l'entraînement de poids.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'application Peloton, consultez notre guide ici. Si vous souhaitez trouver d'autres offres inspirées de Covid-19 sur les applications d'entraînement et de yoga ainsi que d'autres offres pour rester à la maison, nous avons également un tour de celles-ci ici.