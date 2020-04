Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les services de vidéoconférence sont de plus en plus populaires, car ils vous permettent de rencontrer virtuellement d'autres personnes lorsque les conversations en personne ne sont pas possibles. Pour Zoom, cela a conduit à la découverte de sa fonction d'arrière-plan virtuel.

Nous vous expliquons comment configurer et utiliser un fond virtuel dans Zoom iciou dans la vidéo en bas de la page (pas d'écran vert requis). Essentiellement, il vous permet de choisir n'importe quelle image comme arrière-plan. C'est pratique si vous avez une pièce désordonnée ou un environnement encombré que vous voulez cacher lors d'un appel vidéo. Même Disney et DC sont fans de la fonctionnalité d'arrière-plan virtuel de Zoom, car ils ont maintenant partagé des images gratuites pour les utilisateurs.

Les gens réguliers ont fait la même chose sur les médias sociaux, ce qui a donné lieu à des idées de fond assez hilarantes et amusantes Zoom.

Les personnages du Bureau ont passé la plupart de leurs journées de travail à parler aux caméras. Maintenant, vous faites la même chose, mais avec Zoom.

Si votre patron ne pense pas que ce soit un contexte approprié pour une réunion, rappelez-leur que tout travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux. Tout le travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux. Tout le travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux. Tout le travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux.

Ce contexte ne fait que tromper vos collègues de travail pour qu'ils pensent que votre maison est vraiment mise en place et propre.

Fox a sorti des arrière-plans libresde sa série animée à succès. Celui-ci donne l'impression que vous travaillez depuis le salon des Simpson.

Fox a également sorti un fond de Bob's Burgers et deux autres de Family Guy. Ce contexte particulier est aussi un bon exemple de distanciation sociale entre Linda et Bob.

Faites savoir à vos collègues que vous préférez jouer à Minecraft plutôt que de travailler. Bien sûr, votre patron pourrait commencer à se demander ce que vous faites toute la journée.

Tout le monde peut se rapporter à la This is Fine mèmeau moins un peu en ce moment. Alors, pourquoi ne pas en faire votre arrière-plan Zoom ?

Nous pourrions tous utiliser un peu me chercher tout au long de la journée, donc cela ne peut aider votre confiance en soi que lorsque vous vous connectez à votre prochaine vidéoconférence que pour voir le petit ami de quelqu'un vous vérifier.

Montrez où vous vous tenez sur le vol de fournitures de bureau, en assistant à la prochaine réunion de bureau sur les marches de la Salle de Justice, grâce à ce fond publié par DC Comics.

DC a également publié un arrière-plan pour la planque emblématique de Batman, la Batcave. Utilisez celui-ci pour discuter avec vos collègues de travail pourquoi Batman a un T-Rex grandeur nature et une affiche Joker de 10 pieds dans sa Batcave.

Disney a tweeté des arrière-plans de certains des plus grands succès de Pixar, y compris celui-ci de Inside Out, plus Toy Story et Finding Nemo.

Si vous manquez quelqu'un qui est sur votre appel, faites-lui savoir que vous voulez mettre votre fauteuil inclinable à côté de la leur avec cette toile de fond Up.

Le compte Disney Princess sur Facebook a publié une collection d'arrière-plans inspirés des histoires Disney, comme celui-ci avec le château emblématique.

RuPaul a posté quatre arrière-plans différents sur le compte Twitter Drag Race de RuPaul, de sorte que vous pouvez avoir l'impression d'être dans le spectacle.

Assistez à la prochaine réunion en direct de la lune !

C' est l'arrière-plan parfait pour tous les Trekkies qui téléphonent à une réunion. Assurez-vous simplement que votre uniforme Starfleet est pressé pour l'occasion.

L' Aquarium de la baie de Monterey a mis en place une page chargée d'arrière-plansmettant en vedette plusieurs amis aquatiques, y compris cette image de méduses.

Faites savoir à vos collègues que vous pensez que Carole Baskin l'a certainement fait, ou que vous êtes fan du Tiger King sur Netflix, avec un fond Joe Exotic.

Intimidez vos collègues en leur montrant que le roi des monstres a vos arrières. Legendary Picturesa tweeté cette image avec quelques autres pour les arrière-plans Zoom, dont un avec King Kong.

Échange vos collègues contre un copilote avec ce fond Zoom du nouveau film Top Gun : Maverick. Le compte Twitter officiel a tweeté cette image avec quelques autres.

L' équipe derrière le remake de Final Fantasy VII a partagé quatre magnifiques arrière-plans de science-fiction Zoom du jeu à venir.

Le compte Twitter de John Wick 3 : Parabellum a partagé quelques images de fond pour Zoom. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas censés faire des affaires sur des terrains continentaux.

L' Animal Crossing récemment publié est devenu un grand succès. Nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'inviter un ami ou un collègue sur votre île une fois que vous êtes décroché qu'avec ce fond Zoom.

L' un des meilleurs gags de course sur The Simpsons spectacle est les dictons ridicules sur les signes de différents lieux la visite du personnage. Et ceux-ci se produisent juste pour faire des arrière-plans Zoomparfaits.

Le compte Twitter Knives Out est entré dans l'engouement de fond Zoom en partageant des images du film à succès meurtrier mystérieux.

Assistez à votre prochain appel virtuel à bord d'un vaisseau de la Fédération avec les arrière-plans Zoom de Star Trek : Picard. Le compte Twitter officiel de Star Trek a tweetéquelques autres images que vous pouvez également utiliser.

Le compte Twitter Parks and Rec a également partagé les antécédents de son hit show. Notre favori vous permet de partager le même bureau que Ron Swanson.

Découvrez notre vidéo sur la façon d'utiliser ces arrière-plans et de vous transformer en autres objets amusants à l'aide de la caméra Snap ci-dessous :

