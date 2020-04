Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les services de visioconférence deviennent extrêmement populaires, car ils vous permettent de rencontrer virtuellement dautres personnes lorsque les conversations en personne ne sont pas possibles. Pour Zoom, cela a conduit à la découverte de sa fonction darrière-plan virtuel.

Nous vous expliquons comment configurer et utiliser un arrière-plan virtuel dans Zoom ici ou dans la vidéo en bas de la page (aucun écran vert requis). Essentiellement, il vous permet de choisir nimporte quelle image comme arrière-plan. Cest pratique si vous avez une pièce en désordre ou un environnement encombré que vous souhaitez cacher pendant un appel vidéo. Même Disney et DC sont fans de la fonction darrière-plan virtuel de Zoom, car ils ont maintenant partagé des images gratuites pour les utilisateurs.

Les gens ordinaires ont fait la même chose sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à des idées darrière-plan Zoom assez hilarantes et amusantes.

Les personnages de The Office ont passé la plupart de leurs journées de travail à parler aux caméras. Maintenant, vous faites essentiellement la même chose, mais avec Zoom.

Si votre patron ne pense pas que ce soit un contexte approprié pour une réunion, rappelez-leur simplement que tout le travail et aucun jeu ne font de Jack un garçon terne. Tout le travail et aucun jeu ne font de Jack un garçon terne. Tout le travail et aucun jeu ne font de Jack un garçon terne. Tout le travail et aucun jeu ne font de Jack un garçon terne.

Cet arrière-plan incite simplement vos collègues à penser que votre maison est vraiment agencée et propre.

Fox a sorti des arrière-plans gratuits de sa série animée à succès. Celui-ci donne limpression que vous travaillez dans le salon des Simpsons.

Fox a également publié un fond de Bobs Burgers et deux autres de Family Guy. Ce contexte particulier se double dun bon exemple de distanciation sociale entre Linda et Bob.

Faites savoir à vos collègues que vous préférez de loin jouer à Minecraft plutôt que de travailler. Bien sûr, votre patron pourrait commencer à se demander ce que vous faites toute la journée.

Tout le monde peut se rapporter au mème This is Fine au moins un peu en ce moment. Alors, pourquoi ne pas en faire votre arrière-plan Zoom?

Nous pourrions tous utiliser un petit coup de fil tout au long de la journée, donc cela ne peut que vous aider à avoir confiance en vous lorsque vous vous connectez à votre prochaine vidéoconférence uniquement pour voir le petit ami de quelquun vous vérifier.

Montrez où vous en êtes en ce qui concerne le vol de fournitures de bureau, en assistant à la prochaine réunion de bureau depuis les marches du Hall of Justice, grâce à ce fond publié par DC Comics .

DC a également publié un arrière-plan pour la cachette emblématique de Batman, la Batcave. Utilisez celui-ci afin que vous puissiez discuter avec vos collègues pourquoi Batman a un T-Rex en taille réelle et une affiche Joker de 10 pieds dans sa Batcave.

Disney a tweeté des arrière-plans de certains des plus grands succès de Pixar, y compris celui de Inside Out, ainsi que ceux de Toy Story et Finding Nemo.

Si vous manquez quelquun qui est sur votre appel, faites-leur savoir que vous souhaitez placer votre fauteuil à côté du leur avec ce fond de Up.

Le compte Disney Princess sur Facebook a publié une collection darrière-plans inspirés des histoires de Disney, comme celui-ci avec le château emblématique.

RuPaul a publié quatre antécédents différents sur le compte Twitter de RuPauls Drag Race, afin que vous vous sentiez comme si vous étiez sur le spectacle.

Assistez à la prochaine réunion en direct de la lune!

Cest larrière-plan parfait pour tout Trekkies téléphonant à une réunion. Assurez-vous simplement que votre uniforme Starfleet est pressé pour loccasion.

LAquarium de Monterey Bay a mis en place une page chargée darrière-plans mettant en vedette plusieurs amis aquatiques, y compris cette image de méduses.

Faites savoir à vos collègues que vous pensez que Carole Baskin la certainement fait, ou que vous êtes un fan du Tiger King sur Netflix, avec un fond de Joe Exotic.

Intimidez vos collègues en leur montrant que le roi des monstres a le dos. Legendary Pictures a tweeté cette image avec quelques autres pour les arrière-plans Zoom, dont une avec King Kong.

Échangez vos collègues contre un copilote avec cet arrière-plan Zoom du nouveau film Top Gun: Maverick. Le compte Twitter officiel a tweeté cette image avec quelques autres .

Léquipe derrière le remake de Final Fantasy VII a partagé quatre magnifiques arrière-plans Zoom de science-fiction du jeu à venir.

Le compte Twitter de John Wick 3: Parabellum a partagé quelques images darrière-plan pour Zoom. Le seul problème est que nous ne sommes pas censés faire des affaires sur le continent.

Le récent Animal Crossing est devenu un énorme succès. Nous pensons quil ny a pas de meilleure façon dinviter un ami ou un collègue sur votre île une fois que vous êtes hors du temps quavec cet arrière-plan Zoom.

Lun des meilleurs gags en cours dexécution sur le spectacle des Simpsons est les dictons ridicules sur les signes des différents endroits où le personnage visite. Et ceux-ci se produisent juste comme des arrière-plans Zoom parfaits.

Le compte Twitter Knives Out est entré dans lengouement pour le fond Zoom en partageant des images du film à succès meurtrier et mystère.

Participez à votre prochain appel virtuel à bord dun vaisseau de la Fédération avec les arrière-plans Zoom de Star Trek: Picard. Le compte Twitter officiel de Star Trek a tweeté quelques images supplémentaires que vous pouvez également utiliser.

Le compte Twitter Parks and Rec a également partagé les antécédents de son émission à succès. Notre préféré vous permet de partager le même bureau que Ron Swanson.

Si vous ne pouvez pas en avoir assez du Yorkshire Tea et des collines du nord de lAngleterre, cet arrière-plan plaira à coup sûr. Une vue typiquement anglaise avec une grosse machine volante rouge.

Ce fond Zoom est sûr de rendre tout le monde un peu plus calme. Une scène classique qui comprend une belle vue sur la campagne, quelques petites créatures à fourrure et même un jeu de cricket classique. Que pourrais-tu vouloir de plus? Une belle bière bien sûr.

Vous ne pouvez pas passer la journée sans une bonne infusion? Ce fond est tout ce dont vous avez besoin pour exprimer votre amour pour le thé.

Schitts Creek est peut-être terminé, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter de certains des lieux reconnaissables comme arrière-plans Zoom. Il y en a quelques-uns disponibles à télécharger et à souligner votre amour pour le spectacle.

Parcs et loisirs est un autre spectacle favori solide et un avec des scènes immédiatement reconnaissables aussi. Encore une fois, il y a quelques arrière-plans à choisir . Parfait pour les fans de lémission.

Si vous êtes un joueur, vous pourriez bien avoir un style de zoom différent à lesprit. Que diriez-vous de cette toile de fond impressionnante de lun de nos jeux PC préférés Kingdom Come: Deliverance. Situé dans un temps beaucoup plus simple, bien avant que le travail à domicile ne soit une chose, ces toiles de fond montrent un paysage merveilleusement médiéval.

Il ny a pas vraiment de danger que Stewie ou Brian se promènent pendant que vous êtes en appel Zoom et cela pourrait bien être dommage, mais cela ne rend pas ce fond de Family Guy moins cool.

Celui-ci peut être un peu opportun et peut nécessiter un public compréhensif, mais nous aimons lidée ironique davoir une énorme pile de rouleaux de papier toilette comme arrière-plan de la réunion.

Si vous êtes un amoureux des beaux-arts, vous pourriez être intéressé par les 100 000 images gratuites que vous pouvez télécharger à partir du programme Open Content de Getty . Il sagit notamment de toutes sortes dœuvres dart, des classiques aux photographies plus modernes. Les œuvres de Vincent Van Gogh ne sont que lune des brillantes options potentielles.

Les réunions sont déroutantes. Encore plus lorsque vous travaillez à domicile et passez la majeure partie de la journée en pyjama. Cest bon, nous y sommes tous allés. Montrez votre confusion à laide de ce mème transformé en arrière-plan Zoom.

Windows XP est peut-être mort depuis longtemps, mais cela narrête pas Bliss, le fond décran par défaut du système dexploitation étant un classique immédiatement reconnaissable. Vous pouvez maintenant montrer votre âge et votre amour pour Microsoft lors de vos appels Zoom.

Découvrez notre vidéo sur la façon dutiliser ces arrière-plans et transformez-vous en dautres objets amusants à laide de la caméra Snap ci-dessous:

