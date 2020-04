Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En raison de la situation mondiale actuelle, les équipes du monde entier travaillent à domicile et utilisent la vidéoconférence comme moyen de rester en contact. Malheureusement, plusieurs rapports ont maintenant affirmé que les saboteurs - alias trolls - perturbent les réunions et les cours de Zoom dans le cadre d'une nouvelle tendance appelée bombardement Zoom. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris comment empêcher l'accident de votre événement Zoom.

Zoom est une application de vidéoconférence que de nombreuses entreprises et universités utilisent pour organiser des réunions ou des cours lorsque des sessions en personne ne sont pas possibles. Vous pouvez en savoir plus sur le logiciel, qui est disponible pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles dans des formulaires gratuits et payants, dans notre guide ici.

Quoi qu'il en soit, les gens ont utilisé la fonctionnalité de partage d'écran de Zoom pour inondre d'autres spectateurs avec des vidéos graphiques, de la pornographie et d'autres contenus de la NSFW sur Internet. C'est devenu une tendance après que WFH Happy Hour - un appel public Zoom organisé par le journaliste Casey Newton et l'investisseur Hunter Walk - a été bombardé d'images brutes. Un troll s'est joint à leur appel et a partagé l'écran Two Girls, One Cup.

Pire encore, l'agresseur n'a cessé de revenir à l'appel sous un nouveau nom, forçant les hôtes à mettre fin à l'appel. Le problème provient de ceci : Quiconque partage publiquement un lien de réunion Zoom, en particulier là où il peut être trouvé par des trolls en ligne, comme sur Twitter, doit changer l'option de partage d'écran avant le début de l'appel afin de protéger leur appel Zoom d'être perturbé ou écrasé par d'autres.

Le détecteur automatisé de réunion de conférence Zoom 'zWarDial' détecte environ 100 réunions par heure qui ne sont pas protégées par des mots de passe. L'outil a également demandé à Zoom d'examiner si son approche par mot de passe par défaut pourrait être défaillante https://t.co/dXNq6KUYb3 pic.twitter.com/h0vb1cp9tb — briankrebs (@briankrebs) 2 avril 2020

Le problème des bombardements Zoom a également été aggravé après qu'il a été révélé qu'un outil automatisé pouvait être utilisé pour gratter et découvrir plus de 2 400 réunions Zoom non protégées par jour.

Lorsque vous partagez un lien de réunion Zoom sur les médias sociaux ou sur d'autres forums publics, il devient public, et tout le monde peut se joindre à ce lien. Cependant, les hôtes Zoom peuvent désactiver l'option de partage d'écran dans leurs paramètres (ou les contrôles Admin d'un appel), empêchant ainsi les participants de prendre le contrôle de la réunion et de soumettre tout le monde regardant à un contenu inapproprié. Voici comment mettre en place un appel Zoom.

Tout d'

abord, évitez d'utiliser votre identifiant de réunion personnel pour héberger des événements publics. Il s'agit essentiellement d'une réunion continue, donc si vous ne voulez pas que des personnes aléatoires plantent votre appel, générez un ID de réunion aléatoire. Découvrez ici les identifiants de réunion et comment en générer un au hasard dans la vidéo ci-dessus.

N' abandonnez jamais le contrôle de votre écran. Si vous ne souhaitez pas que des personnes aléatoires dans votre événement public prennent le contrôle de l'écran et partagent du contenu, limitez leur capacité - avant la réunion ou pendant la réunion dans la barre de contrôle de l'hôte.

Pour empêcher les participants de partager l'écran, utilisez les contrôles de l'hôte. Cliquez sur la flèche en regard de Partager l'écran, puis Options de partage avancées. Sous « Qui peut partager ? » choisissez « Only Host » et fermez la fenêtre. Vous pouvez également verrouiller le partage d'écran par défaut pour toutes vos réunions dans vos paramètres Web.

Zoom a reconnu qu'il y a un problème et modifie les paramètres par défaut pour y remédier. Désormais, les nouvelles réunions, réunions instantanées et celles que vous rejoignez avec un ID sont protégées par mot de passe par défaut.

Même les réunions Zoom programmées depuis un certain temps auront désormais un mot de passe.

La

participation à une nouvelle réunion vous place également dans une salle d'attente virtuelle où l'hôte devra maintenant vous laisser entrer. Ces modifications devraient empêcher les visiteurs non souhaits de perturber vos réunions.

La société indique que ce sera le paramètre par défaut pour les utilisateurs Free Basic et Single Pro, mais tous les autres utilisateurs sont encouragés à utiliser ces paramètres également.

Autoriser uniquement les utilisateurs connectés à se joindre. À partir du portail Web Zoom, accédez à Paramètreset activez « Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer à des réunions ».

Lorsque vous verrouillez une réunion Zoom, aucun nouveau participant ne peut se joindre, même s'il possède l'ID et le mot de passe de la réunion (si vous en avez besoin). Dans la réunion, cliquez sur Participants en bas de la fenêtre Zoom. Dans la fenêtre contextuelle Participants, cliquez sur le bouton qui indique Verrouiller la réunion.

Vous n'avez pas toujours à partager un lien de réunion ; vous pouvez générer un ID de réunion aléatoire lors de la planification de votre événement et demander un mot de passe pour vous joindre. Ensuite, vous pouvez partager cet ID de réunion sur les réseaux sociaux, mais ensuite envoyer le mot de passe pour rejoindre via un message direct.

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur la façon de définir un mot de passe.

Dans le menu Participants, vous pouvez sélectionner le nom d'un participant et choisir « Supprimer » pour le sortir de la réunion.

Vous pouvez mettre tous les participants à la réunion en attente, en désactivant temporairement les connexions vidéo et audio. Cliquez simplement sur la vignette vidéo de quelqu'un et sélectionnez Démarrer le participant en attente pour activer cette fonctionnalité. Cliquez sur Take Off Hold dans la liste Participants lorsque vous souhaitez qu'ils se joignent. Les hôtes peuvent également couper ou annuler le muet des participants individuels ou tous en même temps. Essayez d'activer Mute lors de l'entrée dans vos paramètres - découvrez comment ici.

Désactivez la vidéo de quelqu'un pour bloquer la vidéo indésirable, distrayant ou inappropriée. Allez ici pour apprendre comment.

Pour les événements publics, Zoom recommande d'essayer sa fonction Salle d'attente pour empêcher vos invités de rejoindre une réunion jusqu'à ce que vous soyez prêt. En tant qu'hôte, vous pouvez personnaliser les paramètres de la salle d'attente pour un contrôle supplémentaire, et vous pouvez même personnaliser le message que les gens voient lorsqu'ils attendent.

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur le fonctionnement des salles d'attente.

Consultez le billet de blog Zoom de Zoom pour plus de conseils et astuces.