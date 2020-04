Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il existe plusieurs façons de voir le nombre de cas de coronavirus dans le monde en utilisant des tableaux de bord en temps réel sur le Web , mais il existe maintenant une application qui non seulement aidera à suivre la propagation de COVID-19, mais aussi à repérer où le risque le plus élevé les zones sont au Royaume-Uni. Nous avons écrit pour la première fois sur lapplication en mars 2020, mais un mois plus tard, elle montre des résultats et est toujours aussi importante.

Des chercheurs britanniques - dans le cadre dune collaboration entre le Kings College de Londres et les hôpitaux Guy et St Thomas - ont lancé une application. Il sappelle COVID Symptom Tracker et tente de mieux comprendre la pandémie. Lobjectif est de collecter des informations sur le fait que les gens au Royaume-Uni se sentent malades et, avec ces données, didentifier les points chauds où le virus pourrait se propager, ainsi que dautres facteurs sociaux.

Si vous utilisez lapplication, il vous sera demandé de soumettre des données vous concernant, y compris votre âge, votre sexe et votre code postal. Il y a aussi des questions sur vos conditions médicales, comme les maladies cardiaques ou lasthme et le diabète, et il vous sera même demandé si vous prenez des immunosuppresseurs. En tant que participant, vous devrez également passer une minute par jour à signaler si vous êtes en bonne santé ou si vous ressentez des symptômes tels que la toux et la fatigue.

"En utilisant cette application, vous contribuez à faire avancer la recherche vitale sur COVID-19. Lapplication sera utilisée pour étudier les symptômes du virus et suivre sa propagation", indique le site Web de lapplication. "Nous prenons la sécurité des données très au sérieux et traiterons vos données avec un grand respect. Vos données sont protégées par le [RGPD]. Elles ne seront utilisées que pour la recherche en santé et ne seront pas utilisées à des fins commerciales."

Les mises à jour de lapplication ont vu lajout dun système de connexion, ainsi que la possibilité de signaler les symptômes pour quelquun dautre dans votre ménage. Léquipe a également utilisé lapplication pour poser des questions directes sur dautres médicaments, dans le but de recueillir des données sur les corrélations avec dautres conditions préexistantes.

Lapplication compte désormais plus de 2,5 millions dutilisateurs quotidiens et cela se traduit par une série de premières conclusions pour léquipe de recherche, y compris une image de la façon dont le virus se propage à travers le Royaume-Uni, animée sur leur site Web. Léquipe peut corroborer les conclusions selon lesquelles les zones urbaines et les zones à faible revenu semblent être plus gravement touchées, les conclusions étant publiées sur le blog de recherche .

Bien que beaucoup pensent que le coronavirus existe depuis longtemps, il est toujours important de contribuer à la collecte de ce type de données, donc si vous nêtes pas déjà impliqué, alors cela vaut vraiment la peine de faire votre part .