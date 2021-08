La limite de paiement sans contact au Royaume-Uni passe à 100 £ à partir du 15 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La limite de dépenses pour les paiements sans contact au Royaume-Uni augmente le 15 octobre 2021, a-t-elle été confirmée.

Vous pourrez dépenser jusquà 100 £ lorsque vous utilisez des systèmes de paiement sans contact dans les magasins concernés. Nous connaissions auparavant la hausse, mais pas la date.

Le chancelier britannique Rishi Sunak a initialement annoncé les plans dans le cadre du budget de mars 2021 : « Alors que nous commençons à ouvrir léconomie britannique et que les gens retournent dans la rue principale, laugmentation de la limite sans contact permettra aux gens de payer plus facilement que jamais pour leur shopping, fournissant un coup de pouce bienvenu au commerce de détail qui protégera les emplois et stimulera la croissance », a-t-il déclaré (tel que rapporté par la BBC à lépoque).

Le journaliste financier de confiance, Simon Read, a publié la date confirmée sur son fil Twitter.

La limite de dépenses sans contact passera de 45 £ à 100 £ à partir du 15 octobre 2021. La dernière augmentation de la limite était de 30 £ à 45 £ en avril 2020. – simon read (@simonnread) 27 août 2021

Une précédente augmentation des limites sans contact a été appliquée en 2020 en raison de la pandémie en cours. Cela a permis aux acheteurs de dépenser jusquà 45 £ (contre une ancienne limite de 30 £) pour encourager lutilisation de cartes sans contact et réduire le risque de transmission du virus par contact.

Certains modes de paiement, tels que Apple Pay et Google Pay sur les appareils mobiles et les montres connectées, nont aucune limite lorsquils sont protégés par des technologies de sécurité biométrique.

Cependant, certains détaillants peuvent imposer leurs propres limites de dépenses, même lorsquils utilisent ces appareils. Il en sera de même pour la nouvelle limite de 100 £ sur les cartes, car les magasins peuvent utiliser leur propre discrétion.