(Pocket-lint) - Les gens aiment rester en contact. Quil sagisse de discuter avec des amis et de la famille lors d appels vidéo , de messagerie sur WhatsApp ou de toucher la base tout en travaillant à distance avec Microsoft Teams ou Slack . Les joueurs ne sont pas différents.

Autrefois, les joueurs utilisaient des services de chat textuel comme X-Fire ou des serveurs VOIP comme Mumble, Teamspeak ou Ventrilo. Depuis lors, les choses ont beaucoup évolué et la technologie et les exigences ont changé.

Maintenant, le joueur moderne a besoin de quelque chose qui peut tout faire et Discord est le logiciel gratuit qui fait exactement cela.

Au niveau de base, Discord est lun des moyens les plus simples de communiquer avec vos amis via la voix, le texte et la vidéo. Si vous avez expérimenté Slack sur le lieu de travail, pensez à Discord comme étant la même chose, ne visant que les joueurs et avec beaucoup plus de fonctionnalités.

Discord est multi-plateforme et peut être utilisé où que vous soyez. Il est disponible en téléchargement gratuit pour Windows, Mac, Android , iOS et même Linux.

Vous pouvez également l utiliser directement dans un navigateur Web sans même le télécharger. Ainsi, non seulement vous pouvez lutiliser pendant que vous êtes sur votre machine de jeu, mais vous pouvez également rester en contact lorsque vous êtes en déplacement.

Discord permet à des amis de discuter entre eux en tête-à-tête ou en groupe via un serveur. Vous pouvez lutiliser pour envoyer des messages directs à des amis, passer des appels vidéo avec eux, discuter avec la voix et même partager lécran.

Une fois que vous êtes sur un serveur, vous pouvez rejoindre un canal de chat vocal pour parler à dautres joueurs jouant à des jeux spécifiques.

Discord est très axé sur lutilisateur et peut être aussi privé ou public que vous le souhaitez. En utilisant Discord, vous pouvez choisir:

Qui vous ajoutez comme amis et qui peut vous ajouter

Qui peut vous envoyer des messages directs

Qui vous bloquez

Quels serveurs vous rejoignez

Qui peut rejoindre les serveurs que vous créez

La première étape pour commencer à utiliser Discord est de le télécharger sur lappareil de votre choix. Ensuite, vous devez créer un compte . Il convient de noter quil ny a aucun coût à cela. Lutilisation de Discord est totalement gratuite.

Lors de la configuration de votre compte, nous vous recommandons vivement dutiliser un mot de passe fort et sécurisé et de configurer l authentification à deux facteurs pour protéger votre compte contre lutilisation par quiconque et le protéger. Discord a un guide détaillé sur la configuration de lauthentification à deux facteurs pour lapplication qui vaut le détour.

Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez accéder à diverses autres options à partir du menu des paramètres. Cliquez sur licône de la roue dentée en bas à gauche de lécran et vous pouvez ensuite modifier toutes sortes de paramètres.

Cela inclut des éléments tels que les paramètres de confidentialité, les applications autorisées, les raccourcis clavier, les paramètres vocaux et vidéo, etc. Si vous souhaitez rester en sécurité en ligne, nous vous recommandons de consulter dabord les paramètres de confidentialité. À partir de là, vous pouvez configurer Discord pour analyser les messages directs et vous empêcher de recevoir quelque chose dinapproprié.

Si vous utilisez des serveurs publics, vous pouvez également choisir de désactiver les paramètres qui pourraient permettre aux membres du serveur de vous envoyer des messages indésirables ou de vous ajouter comme ami.

De toute évidence, une application de chat nest pas très utile si vous navez personne à qui parler. Heureusement, ajouter des amis est assez simple. Lorsque vous êtes connecté et sur la page daccueil, vous verrez une option marquée amis et un gros bouton vert pour "Ajouter un ami". Demandez à vos amis quel est leur tag Discord et vous pouvez les ajouter à partir dici.

La balise Discord dun utilisateur est son nom dutilisateur suivi dun # et de quatre chiffres. Cela ressemble à ceci provokedprawn # 3221 et peut être trouvé à partir de la page "Mon compte" de vos paramètres.

Un autre moyen peut-être plus simple dajouter des amis sur Discord consiste à cliquer dessus avec le bouton droit de la souris lorsque vous êtes ensemble sur un serveur, puis à cliquer sur Ajouter un ami. Bien sûr, ces options ne fonctionneront que si les personnes que vous essayez dajouter ont leurs paramètres de confidentialité définis de manière à recevoir des invitations de tout le monde.

Vous pouvez également ajouter des amis en connectant vos autres comptes. Ajoutez Facebook en tant que connexion dans le menu des paramètres et vous pouvez synchroniser vos amis du réseau social qui utilisent déjà Discord.

Il existe quelques paramètres différents dans Discord que nous vous recommandons de modifier ou de peaufiner avant daller plus loin.

Paramètres vocaux et vidéo: à partir de là, vous pouvez choisir lentrée et la sortie de votre microphone et casque ainsi que les volumes. Cest une bonne idée de tester ces paramètres et volumes avant de commencer.

partir de là, vous pouvez choisir lentrée et la sortie de votre microphone et casque ainsi que les volumes. Cest une bonne idée de tester ces paramètres et volumes avant de commencer. Mode dentrée: dans le cadre des paramètres vocaux et vidéo, vous trouverez «activité vocale» et «pousser pour parler» comme options sous le mode dentrée. Nous vous recommandons vivement dutiliser le push to talk. Cela nécessite dappuyer sur un bouton chaque fois que vous parlez, mais vous découvrirez bientôt quil ny a rien de pire que davoir une personne sur votre serveur de chat vocal qui a un micro qui capte constamment les sons de son clavier, un vrombissement de ventilateur ou un chien qui aboie dans le Contexte. Ne sois pas cette personne.

dans le cadre des paramètres vocaux et vidéo, vous trouverez «activité vocale» et «pousser pour parler» comme options sous le mode dentrée. Nous vous recommandons vivement dutiliser le push to talk. Cela nécessite dappuyer sur un bouton chaque fois que vous parlez, mais vous découvrirez bientôt quil ny a rien de pire que davoir une personne sur votre serveur de chat vocal qui a un micro qui capte constamment les sons de son clavier, un vrombissement de ventilateur ou un chien qui aboie dans le Contexte. Ne sois pas cette personne. Superposition: dans les paramètres, vous pouvez régler Discord afin quune superposition apparaisse lorsque vous jouez pour vous montrer qui parle. Il est bon de savoir avec qui vous discutez lorsque vous jouez. Surtout si vous voulez vous faire de nouveaux amis.

dans les paramètres, vous pouvez régler Discord afin quune superposition apparaisse lorsque vous jouez pour vous montrer qui parle. Il est bon de savoir avec qui vous discutez lorsque vous jouez. Surtout si vous voulez vous faire de nouveaux amis. Notifications: une autre chose à modifier est les sons de notification. Par défaut, Discord fera toutes sortes de bruits lorsque des choses se produisent, par exemple, si quelquun vous appelle ou rejoint la chaîne. Si vous avez configuré le push to talk, nous vous recommandons de décocher PTT activer et PTT désactiver ou vous entendrez constamment des bips chaque fois que vous appuyez sur votre touche.

Une fois que vous avez ajouté des amis et que tous les paramètres ont été bien ajustés, il est incroyablement simple de commencer à discuter. Cliquez sur votre ami sur le côté gauche et vous pouvez lui envoyer des messages, cliquez pour lappeler et chat vidéo aussi.

Discord vous offre également de nombreuses façons de discuter et de communiquer avec vos amis. Vous pouvez utiliser du texte simple, des émoticônes et même ajouter des gifs. Discord vous permet également de partager des images, afin que vous puissiez envoyer à vos amis des captures décran de vos jeux gagnants pour quils puissent les admirer.

La meilleure façon de profiter de Discord est avec les serveurs.

Les serveurs Discord sont des endroits gratuits où les gens peuvent se rassembler pour discuter de jeux ou utiliser des canaux vocaux pour parler avec des amis pendant quils jouent. Vous constaterez quil existe toutes sortes de serveurs. Les développeurs de jeux, par exemple, ont souvent des serveurs en cours dexécution pour leurs jeux afin que les joueurs partageant les mêmes idées puissent se réunir et discuter du jeu et se faire de nouveaux amis.

Vous trouverez également des clans, des communautés et des groupes de personnes avec leur propre serveur Discord auquel ils pourraient vous inviter.

Les serveurs Discord sont libres de créer. Vous avez donc la possibilité de créer votre propre serveur que vous pouvez ensuite utiliser pour inviter des amis.

Pour créer votre propre serveur Discord, procédez comme suit:

Connectez-vous à Discord Cliquez sur le symbole plus vert sur le côté gauche et cliquez sur "créer un serveur" Une fois créé, vous pouvez cliquer sur le symbole plus sous "canaux de texte" et "canaux vocaux" pour ajouter de nouveaux canaux Vous trouverez également un menu déroulant en haut sous le nom du serveur où vous pouvez accéder aux paramètres du serveur

Les paramètres du serveur vous permettent de faire toutes sortes de choses. À partir de là, vous pouvez créer des rôles pour les membres, y compris la configuration des pouvoirs dadministrateur pour les amis de confiance. Vous pouvez également définir des niveaux de modération pour empêcher les nouveaux utilisateurs de spammer le chat texte ou denvoyer des messages inappropriés. Vous pouvez même ajouter des emojis personnalisés et créer un widget pour votre serveur que vous pouvez partager ailleurs ici aussi.

Une fois votre serveur Discord créé, cliquez avec le bouton droit sur le canal texte ou le canal vocal et cliquez sur inviter pour envoyer une invitation à vos amis ou créer un lien qui aidera les autres à rejoindre votre serveur. Vous pouvez définir une heure dexpiration, un nombre maximum dutilisations et même cocher pour rendre ladhésion temporaire également si vous voulez faire attention à qui rejoint votre serveur.

Les canaux de texte de Discord sont utiles pour toutes sortes de choses. Vous pouvez les configurer pour des plaisanteries générales, pour discuter de jeux spécifiques, pour organiser des sessions de jeu avec vos amis ou simplement pour partager des choses que vous avez trouvées en ligne.

Les canaux vocaux sont des salles de chat que vous pouvez uniquement à des fins de VOIP. Entrez dans une chaîne et parlez avec vos amis à laide de votre casque et passez un bon moment.

Il est à noter que le serveur vous donne divers contrôles selon que vous avez créé le serveur ou non. Vous pouvez faire des choses simples comme augmenter ou diminuer le volume dun autre utilisateur dans les canaux vocaux en cliquant simplement avec le bouton droit sur son nom et en ajustant un curseur de volume. Il existe également des options pour désactiver, exclure, interdire et plus encore si vous configurez le serveur ou si vous avez les bons privilèges.

Lorsque vous êtes sur un serveur, vous pouvez également vous couper et vous assourdir pour ne plus être entendu ou entendre les autres lorsque vous avez besoin de temps calme. Alternativement, il y a généralement un canal AFK (loin du clavier) lorsque vous en avez besoin.

Si vous créez un serveur Discord et que vous voulez que les gens se comportent dune certaine manière, vous pouvez créer un canal de règles. Il est également possible de sassurer que les nouveaux membres lisent ces règles avant de faire quoi que ce soit dautre.

les serveurs de la communauté peuvent désormais sassurer que les débutants lisent les règles de la maison (cest-à-dire enlevez vos chaussures sil vous plaît) avant dentrer avec le contrôle des règles



configurez-le dans les paramètres du serveur> communauté> sélection des membres pic.twitter.com/2YEqJrDqej - Discord (@discord) 21 décembre 2020

Vous pouvez accéder à ces paramètres à partir du menu des paramètres de votre serveur en accédant aux paramètres du serveur> communauté> filtrage des membres.

Tout comme la création de votre propre serveur Discord, il est également facile den rejoindre un.

Vous pouvez également être membre de plusieurs serveurs Discord. En fait, vous pouvez rejoindre plusieurs serveurs avec très peu de tracas. Ladhésion est limitée à un maximum de 100 serveurs.

Pour rejoindre un serveur Discord, vous avez dabord besoin dune invitation dun ami ou dun propriétaire de serveur. Demandez-leur de vous créer un lien. Cliquez ensuite sur le symbole plus à gauche du serveur et cliquez sur le bouton «rejoindre un serveur». Cela vous permet de saisir le lien et de commencer. Alternativement, vous pouvez simplement cliquer sur le lien hypertexte et il chargera Discord avec le nouveau serveur ouvert.

Si un lien ne fonctionne pas, cela peut être dû au fait que vous avez reçu un code expiré, que vous avez été banni du serveur ou quil sagit simplement dun mauvais code.

Si vous rejoignez un serveur plus important, vous constaterez peut-être que les choses deviennent parfois un peu écrasantes. Si les canaux de texte sont beaucoup utilisés, vous vous retrouverez bombardé de notifications ou dicônes lorsquun canal reçoit un nouveau message. Nous pensons quil est souvent préférable de désactiver les canaux dont vous navez pas besoin ou dont vous ne voulez pas entendre parler.

Cliquez avec le bouton droit sur un canal de texte et vous pouvez choisir de désactiver le canal dans son ensemble ou de le configurer pour quil ne vous avertisse que si quelquun vous mentionne.

Dans les canaux, il est possible de mentionner les utilisateurs directement avec @username. Tapez leur nom, puis votre message et ils seront avertis. Vous pouvez également utiliser dautres commandes telles que @here ou @everyone pour alerter tout le monde sur le serveur. Sil y a des gens qui aiment lattention quils pourraient utiliser et en abuser, cela vous rend fou. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours désactiver les notifications, vous nêtes donc jamais averti si vous ne le souhaitez pas.

Il existe différentes commandes que vous pouvez utiliser sur les serveurs Discord. Ceux-ci vous donnent un accès rapide aux paramètres ou vous permettent de faire des choses simples comme lajout dun gif hilarant au milieu dune discussion.

Les commandes de base incluent:

@username - Cela mentionne un utilisateur particulier et linformera de votre message. Remplacez "username" par le nom de la personne sur le serveur pour lui envoyer une note.

- Cela mentionne un utilisateur particulier et linformera de votre message. Remplacez "username" par le nom de la personne sur le serveur pour lui envoyer une note. @here ou @everyone - notifie à tout le monde dattirer son attention pour quelque chose de spécial

notifie à tout le monde dattirer son attention pour quelque chose de spécial / giphy term - Insère un gif dans le canal de chat textuel

un gif dans le canal de chat textuel / pseudo - Il est possible de définir un nouveau pseudo spécifiquement pour le serveur si vous nêtes pas satisfait de votre nom actuel sans changer entièrement votre nom dutilisateur

Il est possible de définir un nouveau pseudo spécifiquement pour le serveur si vous nêtes pas satisfait de votre nom actuel sans changer entièrement votre nom dutilisateur / TTS message - cette commande fait lire votre message à haute voix par un synthétiseur de synthèse vocale. À utiliser avec précaution car il sera rapidement arrêté par les administrateurs du serveur sil est trop utilisé

cette commande fait lire votre message à haute voix par un synthétiseur de synthèse vocale. À utiliser avec précaution car il sera rapidement arrêté par les administrateurs du serveur sil est trop utilisé / message spoiler - cela vous permet denvoyer un message mais caché derrière un avertissement spoiler pour arrêter de ruiner les choses pour les gens.

cela vous permet denvoyer un message mais caché derrière un avertissement spoiler pour arrêter de ruiner les choses pour les gens. / tableflip, / unflip et / shrug - ce ne sont que des commandes supplémentaires stupides qui ajoutent divers emojis dans le chat, y compris le classique flip table et haussement dépaules emoji

Vous pouvez également utiliser quelques autres commandes, mais ce sont les meilleures. Ils sont également susceptibles de changer car Discord est régulièrement mis à jour et amélioré.

En standard, Discord est déjà assez riche en fonctionnalités et intelligent. À mesure quun serveur se développe, il peut être difficile à gérer et à garder un œil sur les choses. Les bots Discord sont utiles de différentes manières. Vous pouvez ajouter des bots à votre serveur pour aider à modérer ou faire dautres choses intelligentes comme lintégration avec dautres services et applications.

Il existe divers bots de serveur officiellement pris en charge disponibles et non officiels, ainsi que ces bots:

Bots de modération: ces bots sont conçus pour gérer automatiquement votre serveur. Ils empêcheront le spam, géreront le bannissement des utilisateurs et faciliteront également lutilisation des commandes dadministration du chat. Des exemples de bots de modération incluent MEE6 , Dyno , GAwesomeBot et Gaius .

ces bots sont conçus pour gérer automatiquement votre serveur. Ils empêcheront le spam, géreront le bannissement des utilisateurs et faciliteront également lutilisation des commandes dadministration du chat. Des exemples de bots de modération incluent MEE6 , Dyno , GAwesomeBot et Gaius . Bots de traduction: si votre serveur a des utilisateurs du monde entier, un robot capable de traduire dans plusieurs langues sera forcément un ajout bienvenu. Cest exactement ce que fait New View .

si votre serveur a des utilisateurs du monde entier, un robot capable de traduire dans plusieurs langues sera forcément un ajout bienvenu. Cest exactement ce que fait New View . Bots dimages: améliorez votre serveur avec des bots qui peuvent apporter des images au-delà de vos gifs habituels. Dank Memer promet de remplir votre serveur Discord de mèmes hilarants.

améliorez votre serveur avec des bots qui peuvent apporter des images au-delà de vos gifs habituels. Dank Memer promet de remplir votre serveur Discord de mèmes hilarants. Bots musicaux: ces robots apportent de la musique sur votre serveur via YouTube, SoundCloud, Twitch et dautres services. Rythm bot est également livré avec des paroles, diverses commandes et plus encore.

ces robots apportent de la musique sur votre serveur via YouTube, SoundCloud, Twitch et dautres services. Rythm bot est également livré avec des paroles, diverses commandes et plus encore. Bots de jeu: les mains oisives sont le jeu du diable. Lorsque les utilisateurs du serveur ne jouent pas ou ne discutent pas, vous pouvez les garder engagés avec les robots de jeu. Le café est un exemple intéressant.

Nous savons déjà quil est possible de diffuser vos jeux sur Twitch, YouTube, Mixer et plus encore. Mais si vous souhaitez diffuser à un public plus restreint, vous pouvez utiliser le mode Go Live de Discord pour montrer votre gameplay à vos amis.

Pour diffuser sur Discord, procédez comme suit:

Cliquez sur le petit bouton TV avec une flèche à côté des paramètres de votre profil en bas à gauche de lapplication Sélectionnez lapplication ou lécran que vous souhaitez diffuser Ensuite, choisissez le canal vocal dans lequel vous souhaitez diffuser Cliquez ensuite sur Passer en direct et vous serez en direct pour que les gens puissent les regarder Cliquez sur inviter pour saisir un lien direct à donner à vos amis à regarder

Vous trouverez une vue image dans limage de votre flux dans le coin de Discord. Vous pouvez également ajuster la qualité du flux et la fréquence dimages à partir dici. Bien que vous ayez besoin dun abonnement Discord Nitro pour obtenir les paramètres 1080p et 4K plus élevés ici.

Pour regarder dautres utilisateurs qui diffusent en streaming, il vous suffit de faire attention à licône "en direct" par leur nom dans les canaux vocaux. Cliquez sur leur nom dutilisateur et vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton "regarder le flux" pour regarder le plaisir se dérouler.

Il convient de noter que la fonction Go Live de Discord vous permet de diffuser jusquà 10 personnes normalement, mais quelle est actuellement limitée à 50 .

En plus de la mise en ligne sur Discord, vous pouvez également partager votre écran avec des individus et des petits groupes. Cest parfait si un ami a besoin dune assistance technique ou si vous voulez simplement montrer quelque chose à quelquun sans avoir à capturer une vidéo et à la télécharger sur YouTube.

Pour démarrer le partage décran, vous devez dabord démarrer un appel vidéo. Cliquez sur un ami, cliquez sur licône de la caméra vidéo en haut de Discord et démarrez lappel. Vous verrez alors licône de partage décran en bas de lécran. Cliquez dessus et vous aurez la possibilité de choisir lécran ou lapplication à partager.

En savoir plus sur le partage décran sur Discord ici .

Pour la plupart, lutilisation de Discord est gratuite. Il ny a aucun coût pour utiliser lapplication ou pour démarrer un serveur. Cependant, si vous aimez lexpérience, vous pouvez vous abonner à Discord Nitro .

Nitro améliore votre expérience Discord déjà impressionnante avec un accès à des éléments tels que des émojis animés, des téléchargements de fichiers plus volumineux, des options de streaming de meilleure qualité et plus encore. Son prix est de 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an. Nitro est un bon moyen de montrer votre soutien à Discord et de vous montrer en conséquence.

Pour lutilisateur Discord pro, il existe un certain nombre de raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour interagir rapidement avec Discord et faire entendre votre message. Voici quelques-uns des meilleurs. Tout dabord, appuyez sur la touche de tabulation de votre clavier, puis utilisez la touche fléchée pour mettre en surbrillance un message particulier et utilisez ces raccourcis:

Q - message de devis

+ - ajouter une réaction

r - répondre au message

p - message pin

ALT + Entrée - marquer comme non lu

Les canaux de scène sont une option qui peut être utilisée par les serveurs de communauté . Ceux-ci offrent aux utilisateurs la possibilité de diffuser des chats en direct à un public captif.

Avec un Stage Channel, les utilisateurs peuvent créer un endroit où les gens peuvent présenter à un public dune manière confortable et engageante.

Lors de la configuration, il y a trois rôles spécifiques: les orateurs, les modérateurs et le public. Les orateurs sont les seuls à pouvoir parler dans la chaîne, tandis que les modérateurs sont là pour faire avancer les choses. Le public est là pour écouter mais peut indiquer quil aimerait parler si le public est autorisé à participer.

À ce stade, les canaux Stage ne sont disponibles que pour les serveurs de communauté (découvrez comment lactiver ici ). Mais lorsque vous en créez un, vous pouvez organiser toutes sortes dévénements centrés sur laudio, comme la voix, des sessions, des interviews, des clubs de lecture, des présentations et plus encore.

Les membres du public peuvent partir et rejoindre sur un coup de tête, sans interrompre lorateur et le tout est conçu pour être transparent.

