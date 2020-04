Quest-ce que Houseparty? Plus comment utiliser lapplication sociale en face à face

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

À moins que vous nayez dormi sous un rocher, vous avez peut-être remarqué quà part le coronavirus, tout le monde parle de Houseparty.

Cest lapplication qui a soudainement connu une résurgence de popularité, car tout le monde est coincé à la maison et ne peut plus facilement voir ses proches.

Si vous vous demandez ce que cest et comment vous lutilisez, alors vous êtes au bon endroit.

Présenté comme un "réseau social en face à face", Houseparty est une application qui gagne rapidement des utilisateurs en raison de sa capacité simple à héberger un chat vidéo de groupe facile.

Cest attrayant car il est simple à utiliser. Vous pouvez entrer et sortir dune "maison" plutôt que davoir à passer un appel, de plus la barrière à lentrée est faible ne nécessitant que des informations personnelles de base (pourtant vous pouvez trouver vos amis très facilement). Comme vous allez lentendre, vous pouvez également jouer à des jeux avec vos amis de quarantaine, ce qui est lune des principales fonctionnalités.

Ce nest pas une nouvelle application - elle existe depuis 2016 et a été achetée en 2019 par Epic Games , la société derrière Fortnite.

Oui, comme certaines des autres applications dappels vidéo actuellement disponibles, Houseparty est libre dutiliser et gratuit de se joindre. Certains achats intégrés sont disponibles, mais ils ne sont pas obligatoires pour utiliser le service.

Lapplication est disponible pour iPhone / iOS et Android ainsi que macOS .

Lapplication est téléchargeable gratuitement et a grimpé les palmarès sur Google Play et lApp Store. Au moment décrire ces lignes, cest lune des meilleures applications téléchargées sur les deux magasins.

Il existe également une extension Google Chrome pour que vous puissiez lutiliser sur PC. Vous devrez utiliser le navigateur Google Chrome (si ce nest pas déjà fait), puis installer lextension, connectez-vous à Houseparty et vous serez absent. Lextension Chrome nest pas aussi riche que lapplication - vous ne pouvez pas jouer à des jeux pour le moment par exemple, mais vous pouvez toujours chatter en vidéo avec des amis.

Il existe également une version Web en version bêta que vous pouvez utiliser avec dautres navigateurs.

Houseparty utilise vos amis sur dautres réseaux sociaux - comme Facebook ou Snapchat - pour vous informer que vos amis se sont inscrits, donc une fois que vous vous êtes inscrit, vous êtes rapidement au courant que dautres lutilisent déjà et vice versa. Vous pouvez également envoyer à vos amis un lien dinvitation.

Il nest pas connecté à votre numéro de téléphone (bien que vous puissiez importer vos contacts téléphoniques) et il est spécialement conçu pour les chats sociaux contrairement à quelque chose comme Zoom qui est une application professionnelle qui a été réorientée pour les réseaux sociaux de groupe en ces temps difficiles. Et comme nous lavons mentionné, vous navez pas besoin de passer un appel comme sur Skype, WhatsApp ou FaceTime - vous pouvez simplement vous y rendre.

Une fois que vous avez trouvé vos amis, lapplication Houseparty vous avertit lorsque vos amis sont "dans la maison" et donc prêts à discuter. Cest la même chose lorsque vous ouvrez votre application - vos amis sont alertés. Dans la vie normale, cela pourrait être un peu ennuyeux, mais dans un monde en quarantaine, nous avons trouvé que cétait assez rafraîchissant.

Vous pouvez ensuite passer directement à un appel. Vous pouvez également rejoindre dautres "chambres dhôtes" dont vos amis pourraient faire partie, cest donc beaucoup plus fluide que dautres services qui ont des groupes rigides.

Une partie du plaisir de Houseparty est que vous pouvez choisir parmi quelques jeux pour jouer en groupe. Le quiz est le plus amusant à notre avis (bien quun peu centré sur les États-Unis) et vous devenez rapidement compétitif. Il serait bon de voir encore plus de jeux de groupe apparaître, bien que certains jeux aient des options supplémentaires pour télécharger plus de questions ou de thèmes.

Les jeux - qui peuvent être joués par jusquà huit personnes simultanément - incluent Heads Up !, Chips, Trivia et Quick Draw - ils sont tous assez amusants et compétitifs.

Vous pouvez envoyer des visages aux gens - oui, vraiment - qui ne sont que des messages vidéo qui apparaissent dès que le destinataire ouvre lapplication.

Lorsque vous vous êtes inscrit à Houseparty, vous avez choisi un nom dutilisateur, mais ne vous inquiétez pas, vous nêtes pas coincé avec lui. Il est possible de changer votre nom dutilisateur Houseparty assez facilement.

Cliquez sur la face dans le coin supérieur gauche, puis sur la roue dentée pour accéder aux paramètres et cliquez sur modifier le profil. De là, vous pouvez accéder et modifier les paramètres de profil de base comme votre nom dutilisateur, votre adresse e-mail, etc. Cest simple à faire en quelques clics.

Il y a eu des rumeurs circulant en ligne selon lesquelles Houseparty nest pas sûr à utiliser. Avec des gens qui diffusent la nouvelle que lapplication est liée à des piratages dinformations personnelles, y compris des comptes bancaires, des comptes Spotify et Netflix et plus encore.

Il ny a actuellement rien pour soutenir cette rumeur . La société a également précisé quaucun compte na été compromis et que les données sont en sécurité:

Tous les comptes Houseparty sont sécurisés - le service est sécurisé, na jamais été compromis et ne collecte pas de mots de passe pour dautres sites. - Houseparty (@houseparty) 30 mars 2020

Il a également annoncé que ces rumeurs pourraient faire partie dune campagne de diffamation contre lapplication, avec loffre dune récompense de 1 million de dollars si quelquun en avait la preuve.

Nous enquêtons sur des indications selon lesquelles les récentes rumeurs de piratage auraient été propagées par une campagne de diffamation commerciale rémunérée pour nuire à Houseparty. Nous offrons une prime de 1 000 000 $ à la première personne à fournir la preuve dune telle campagne à bounty@houseparty.com. - Houseparty (@houseparty) 31 mars 2020

À ce stade, il ny a aucune raison de penser que Houseparty nest pas sûr à utiliser.

Nous vous encourageons toutefois à vous assurer que votre compte est sécurisé en utilisant un mot de passe long et complexe différent des mots de passe que vous utilisez ailleurs, ainsi quun gestionnaire de mots de passe sécurisé.

Par défaut, il est possible pour les personnes que vous ne connaissez pas de rejoindre votre Houseparty et denvahir vos chats vidéo. Ce nest évidemment pas idéal, sauf si vous essayez de vous faire de nouveaux amis.

Il est possible de régler lapplication en mode privé pour éviter que cela ne se produise.

Pour le faire dans lapplication Houseparty, cliquez sur le visage dans le coin supérieur gauche, puis sur la roue dentée pour accéder aux paramètres puis sur le mode privé.

Si vous avez décidé de ne plus utiliser Houseparty, il est possible de supprimer votre compte, de supprimer lapplication et même de supprimer vos données.

Dans lapplication, vous pouvez supprimer votre compte en suivant ces étapes - Compte> Paramètres> Confidentialité> Supprimer le compte.

La politique de confidentialité de Houseparty explique également comment vous pouvez supprimer vos informations personnelles de son service:

"Vous pouvez demander si nous traitons des informations personnelles vous concernant, demander laccès aux informations personnelles et demander que nous corrigions, modifions ou supprimions vos informations personnelles lorsquelles sont inexactes. Si vous êtes un utilisateur, nous pouvons vous fournir des outils et les paramètres de compte pour accéder ou modifier vos informations personnelles associées à votre compte, telles que votre photo de profil, votre nom, votre nom dutilisateur, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. Lorsque la loi en vigueur le permet, vous pouvez envoyer un e-mail à hello @ houseparty. com ... Veuillez inclure votre nom complet, ladresse e-mail associée à votre compte et une description détaillée de votre demande de données. Ces demandes seront traitées conformément aux lois locales. "