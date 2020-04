Quest-ce que Zoom et comment ça marche? Plus trucs et astuces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous travaillez à domicile, vous avez probablement entendu parler de Zoom, lune des principales applications logicielles de vidéoconférence sur le marché.

Il vous permet dinteragir virtuellement avec des collègues ou des employeurs lorsque les réunions en personne ne sont pas possibles. Cela rend le télétravail beaucoup plus humain, car il vous aide à vous sentir connecté. Avec le coronavirus COVID-19 qui fait des ravages à travers le monde, par exemple, Zoom est devenu un outil essentiel pour les petites, moyennes et grandes équipes qui souhaitent rester en contact et poursuivre leurs flux de travail quotidiens avec un minimum de perturbations.

Zoom est un service de visioconférence basé sur le cloud que vous pouvez utiliser pour rencontrer virtuellement dautres personnes - soit par vidéo ou audio uniquement ou les deux, tout en menant des conversations en direct - et il vous permet denregistrer ces sessions pour les visualiser plus tard. Plus de la moitié des sociétés du Fortune 500 auraient utilisé Zoom en 2019.

Lorsque les gens parlent de Zoom, vous entendrez généralement les phrases suivantes: Réunion Zoom et Salle Zoom. Une réunion Zoom fait référence à une réunion de vidéoconférence hébergée à laide de Zoom. Vous pouvez rejoindre ces réunions via une webcam ou un téléphone. Pendant ce temps, une salle Zoom est la configuration matérielle physique qui permet aux entreprises de planifier et de lancer des réunions Zoom à partir de leurs salles de conférence.

Les salles Zoom nécessitent un abonnement supplémentaire en plus dun abonnement Zoom et sont une solution idéale pour les grandes entreprises.

Voici les principales fonctionnalités de Zoom:

Réunions individuelles : organisez des réunions individuelles illimitées, même avec le plan gratuit. Vidéoconférences de groupe: hébergez jusquà 500 participants (si vous achetez le module complémentaire "grande réunion"). Le forfait gratuit, cependant, vous permet dhéberger des vidéoconférences jusquà 40 minutes et jusquà 100 participants. Partage décran: rencontrez-vous en tête-à-tête ou avec de grands groupes et partagez votre écran avec eux afin quils puissent voir ce que vous voyez.

Zoom permet des sessions de chat en tête-à-tête qui peuvent se transformer en appels de groupe, des sessions de formation et des webinaires pour des publics internes et externes, et des réunions vidéo mondiales avec jusquà 1000 participants et jusquà 49 vidéos à lécran. Le niveau gratuit permet des réunions individuelles illimitées mais limite les sessions de groupe à 40 minutes et 100 participants. Les plans payants commencent à 15 $ par mois par hôte.

Zoom propose quatre niveaux de prix (hors abonnement Zoom Room):

Zoom gratuit: ce niveau est gratuit. Vous pouvez organiser un nombre illimité de réunions. Les réunions de groupe avec plusieurs participants sont limitées à 40 minutes et les réunions ne peuvent pas être enregistrées. Zoom Pro: ce niveau coûte 14,99 $ / 11,99 £ par mois et par hôte de réunion. Il permet aux hôtes de créer des ID de réunion personnels pour les réunions Zoom répétitives, et il permet lenregistrement des réunions dans le cloud ou votre appareil, mais il limite la durée des réunions de groupe à 24 heures. Zoom Business: ce niveau coûte 19,99 $ / 15,99 £ par mois et par hôte de réunion (10 minimum). Il vous permet de personnaliser les réunions Zoom avec des URL personnalisées et limage de marque de lentreprise, et il propose des transcriptions des réunions Zoom enregistrées dans le cloud, ainsi quun support client dédié. Zoom Enterprise: ce niveau coûte 19,99 $ / 15,99 £ par mois et par hôte de réunion (100 minimum) et est destiné aux entreprises de plus de 1000 employés. Il offre un stockage cloud illimité pour les enregistrements, un gestionnaire de réussite client et des réductions sur les webinaires et les salles Zoom. Facultatif - Zoom Rooms: Si vous souhaitez configurer des Zoom Rooms, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours, après quoi Zoom Rooms nécessite un supplément de 49 $ / 39 £ par mois et un abonnement, tandis que les webinaires utilisant Zoom coûtent 40 $ / 32 £ par mois et par hôte.

Lapplication de bureau est disponible pour Windows et macOS , tandis que lapplication mobile est disponible pour Android et iOS .

Toutes les applications vous permettent de rejoindre une réunion sans vous connecter, mais vous permettent également de vous connecter en utilisant un compte Zoom, Google, Facebook ou SSO. À partir de là, vous pouvez démarrer une réunion, participer à une réunion, partager votre écran dans une salle Zoom en entrant lID de la réunion, démarrer les réunions Zoom, activer / désactiver le micro, démarrer / arrêter la vidéo, inviter dautres personnes à la réunion, modifier votre nom décran, discuter en réunion et démarrer un enregistrement dans le cloud.

Si vous êtes un utilisateur de bureau, vous pouvez également démarrer un enregistrement local, créer des sondages, diffuser votre Facebook en direct sur Facebook, etc. En dautres termes, lapplication de bureau est plus complète, bien que, si vous êtes un utilisateur gratuit, vous pouvez toujours obtenir beaucoup de kilométrage de lapplication mobile.

En plus des divers autres téléchargements dapplications Zoom, il est également possible dutiliser Zoom dune autre manière. Par exemple, il existe un plug - in Zoom Outlook conçu pour fonctionner directement dans votre client Microsoft Outlook ou en tant que complément pour Outlook sur le Web . Ce plugin Outlook dépose un bouton Zoom directement dans la barre doutils Outlook standard et vous permet de démarrer ou de planifier une réunion Zoom dun simple clic.

Un autre outil pour démarrer ou planifier rapidement une réunion Zoom se présente sous la forme dune extension pour votre navigateur préféré. Il existe une extension Zoom Chrome et un module complémentaire Zoom Firefox qui vous permettent de planifier une réunion Zoom via Google Agenda. Un simple clic sur le bouton Zoom et vous pouvez démarrer une réunion ou en planifier une pour plus tard avec toutes les informations sur la réunion envoyées via Google Agenda pour faciliter la participation des participants.

Il est assez difficile de rejoindre une réunion Zoom dans votre navigateur sans utiliser lapplication. Cest possible cependant. Par exemple, vous pouvez rejoindre une réunion directement en utilisant un lien client Web Zoom qui ressemble à ceci: zoom.us/wc/join/your-meeting-id.

Certains bods intelligents ont également développé une extension de navigateur qui vous permet de rejoindre une réunion Zoom directement depuis votre navigateur sans les tracas de lapplication. Cest idéal si vous êtes sur un ordinateur portable de travail sécurisé qui ne vous permet pas dinstaller des applications par exemple.

Cela me tue que Zoom cache intentionnellement le lien "joindre à partir de votre navigateur", voici donc une petite extension de navigateur (20 lignes) qui redirige de manière transparente les liens Zoom pour utiliser leur client Web: https://t.co/ZeYmmS2R2A https: // t.co/50f6ak4i9x - Arkadiy Tetelman (@arkadiyt) 22 mars 2020

Cette extension est actuellement disponible pour Chrome et Firefox . Bien quil soit intéressant de noter quil nest pas officiellement créé par Zoom.

Il est en fait possible de faire fonctionner Zoom sur votre téléviseur pour pouvoir passer un appel vidéo sur grand écran. Nous avons écrit un guide détaillé sur les différentes façons dobtenir un zoom sur votre téléviseur qui mérite dêtre consulté.

Il y a quelques différences entre les plans Zoom payants et gratuits qui méritent dêtre notés.

Vous pouvez télécharger lapplication Zoom sur votre ordinateur ou téléphone et rejoindre nimporte quelle réunion avec un ID de réunion fourni. Vous pouvez également choisir de désactiver laudio ou la vidéo avant de rejoindre. Vous pouvez même créer votre compte Zoom gratuit, comme en associant votre compte Google, et à partir de là, vous pouvez créer une nouvelle réunion, en planifier une, rejoindre une réunion, partager un écran, ajouter des contacts, etc.

Noubliez pas que vous ne pouvez vous connecter à Zoom que sur un ordinateur, une tablette et un téléphone à la fois. Si vous vous connectez à un appareil supplémentaire alors que vous êtes connecté à un autre appareil du même type, Zoom a déclaré que vous serez automatiquement déconnecté du premier appareil.

Vous pouvez vous inscrire et télécharger Zoom sur votre ordinateur à laide de votre adresse e-mail professionnelle si votre administrateur système dispose dun compte Pro, Business ou Enterprise. Vous souhaiterez ensuite synchroniser Zoom sur votre calendrier afin de pouvoir planifier des réunions Zoom et inviter des participants distants à se joindre.

Si vous configurez une salle Zoom, vous aurez besoin dun ordinateur pour synchroniser et exécuter les réunions Zoom et dune tablette pour que les participants lancent les réunions Zoom. Vous aurez également besoin dun micro, dune caméra et dun haut-parleur, dau moins un moniteur HDTV pour afficher les participants à une réunion à distance, et dun câble HDMI pour partager les écrans dordinateur sur un écran, ainsi quun câble Internet pour votre connexion

Vous devrez également télécharger «Zoom Rooms for Conference Room» sur lordinateur de la chambre et «Zoom Room Controller» pour la tablette dans la salle de réunion. Vous pouvez ensuite synchroniser ces salles avec le calendrier partagé de votre entreprise afin que les employés puissent voir quelles salles de réunion sont disponibles.

Récemment, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées à propos de Zoom en termes de sécurité et de problèmes avec les invités indésirables appelés Zoombombers .

Lentreprise a pris plusieurs mesures pour contrer ces problèmes et rassurer les utilisateurs sur limportance de la sécurité et de la confidentialité. Cela inclut des choses simples comme la suppression de lID de la réunion de la barre de titre de lappel, donc si les utilisateurs partagent des captures décran en ligne, la réunion nest pas exposée à de futurs abus.

La montée en puissance de Zoom doit conduire le service à être abusé par des trolls sur Internet et des personnes ayant trop de temps libre. Certaines personnes ont traqué les réunions Zoom publiques et peu sûres et se sont laissées entrer, puis ont "bombardé" dautres personnes sur lappel avec des vidéos graphiques, de la pornographie et dautres contenus inappropriés.

Nous avons écrit un guide sur la façon darrêter Zoombombing il y a quelque temps et il existe différentes façons dempêcher cela, notamment la sécurisation de vos appels, le partage décran et même la désactivation de la vidéo. Léquipe derrière Zoom apporte également des améliorations régulières pour sécuriser vos appels et les protéger.

Zoom a été mis à jour avec plusieurs modifications de sécurité pour rassurer les utilisateurs. Lun deux a été lexigence d un mot de passe par défaut pour les réunions Zoom . Ceci, combiné avec des salles dattente virtuelles , garantit que seules les personnes qui ont été invitées à lappel sont réellement autorisées à entrer.

Une autre étape pour garantir que les appels sont sécurisés et sûrs pour tout le monde.

Zoom a également facilité la gestion et la sécurisation de vos réunions lorsquelles ont lieu. Il existe une gamme d outils de sécurité auxquels vous pouvez désormais accéder en quelques clics, y compris la possibilité de verrouiller la réunion lorsquelle a commencé afin quaucune nouvelle personne ne puisse se joindre, supprimer les participants actuels lors de lappel, désactiver les participants et désactiver également le chat privé.

Pour accéder aux outils de sécurité Zoom, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton de sécurité qui apparaît dans la fenêtre lorsque lappel est en cours ou survoler un participant pour interagir avec lui spécifiquement - pour le supprimer de lappel par exemple.

Il est désormais possible de signaler les participants à lappel qui ne sont pas les bienvenus ou qui causent des problèmes. En plus de les supprimer de lappel, vous pouvez désormais envoyer un rapport à léquipe Zoom Trust and Safety pour gérer les abus du système. Cela aidera à les bloquer du service à lavenir et à interférer avec dautres appels également.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton de sécurité de la réunion, puis sur rapport.

Zoom vous permet de créer des réunions récurrentes. Vous pouvez définir les paramètres dappel que vous souhaitez une fois et les avoir à chaque fois que vous prévoyez de vous rencontrer, et vous pouvez joindre des appels en utilisant la même URL à chaque fois. Dans lapplication mobile Zoom, connectez-vous, cliquez sur planifier, appuyez sur loption Répéter et sélectionnez une récurrence. Pour plus dinformations sur la planification de réunions en général et tous les paramètres de réunion, consultez la FAQ de Zoom sur la planification de réunions .

Le zoom vous permet denregistrer des appels sous forme de vidéos. Vous avez cependant besoin dune autorisation pour le faire. Lhôte de la réunion devra activer les enregistrements dans les paramètres. Il convient de vérifier les paramètres de votre compte pour vous assurer que lenregistrement est activé avant de commencer.

Connectez-vous à votre compte Zoom Cliquez pour afficher les paramètres de compte / paramètres de réunion Accédez à l onglet Enregistrement et cliquez pour activer lenregistrement vidéo

Il convient de noter que les administrateurs Zoom peuvent activer lenregistrement pour tout le monde, pour les utilisateurs ou les groupes. Il y a plus de conseils sur les paramètres denregistrement ici .

Pour enregistrer une réunion Zoom, vous devez choisir dutiliser l option locale ou cloud.

Local signifie que vous stockez le fichier vidéo vous-même sur votre ordinateur ou dans une autre zone de stockage. Avec Cloud, réservé aux abonnés payants, Zoom stocke la vidéo pour vous dans son stockage cloud. Mais, pour enregistrer des vidéos, vous avez besoin de Zoom sur macOS, Windows ou Linux. Lorsque vous enregistrez une réunion et choisissez Enregistrer dans le cloud, la vidéo, laudio et le texte du chat sont enregistrés dans le cloud Zoom.

Lorsque lappel Zoom commence, vous devriez voir une option pour enregistrer au bas de lécran. Cliquer dessus vous permet alors denregistrer localement ou dans le cloud.

Si vous ne voyez pas loption denregistrement, vérifiez vos paramètres dans lapplication Web (sous Mes paramètres de réunion) ou demandez à votre administrateur de compte de lactiver. Les fichiers denregistrement peuvent être téléchargés sur un ordinateur ou diffusés en continu à partir dun navigateur.

Pendant la réunion, vous pouvez également voir quels participants enregistrent la réunion et ceux qui y participent seront également informés de lenregistrement de la réunion. Une fois lappel terminé, Zoom convertira automatiquement lenregistrement en un fichier vidéo MP4 utilisable.

Il est également possible denregistrer des réunions et des appels Zoom sur mobile. Cependant, cela se fait via des enregistrements dans le cloud , vous avez donc besoin dun abonnement Zoom payant pour utiliser cette fonctionnalité. Il convient également de noter que le stockage dans le cloud est limité, alors faites attention au nombre de réunions que vous enregistrez lorsque vous utilisez lapplication mobile.

Pour enregistrer un appel Zoom sur mobile, procédez comme suit:

Ouvrez lapplication Zoom sur votre mobile Cliquez pour rejoindre ou démarrer une réunion Cliquez sur le menu à trois points en bas à droite de lécran Cliquez sur "Enregistrer dans le cloud" ou "enregistrer" Vous verrez alors une icône denregistrement et la possibilité de suspendre ou darrêter lenregistrement Une fois lappel terminé, vous trouverez lenregistrement dans la section "Mes enregistrements" du site Zoom

Lorsque vous enregistrez localement, les enregistrements dappels Zoom sont enregistrés dans le dossier Zoom de votre PC ou Mac. Ceux-ci peuvent être trouvés à ces endroits:

PC: C: \ Users \ Nom dutilisateur \ Documents \ Zoom

C: \ Users \ Nom dutilisateur \ Documents \ Zoom Mac: / Utilisateurs / Nom dutilisateur / Documents / Zoom

Vous pouvez facilement accéder aux enregistrements Zoom en ouvrant lapplication Zoom et en accédant aux réunions. Une fois là-bas, vous verrez un onglet "enregistré" où vous pouvez choisir la réunion dont vous avez besoin, puis jouer lenregistrement ou louvrir.

Pour le stockage dans le cloud de vos enregistrements de réunion Zoom, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Mes enregistrements .

En savoir plus sur les enregistrements Zoom ici .

Si vous voulez égayer un peu les choses ou si vous ne voulez pas que dautres personnes sur lappel de Zoom voient le désordre horrible de votre maison, alors il y a de bonnes nouvelles car Zoom offre des arrière-plans virtuels. Ce sont des toiles de fond pour vos appels qui incluent également des choses comme lespace, les paysages urbains et les vues sur locéan.

Avec Zoom arrière-plans virtuels, vous pouvez également télécharger une image de tout ce que vous souhaitez personnaliser votre arrière-plan. Il est disponible pour iPhone et ordinateurs de bureau

Il est assez facile de démarrer avec les arrière-plans virtuels Zoom. Sur un Mac ou un PC, par exemple, ouvrez simplement votre client Zoom, cliquez sur licône "Configuration" dans le coin et sélectionnez "Arrière-plan virtuel" dans le menu latéral.

Le zoom fournit quelques arrière-plans virtuels. Cliquez sur celui que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez avoir votre propre arrière-plan, cliquez sur le signe plus au-dessus et à gauche des exemples darrière-plan, choisissez une image sur votre ordinateur et ajoutez-la.

Vous pouvez également ajouter un arrière-plan virtuel lors dune réunion. Dans votre client Zoom, cliquez sur la flèche à côté du symbole vidéo à gauche, sélectionnez "Choisir un arrière-plan virtuel ...", et vous verrez la même page darrière-plan virtuel.

La société recommande dutiliser un écran vert et une bonne webcam pour obtenir les meilleurs résultats, mais il est également possible dutiliser un arrière-plan virtuel sans écran vert.

Vous pouvez également utiliser des arrière-plans virtuels Zoom sur lapplication.

Connectez-vous à votre compte et rejoignez une réunion via votre téléphone. Cliquez ensuite sur les trois points en bas de lécran et cliquez sur le menu "plus". Cliquez ensuite sur "arrière-plan virtuel" et choisissez larrière-plan que vous souhaitez utiliser.

En plus des arrière-plans virtuels, Zoom offre la possibilité daméliorer votre apparence lorsque vous êtes en communication. Il existe une fonctionnalité appelée "Retouchez mon apparence" qui est utile si vous navez pas eu votre dose quotidienne de caféine ou si vous avez des difficultés avec la vie au bureau à domicile.

Touch Up My Appearance utilise un filtre pour lisser subtilement les ridules et il est censé avoir lair très naturel. Pour utiliser Touch Up My Appearance, allez dans Paramètres et sous longlet Vidéo, cochez la case à côté de Touch up.

En plus denregistrer des réunions Zoom, vous pouvez également transcrire automatiquement laudio dune réunion que vous enregistrez dans le cloud. Et, en tant quhôte de la réunion, vous pouvez modifier votre transcription, scanner le texte de la transcription à la recherche de mots clés pour accéder à la vidéo à ce moment et partager lenregistrement.

Pour activer la fonction de transcription audio pour votre propre usage, connectez-vous au portail Web Zoom et accédez à Mes paramètres de réunion, puis accédez à loption denregistrement Cloud dans longlet Enregistrement et vérifiez que le paramètre est activé. Choisissez Activer, le cas échéant. Si loption est grisée, elle a été verrouillée au niveau du groupe ou du compte, et vous devrez contacter votre administrateur Zoom.

Avec la vue Galerie, vous voyez jusquà 49 participants à la réunion à la fois , plutôt que les 25 par défaut, selon votre appareil.

Avec lapplication mobile Zoom sur Android et iOS, vous pouvez démarrer ou rejoindre une réunion. Par défaut, lapplication mobile Zoom affiche la vue du haut-parleur actif. Si un ou plusieurs participants se joignent à la réunion, une vignette vidéo saffiche dans le coin inférieur droit. Vous pouvez visionner jusquà quatre vidéos de participants en même temps.

Si vous voulez voir 49 personnes, vous aurez besoin du client de bureau Zoom pour macOS ou Windows. Une fois lapplication de bureau installée sur votre ordinateur, vous devez aller dans Paramètres et cliquer sur Vidéo pour afficher la page des paramètres vidéo. Ensuite, activez loption "Afficher jusquà 49 participants par écran en mode Galerie".

Saviez-vous que vous pouvez non seulement partager votre écran (smartphone et bureau), mais également mettre en pause votre partage décran? Appuyez simplement sur Pause Partager lorsque vous ne voulez pas que les participants à votre réunion vous regardent jouer avec vos diapositives de présentation. En savoir plus ici.

Vous pouvez partager des fichiers directement depuis votre téléphone pendant la réunion et utiliser la fonction de tableau blanc sur votre téléphone en écrivant des commentaires avec votre doigt. Pour annoter tout en affichant lécran partagé de quelquun dautre , sélectionnez Afficher les options en haut de la fenêtre Zoom, puis choisissez Annoter. Une barre doutils apparaîtra avec toutes vos options dannotation - comme le texte, le dessin, la flèche, etc.

Il est possible dutiliser diverses touches de raccourci pendant les réunions Zoom pour accéder aux fonctionnalités ou modifier facilement les paramètres. Il sagit d une multitude de choses, mais nos favoris sont: