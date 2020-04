Qu'est-ce que Slack et comment cela fonctionne-t-il ? En plus de nombreux trucs et astuces Slack

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Slack est une application de messagerie que presque tous les groupes de travail semblent utiliser, mais vous êtes probablement en train de lire ceci maintenant parce que - pour une raison quelconque - vous vous sentez hors de la boucle et voulez savoir de quoi il s'agit.

Pour vous aider à naviguer dans ces eaux complexes, nous avons compilé ce petit guide pratique. Quand tu auras fini de le lire, tu seras certainement un pro de Slack, et tu feras tomber la porte du bureau de ton patron demain matin, essayant désespérément de le convaincre de monter à bord.

Slack a également un nouveau look et nous avons détaillé l'interface mise à jour dans une pièce distincte :Nouvelle mise à jour Slack - Comment la refonte majeure ressemble et fonctionne

Remarque : Tout au long de ce guide, Pocket-Lint utilise la version gratuite de Slack depuis les applications de bureau et Web.

Slack est essentiellement une application de messagerie sur les stéroïdes.

Il est conçu pour les équipes et les lieux de travail peut être utilisé sur plusieurs appareils et plates-formes, et est équipé de fonctionnalités robustes qui vous permettent non seulement de discuter en tête-à-tête avec des associés, mais aussi en groupe.

Vous pouvez également télécharger et partager des fichiers avec eux, ainsi que l'intégration avec d'autres applications et services et vous pouvez contrôler granulairement presque tous les paramètres, y compris la possibilité de créer des emoji personnalisés.

Slack est gratuit - la plupart du temps. Vous ne pourrez parcourir et rechercher que les 10 000 messages les plus récents de votre équipe, et vous serez limité à 5 Go de stockage de fichiers et 10 applications ou intégrations personnalisées (plus tard).

Actuellement, trois niveaux de tarification sont disponibles : Gratuit, Standard (8$ou 5,25 £par mois facturé mensuellement) et Plus (15$ou 9,75 £par mois facturé mensuellement). Un quatrième niveau, appelé Enterprise Grid, a des prix sur mesure pour les entreprises.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les niveaux de tarification

Si vous souhaitez être l'administrateur de votre propre équipe Slack, procédez comme suit :

Accédez ausite Web de Slacket entrez votre adresse e-mail pour vous inscrire Choisissez un nom pour votre équipe Slack (ex Workshop Talk) Modifiez l'URL de votre équipe Slack (ex https://workshoptalk.slack.com) Choisissez un nom d'utilisateur pour vous-même Entrez les e-mails des associés que vous souhaitez inviter pour rejoindre votre équipe Slack Votre chat d'équipe Slack se chargera ensuite dans une fenêtre de navigateur Passez en revue le bref tutoriel qui apparaît à côté pour apprendre les bases

Cette page FAQ de Slack offre plus d'informations sur l'administration de l'équipe.

Pour tirer le meilleur parti de Slack, nous vous recommandons d'installer l'application mobile (iOS / Android) et l'application de bureau (Mac/ Fenêtres). Sinon, vous serez limité à accéder à Slack via une fenêtre de navigateur.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les applications Slack

Ceux d'entre vous qui ont été invités à rejoindre une équipe Slack recevront un e-mail avec votre invitation. Acceptez l'invitation par e-mail, puis entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et vous êtes prêt à partir. C'est simple, non ?

Cette page FAQ de Slack offre plus d'informations sur l'adhésion à Slack.

Réglages

Cliquez sur votre nom d'utilisateur ou sur la flèche déroulante en regard du nom de l'équipe Slack pour accéder à un menu de paramètres. À partir de là, vous pouvez ajuster vos préférences (thèmes pour la barre latérale, messages, style emoji, etc.), afficher votre profil et votre compte, accéder à une page d'aide/Commentaires, obtenir des applications Slack (plus tard) et vous mettre à l'écart.

Si vous êtes administrateur, vous pouvez également accéder aux paramètres de l'équipe, à la facturation, etc. Les membres de l'équipe ne verront que des options pour accéder aux intégrations d'applications, personnaliser la marge et accéder à l'annuaire de l'équipe.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les paramètres.

Notifications

Cliquez sur le symbole de la cloche en haut à droite de la barre latérale pour ajuster vos préférences de notification. Vous pouvez les réveiller, configurer un programme Ne pas déranger et bien plus encore. Lorsque vous vous connectez à Slack pour la première fois, presque tous les types de notification sont activés. Mais le service offre un certain nombre de façons différentes de les gérer.

Chaque canal a même des préférences de notification individuelles, par exemple. Pour accéder à ces paramètres, ouvrez la chaîne que vous souhaitez ajuster, puis cliquez sur son nom en haut de l'écran et sélectionnez Préférences de notification de canal.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les notifications.

Étoilé

Tout ce que vous avez mis en vedette apparaîtra au-dessus de la section Chaînes et sous le nom d'utilisateur et le nom d'utilisateur de votre équipe dans la barre latérale. Les étoiles sont un moyen de marquer un élément dans Slack comme important. Vous pouvez mettre en vedette des chaînes ou des messages directs pour les déplacer en haut de votre barre latérale gauche. Vous pouvez également mettre en vedette des messages dans Slack afin que vous puissiez facilement y revenir plus tard.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les étoiles.

Canaux

Sous le nom de votre équipe Slack et votre propre nom d'utilisateur, vous verrez une section intitulée Canaux dans la barre latérale. Les chaînes sont des salons de chat. Vous pouvez nommer des salles de chat en fonction de n'importe quoi, y compris un projet (scénario), un sujet (musique) ou une équipe (ventes). Et vous pouvez les rendre publics ou privés.

Si une chaîne est publique, tous les membres de votre équipe peuvent se joindre, mais si elle est privée, seules certaines personnes peuvent se joindre. Enfin, si vous cliquez sur le nom de la section Canaux, vous verrez une nouvelle fenêtre qui vous permet de parcourir et de trier tous les canaux.

Créer des canaux

Pour créer un nouveau canal, cliquez sur le bouton+ en regard de Canaux dans la barre latérale. Vous verrez ensuite des options pour créer un canal public ou privé. Vous serez également autorisé à nommer la chaîne, à inviter d'autres personnes à rejoindre et à décrire brièvement le but de la chaîne.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les chaînes.

Messages directs

Sous les canaux, vous verrez une section Messages directs dans la barre latérale, suivie des noms de chaque personne invitée à votre équipe Slack. Cliquez sur n'importe quel nom pour envoyer à cette personne un message privé. Si vous cliquez sur le bouton+ en regard de la section Messages directs, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de trouver ou de démarrer une conversation par message direct.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les messages directs.

Inviter des gens

Si vous êtes administrateur, un bouton s'affiche pour inviter plus de personnes à rejoindre votre équipe. Ce bouton se trouve sous la section Messages directs. Si vous cliquez dessus, vous aurez trois options : membres à part entière, comptes restreints et invités à canal unique.

La première option donne à un membre de l'équipe invité un accès complet aux messages et fichiers dans n'importe quel canal public et le répertoire de l'équipe. La deuxième option permet au membre de l'équipe invité de ne voir qu'un répertoire partiel de l'équipe et lui donne accès à certains canaux et fichiers. Et la troisième option limite le membre de l'équipe invité aux messages et fichiers dans un seul canal.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les invitations.

Quick Switcher : Au bas de Slack, il y a un bouton Quick Switcher qui vous permet, hum, de passer rapidement à une conversation ou à un message direct.

Cette page FAQ de Slack offre plus d'informations sur les bases.

Nom de la salle de chat

La gauche de la barre de menus commence toujours par le nom de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, qu'il s'agisse d'une chaîne ou d'une fenêtre de message direct. À côté du nom, vous verrez un menu déroulant pour accéder à des éléments tels que l'affichage des archives de messages, les fins de notification de canal et les options avancées. Vous pouvez même mettre en vedette la chaîne.

Détails de la chaîne

Cliquez sur le symbole « i » à côté de la barre de recherche dans la barre de menu pour accéder aux détails de la chaîne, tels que le but et le sujet actuel de la chaîne, tous les éléments épinglés (plus loin), une liste de tous les membres ayant accès à la chaîne, tous les fichiers partagés au sein de la chaîne (plus loin), et préférences de notification.

Recherche

La recherche est l'une des principales caractéristiques de Slack : les messages et les fichiers sont accessibles à la fois. Lorsque vous cliquez sur la zone de recherche, Slack suggère des modificateurs de recherche pour vous aider à affiner vos résultats. Au fur et à mesure que vous commencez à taper un terme de recherche, Slack affiche les canaux associés, les membres de l'équipe et l'historique des recherches.

Cliquez sur le lien Sauter pour afficher la conversation entourant un message ou basculer entre les onglets Messages et Fichiers pour parcourir les résultats par type. Vous pouvez même trier les fichiers les plus récents ou les plus pertinents et exclure les canaux de la recherche.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur la recherche.

Mentions et réactions

Tout en tenant une conversation dans un canal, vous pouvez taper @username d'une personne pour la notifier. Vous pouvez afficher vos derniers messages @mentions, @channel et tous les mots en surbrillance en cliquant sur le symbole Mentions & Réactions « @ » dans le coin supérieur droit de Slack.

Cette page FAQ de Slack offre plus d'informations sur les mentions.

Éléments étoilés

Vous pouvez ajouter une étoile aux messages, fichiers, extraits, messages et commentaires pour faciliter la recherche de ces éléments. Lorsque vous mettez en vedette une chaîne, elle apparaît dans la barre latérale, mais vous devez cliquer sur le symbole étoile en haut à droite de Slack pour accéder à d'autres éléments en étoile.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les étoiles.

Menu Flexpane

Le symbole « ... » dans le coin supérieur droit de Slack vous amène à votre Flexpane. Il contient tous vos fichiers, vous permet d'accéder au répertoire de l'équipe et vous montre « quoi de neuf » avec Slack. Vous pouvez même accéder au guide d'aide.

Répertoire des équipes : Le répertoire des équipes de Slack vous donne un aperçu rapide de tous les membres de votre équipe et de la façon de les contacter. Vous pouvez y accéder via le menu Flexpane (« ... ») en haut à droite ou en vous dirigeant vers votre site d'équipe. Il répertorie chaque membre de l'équipe avec son titre de poste et ses coordonnées.

Messagerie

Pour envoyer un message dans une chaîne ou un message direct, cliquez dans le champ de texte en bas, ajoutez votre entrée et appuyez sur Entrée. Tout en tenant une conversation dans un canal, vous pouvez taper @username d'une personne pour la notifier.

Emoji

Vous pouvez cliquer sur le bouton emoji en regard du champ de message pour envoyer un emoji. Vous pouvez également répondre à n'importe quel message sur Slack avec une réaction emoji. Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur un message et de sélectionner l'icône Ajouter une réaction. Slack propose quatre jeux d'emoji différents : Apple, Google, Twitter ou Emoji One.

Pour en choisir un, accédez au nom de l'équipe pour ouvrir le menu Équipe, puis choisissez Préférences, puis sélectionnez l'onglet Messages et médias. Sous Style Emoji, vous pouvez sélectionner votre préférence, puis cliquer sur le « X » lorsque vous avez terminé. De plus, si l'administrateur le permet, n'importe qui peut ajouter de nouveaux emoji à Slack en accédant à cette URL. Vous serez alors en mesure de créer un emoji personnalisé. Des boules d'Amazone.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les emoji.

Téléchargement et partage de fichiers

Il existe plusieurs façons simples de télécharger n'importe quel type de fichier depuis votre ordinateur (document, image, vidéo, lien, etc.). Vous pouvez glisser-déposer le fichier dans la fenêtre Slack, copier et coller des images directement dans la boîte de message, ou cliquer sur le bouton+ en regard de la boîte de message et sélectionner Télécharger un fichier.

Slack vous demandera de décider où vous partagerez le fichier et d'ajouter un titre et un commentaire. Lorsqu'un fichier est partagé dans un canal ou un message direct, Slack publiera un aperçu du fichier. Les fichiers image ne dépassant pas 6000px de n'importe quel côté s'afficheront en ligne. N'oubliez pas que vous pouvez également partager des fichiers depuis Google Drive, Dropbox ou Box dans Slack en collant un lien vers le fichier dans la boîte de message.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur le partage de fichiers.

Liens publics

Vous pouvez également créer un lien public pour partager un fichier publiquement. Cliquez simplement sur le nom du fichier pour l'afficher dans Flexpane, puis, dans le menu Plus d'actions, cliquez sur Créer un lien public.

Cette page FAQ de Slack offre plus d'informations sur les liens publics.

Épinglage de messages et de fichiers

S' il y a quelque chose que tout le monde de votre chaîne doit voir ou un fichier important que vous voulez trouver facilement, il peut être épinglé à une chaîne afin qu'il soit affiché dans le menu Détails de la chaîne. Pour épingler, passez la souris dessus, puis cliquez sur le rouage à droite, puis choisissez Épingler message. Un message épinglé restera là jusqu'à ce que vous le supprimiez.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les épingles.

Définir des rappels

Vous pouvez utiliser Slack pour les rappels. Par exemple, si vous devez vous rappeler de publier une histoire dans 30 minutes, vous pouvez taper « /rappelez-moi dans 30 minutes pour publier » et Slack vous le rappellera en privé.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les rappels.

Horodatages

Chaque message a un horodatage. Si vous voulez pouvoir référencer un message spécifique plus tard, cliquez avec le bouton droit sur l'horodatage dans Slack pour obtenir une URL permanente (ou cliquez simplement dessus).

Commandes : Voici quelques commandes de salon de discussion que vous devez savoir :

Pour envoyer une notification à tous les utilisateurs de la chaîne, tapez "@channel"

Pour envoyer une notification à une personne dans un canal, tapez "@username"

Tapez "@here" pour avertir uniquement les personnes en ligne et actives

Pour ouvrir un nouveau canal, tapez « /open »

Pour quitter une chaîne, tapez « /laisser »

Pour masquer toutes les images et GIF d'un canal, tapez « /collapse »

Créer vos propres commandes de barre oblique personnalisées en accédant à cette URL

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les commandes.

- Oui, oui. Vous pouvez ajouter des dizaines d'applications à Slack. Cela vous permet d'extraire des informations provenant d'autres sources, de rechercher des documents stockés dans d'autres services, d'envoyer des événements de calendrier et des rappels à Slack, ou d'ajouter des fonctionnalités utiles à votre équipe, y compris des appels vocaux et vidéo.

Vous pouvez désormais accéder à Skype, par exemple, directement depuis Slack. La configuration de l'intégration est simple : il suffit de visiter la page du produit Intégration Skype pour Slacket de cliquer sur le bouton Ajouter à Slack pour terminer la configuration.

Une fois l'intégration Skype configurée, toute personne de l'équipe Slack peut lancer un appel Skype à partir d'un ordinateur en tapant « /skype » dans le chat. Lorsque l'appel est configuré, un lien de jointure apparaît.

Pour rejoindre un appel Skype, vous devez être sur le bureau dans un navigateur Web, ou vous pouvez utiliser les applications mobiles Skype pour rejoindre à partir de votre téléphone. Tout le monde peut se joindre en tant qu'invité à partir d'un ordinateur, ou se connecter avec un compte Microsoft ou un nom Skype.

Accédez au répertoire des applications Slack pour trouver d'autres applications que vous pouvez connecter à Slack. Pour visiter le Répertoire des applications, cliquez simplement sur le nom de votre équipe pour ouvrir le menu Équipe, puis sélectionnez Applications et intégrations personnalisées. Il y a aussi ce site dédié Slack App Directory. Gardez à l'esprit que Slack s'intègre probablement à tous les services que vous utilisez . Il fonctionne avec Google Calendar, GitHub, IFTTT, Mailchimp, New Relic, et plus encore.

Il y a même une intégration appelée Giphy, par exemple, qui vous permet de déposer des GIF dans les chats en tapant « /giphy [terme de recherche] ». Toutefois, si vous êtes un utilisateur gratuit de Slack, vous ne serez autorisé à ajouter jusqu'à 10 applications et intégrations.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les applications.

- Oui, oui. Allez dans la barre latérale, puis cliquez sur le menu déroulant en regard du nom de votre équipe pour accéder au menu des préférences. À partir de là, sélectionnez le thème de la barre latérale et choisissez parmi la poignée qui sont fournis. Vous pouvez également utiliser l'option « Personnaliser » en bas pour créer votre propre look et sensation. Et vous pouvez désormais choisir entre le mode clair et le mode sombre.

Cette page FAQ de Slack offre plus d'informations sur les thèmes.

Slackbot est le robot intégré de Slack.

Il peut vous aider à garder des notes pour vous ainsi que gérer des fichiers privés. Cliquez simplement sur Slackbot dans votre liste de messages directs pour commencer. Vous pouvez également configurer Slackbot pour répondre aux membres de votre équipe via ce site Web. C'est facile : entrez un mot ou une phrase déclencheur, puis ce que vous souhaitez que Slackbot réponde.

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur Slackbot

Bien sûr sont... jetez un coup d'œil à certains de ces :

Le commutateur rapide : passez d'un canal à l'autre avec ⌘/Ctrl+K. Besoin de rechercher rapidement la chaîne dans laquelle vous êtes ? Appuyez sur ⌘/Ctrl+F pour rechercher. Envoyez quelque chose trop tôt ? Appuyez sur la touche haut pour modifier votre dernier message. Connectez-vous à plusieurs équipes. Cliquez sur Nom de l'équipe, puis Connectez-vous à une autre équipe. Tapez « /keys » pour ouvrir la boîte de dialogue des raccourcis clavier

Cette page FAQ Slack offre plus d'informations sur les raccourcis clavier