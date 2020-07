Pocket-lint étend ses éditions internationales à lallemand

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque Pocket-lint a débuté en 2003, lobjectif était de couvrir lindustrie de la technologie dune manière conviviale pour les consommateurs désireux de le lire. Bien quil sagisse dune publication basée au Royaume-Uni, lapproche a toujours été daborder les histoires dans une perspective mondiale.

Au fil des ans, notre lectorat est passé dune poignée de personnes à Londres à un énorme public mondial avec des lecteurs dans toutes les destinations lointaines du monde que vous pouvez imaginer.

Mais il y a toujours eu un obstacle pour que nous atteignions plus dendroits et plus de gens - la langue.

En janvier 2020, cette barrière a commencé à tomber pour nous. Grâce aux améliorations de lintelligence artificielle et de lapprentissage automatique, les ordinateurs sont désormais en mesure de faire un vaste éventail de choses qui auparavant nétaient pas possibles à grande échelle ou à grande vitesse.

Lune de ces choses est la traduction.

En combinant lAPI Google Translate, lapprentissage automatique et une intervention humaine, Pocket-lint est en mesure de proposer nos actualités, nos critiques, nos fonctionnalités et nos guides dachat dans dautres langues.

Le processus - bien que complexe et compliqué dans les coulisses - est très facile à apprécier en tant que lecteur. À lavenir, lorsque lun de nos rédacteurs rédigera un article sur le site, il sera désormais automatiquement traduit dans les langues que nous prenons en charge.

Avec des milliers darticles publiés sur Pocket-lint depuis 2003, il semblait inutile de traduire chacun deux. Nos éditions en langue non anglaise proposeront tous les articles remontant à 2017 et une sélection de critiques et de fonctionnalités que nous avons sélectionnées auparavant. À lavenir, chaque article que nous écrivons sera disponible dans les langues que nous prenons en charge dès que lauteur aura cliqué sur le bouton de publication.

Nous sommes en mesure de le faire car nous nattendons pas quun humain traduise manuellement chaque article après leur publication.

Nous utilisons le terme «langage» plutôt que «emplacement» car chez Pocket-lint, nous pensons que cest une distinction importante à faire.

Notre approche avec nos éditions internationales ne sera pas doffrir des informations localisées spécifiques à un pays, mais notre contenu mondial disponible dans des langues spécifiques à un public mondial à travers le monde.

Notre première édition internationale était portugaise. La langue portugaise est lune des langues les plus parlées au monde avec environ 229 millions de personnes utilisant le dialecte quotidiennement.

Il est parlé dans le monde entier bien au-delà du Portugal et est la langue officielle dendroits comme le Brésil, le Mozambique, lAngola, la Guinée-Bissau, le Timor-Leste, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert et São Tomé, Principe et même le territoire autonome chinois de Macao. .

Notre deuxième édition internationale est en espagnol. La langue espagnole compte environ 483 millions de personnes qui lutilisent quotidiennement à travers le monde. Il est parlé dans la patrie espagnole, mais aussi en Guinée équatoriale, dans 19 pays des Amériques tels que lArgentine, le Chili, le Pérou, le Mexique et le Venezuela, et largement dans dautres territoires du monde.

La troisième langue que nous avons lancée est le français. Le français est la langue nationale de 29 pays.En dehors de la France, il est parlé dans certaines régions du Canada, de la Belgique et de la Suisse comme première langue et il est largement parlé comme deuxième langue en Europe et en Afrique du Nord. Bonjour, mes amis.

La quatrième langue que nous avons lancée est lallemand. Lallemand nest pas seulement parlé en Allemagne, mais cest la langue la plus parlée dans lUnion européenne - devant lespagnol, le français et même langlais. Guten morgen.

Vous pourrez accéder à nos éditions internationales de plusieurs manières.

Il y a de fortes chances que vous lisiez déjà ceci en portugais, espagnol, français ou allemand. Si la langue de votre navigateur est définie sur "pt" ou "pt-br", nous vous recommanderons automatiquement la page traduite que nous avons mise à disposition en portugais pour que vous puissiez la lire. Si votre navigateur est réglé sur es-es, fr-fr ou de-de, la même chose sapplique - nous vous montrerons automatiquement la page traduite en espagnol, français ou allemand.

Vous pouvez également consulter lédition portugaise en vous rendant sur Pocket-lint.com/pt-br/ (ou Pocket-lint.com/es-es/ pour lespagnol, Pocket-lint.com/fr-fr/ pour le français, Pocket -lint.com/de-de pour lallemand) ou encore plus simple encore, cliquez sur licône du globe dans notre en-tête pour révéler lédition internationale que vous recherchez.

Vous pourrez toujours revenir à une version anglaise (si vous le souhaitez) et le système se souviendra de votre choix pour la prochaine fois.

Il existe un certain nombre de raccourcis que nous aurions pu prendre pour en faire une réalité beaucoup plus rapidement, mais cela semblait futile.

Nos éditions internationales se présenteront comme leur propre offre au sein de la plate-forme de publication Pocket-lint plutôt que de simplement offrir un plug-in pour traduire à la volée.

Nous avons travaillé dur pour non seulement traduire les articles individuels, mais toutes les fonctionnalités du site. Quil sagisse de menus, de navigation et même de recherche, tout fonctionne comme vous lattendiez également, et le tout en mode natif pour offrir une expérience transparente.

Nous voulions que les éditions internationales aient les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que lédition anglaise.

Le portugais nétait que la première langue de notre liste, nous avons maintenant ajouté lespagnol, le français et lallemand et nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons construit une plate-forme linguistique au sein de Pocket-lint Rhythm (notre système de gestion de contenu) qui nous permettra dajouter rapidement et facilement plus de langues au fil du temps, le tout alimenté par notre technologie, notre intelligence artificielle et notre apprentissage automatique.

Nous aimerions savoir quelles langues vous aimeriez que nous prenions en charge ensuite, veuillez nous en informer.

Nous pensons que la technologie doit être appréciée dans le monde entier, quelle que soit la langue que vous parlez. Et bien que nous ne puissions pas promettre doffrir toutes les langues dès le premier jour, nous avons commencé aujourdhui à faire tomber ces barrières linguistiques, et cest très excitant.