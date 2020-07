Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous avez téléchargé TikTok récemment, nest-ce pas? Cest addictif, non?

Eh bien, avez-vous réussi à faire défiler la page For You et à aimer les TikToks aléatoires pour, peut-être, vouloir créer vos propres vidéos TikTok à partager, en privé ou en public? Ou, peut-être, vous ne savez même pas par où commencer, et vous ne pouvez pas comprendre à quoi servent tous ces boutons, et vous êtes étonnant à la grande quantité doutils de montage vidéo disponibles. Si oui, vous serez heureux davoir trouvé ce guide.

Considérez ceci comme une liste principale des fonctionnalités de TikTok, des outils cachés et des trucs et astuces générales. Nous utilisons lapplication depuis un certain temps maintenant et avons creusé à peu près tous les coins et recoins de la chose. Mais, nous sommes toujours ouverts à lapprentissage, donc si nous avons manqué quelque chose, dites-nous ci-dessous.

Remarque: La plupart de ces trucs et astuces ont été écrits du point de vue dun utilisateur diPhone, mais la plupart devraient être exactement les mêmes sur Android.

Avant de nous plonger dans des trucs et astuces, voyons comment naviguer dans lapplication. Lorsque vous ouvrez TikTok, vous verrez une barre de menus en bas. Il contient des raccourcis vers chacun des cinq écrans (ou pages) suivants dans lapplication:

Accueil vous montre deux flux, Suivant et Pour vous, que vous pouvez basculer entre.

Les vidéos suivantes sont diffusées à partir des comptes que vous suivez La page Pour vous vous montre les vidéos et vidéos que TikTok pense que vous aimeriez regarder le plus (probablement en fonction de vos données dutilisation).

Découvrir vous montre principalement des vidéos TikTok marquées dun hashtag tendance.

Mais, à partir de cette page, vous pouvez également saisir des termes de recherche pour trouver des utilisateurs, des vidéos, des sons et des hashtags. Et un bouton Numériser à côté du champ de recherche ouvre un viseur pour vous permettre de capturer le TikCode de quelquun. Le vôtre se trouve ici aussi; cest comme un code QR qui vous aide à trouver rapidement des utilisateurs.

Créer une vidéo souvre sur lécran denregistrement, où vous pouvez filmer une vidéo et faire des choses comme ajuster sa vitesse, activer un effet de beauté, ajouter un filtre et rechercher dautres effets à essayer. Vous pouvez même télécharger plusieurs vidéos et photos pour les modifier et les partager.

La boîte de réception vous montre toute lactivité sur vos vidéos partagées publiquement. Vous pouvez filtrer ces notifications par des choses comme des commentaires et des mentions - allez simplement dans la liste déroulante en haut. Appuyez sur licône Enveloppe dans le coin de la boîte de réception pour trouver tous vos messages privés avec des amis.

Votre profil public que vous et les autres utilisateurs pouvez voir. Vous pouvez en faire des parties - vidéos que vous avez aimé - privées. Sinon, vos likes et vos vidéos publiques sont visibles ici. Me montre également qui vous avez suivi, qui vous suit, le nombre de likes sur toutes vos vidéos, vos vidéos préférées et vos réseaux sociaux liés comme YouTube ou Instagram. Moi est visible par tout le monde, vous pouvez donc également ajouter une photo de profil et une biographie.

Maintenant que vous connaissez les bases de TikTok, plongeons dans ses principales fonctionnalités et options enfouies, ainsi que dautres conseils et astuces que vous devriez connaître.

La première façon de trouver un TikTok à regarder est depuis lécran daccueil.

Accédez à Accueil dans la barre de menus. Appuyez sur Abonnement en haut pour voir les vidéos des comptes que vous suivez. Ou, appuyez sur Pour que vous puissiez voir les vidéos tendances et les vidéos recommandées par TikTok.

La deuxième façon vient de Discover.

Accédez à Découvrir dans la barre de menus. Sélectionnez une vidéo dans lun des carrousels de hashtag tendance ou, en haut, recherchez des vidéos.

La troisième façon consiste à regarder des vidéos que vous avez préférées ou déjà aimées.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur licône Signet pour voir les vidéos que vous avez préférées ou enregistrez-les pour les regarder plus tard. Vous pouvez également revoir les vidéos que vous avez aimées en accédant à la section intitulée Icône du cœur.

Une fois que vous avez trouvé une vidéo, vous pouvez laimer, la commenter, lenregistrer ou la télécharger pour une visualisation hors ligne (si le créateur lautorise). Certains utilisateurs vous laisseront même duo et réagiront à leurs TikToks. Il existe même des options pour partager, créer une photo en direct ou un GIF, et ajouter à vos favoris privés pour une visualisation à une date ultérieure. Vous pouvez également trouver plus de TikToks en utilisant ce son ou les hashtags de la vidéo.

Vous voulez voir (et entendre) plus de vidéos qui utilisent un clip audio particulier?

Trouvez et regardez une vidéo avec le son. Appuyez sur lenregistrement tournant à droite de la vidéo. Ou vous pouvez appuyer sur le lien sonore de défilement au bas de la vidéo. À partir de la page du son qui saffiche, vous pouvez ajouter le son à vos favoris, le partager, trouver lutilisation originale du son (sil est toujours disponible / public) et trouver chaque vidéo qui utilise ce son. Vous pouvez même commencer à enregistrer une vidéo avec ce son à partir dici.

Alternativement, vous pouvez trouver des sons via la recherche à partir de lécran Découvrir.

Vous voulez voir plus de vidéos qui utilisent un effet particulier, comme un écran vert?

Trouvez et regardez une vidéo avec leffet. Appuyez sur le nom de leffet. Il apparaît avec une baguette au-dessus de la poignée du créateur de la vidéo. À partir de la page de leffet qui apparaît, vous pouvez ajouter leffet à vos favoris, le partager et trouver toutes les vidéos qui utilisent cet effet. Vous pouvez même commencer à enregistrer une vidéo avec cet effet à partir dici.

Alternativement, vous pouvez trouver des effets via la recherche à partir de lécran Découvrir.

Vous voulez voir plus de vidéos marquées avec un hashtag particulier, comme #FYP?

Trouvez et regardez une vidéo avec le hashtag. Appuyez sur le hashtag. Il apparaît dans la légende de la vidéo, sous la poignée du créateur. À partir de la page du hashtag qui apparaît, vous pouvez ajouter le hashtag à vos favoris, le partager et trouver chaque vidéo étiquetée avec ce hashtag. Vous pouvez même commencer à enregistrer une nouvelle vidéo à étiqueter.

Alternativement, vous pouvez trouver des hashtags via la recherche à partir de lécran Découvrir. Les hashtags tendances sont également affichés dans Discover.

La première façon de trouver quelquun est à partir dune vidéo TikTok que vous regardez actuellement.

Chaque vidéo vous montre le créateur à gauche. Cest la première bulle, leur photo de profil. Appuyez sur leur photo à bulles pour afficher leur profil. Alternativement, lorsque vous regardez lune de leurs vidéos, appuyez sur leur poignée TikTok dans le coin.

La deuxième façon vient de Discover.

Accédez à Découvrir dans la barre de menus. En haut, recherchez un utilisateur.

À partir du profil dun utilisateur TikTok, vous pouvez voir qui est leur suivant, qui le suit, le nombre de likes sur leurs vidéos, leurs vidéos publiques et les vidéos quils ont aimées (si elles sont publiques). Vous pouvez également accéder à leurs médias sociaux connectés tels que YouTube ou Instagram.

Voici le moyen le plus rapide de trouver votre TikCode, un code QR que les gens peuvent scanner pour vous trouver:

Accédez à Moi dans la barre de menus. À côté de votre nom en haut, appuyez sur licône avec quatre carrés. Votre TikCode apparaîtra avec la possibilité de lenregistrer sur votre appareil.

Voici une autre façon:

Accédez à Découvrir dans la barre de menus. À côté du champ de recherche, appuyez sur licône Numériser. Sélectionnez Mon TikCode en bas.

Voici une façon de numériser un TikCode:

Accédez à Moi dans la barre de menus. À côté de votre nom en haut, appuyez sur licône avec quatre carrés. Votre TikCode apparaîtra avec la possibilité de numériser un TikCode. Alignez le code QR dans le cadre à numériser.

Voici une autre façon:

Accédez à Découvrir dans la barre de menus. À côté du champ de recherche, appuyez sur licône de numérisation. Alignez le code QR dans le cadre à numériser.

La première façon de suivre quelquun est à partir dune vidéo TikTok que vous regardez actuellement.

Chaque vidéo vous montre le créateur à gauche. Cest la première bulle, leur photo de profil. Appuyez longuement sur le signe + sous leur photo à bulles pour les suivre.

La deuxième façon consiste à consulter la page de profil de quelquun.

Accédez au profil dun utilisateur TikTok. Appuyez sur le bouton Suivre sur leur profil.

Lorsque vous suivez un compte TikTok, vous pourrez non seulement trouver leurs profils sous longlet Suivant sur lécran Moi, mais vous pourrez également parcourir rapidement tout leur dernier contenu à partir du flux suivant dans Accueil.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur licône Cœur à droite de la vidéo. Il deviendra rouge, indiquant que vous avez aimé la vidéo.

Pour ne pas aimer une vidéo, répétez simplement létape 2 après avoir aimé une vidéo.

Si vous êtes ennuyé par une certaine tendance sur TikTok et que vous voulez voir moins de vidéos comme ça, ou peut-être simplement voir moins de vidéos dans la même veine, vous pouvez en étiqueter une comme `` pas intéressée , déclenchant TikTok pour vous montrer moins de ces vidéos aller de lavant.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez longuement sur la vidéo pour afficher un menu. Appuyez sur Pas intéressé.

Vous souhaitez interagir avec dautres utilisateurs? Laissez des commentaires sur les vidéos.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Commentaire à droite de la vidéo. Ou appuyez sur Ajouter un commentaire en bas. Lécran des commentaires de la vidéo apparaîtra, où vous verrez les commentaires existants et un champ pour entrer votre commentaire. Appuyez sur licône Hashtag pour marquer un utilisateur ou sur licône Emoji pour ajouter un emoji à votre commentaire. Appuyez sur envoyer lorsque vous avez terminé décrire votre commentaire. Dans lécran de commentaires de la vidéo, faites simplement défiler pour voir votre nouveau commentaire avec les autres commentaires. Vous pouvez même aimer le commentaire dun utilisateur en appuyant sur licône Cœur à côté de son commentaire.

Remarque: Si vous regardez une vidéo à partir, par exemple, de longlet Vidéos préférées dun utilisateur, vous pouvez voir loption dajouter des commentaires en bas de la vidéo. Appuyez sur le champ et un clavier apparaîtra pour que vous puissiez ajouter votre commentaire. Suivez ensuite les étapes 4 et 5 ci-dessus.

Lorsque vous Duet, vous vous enregistrez sur un écran partagé avec une autre vidéo TikTok (soit votre vidéo, soit celle de quelquun dautre si elle autorise les Duets).

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Partager à droite de la vidéo. Il nest visible que si le créateur autorise le partage. Appuyez sur Duet. Enregistrez un clip en appuyant sur le bouton denregistrement rouge. Modifiez-le en ajoutant des effets, etc. Répétez les étapes 4 à 5 plusieurs fois. Appuyez sur le bouton Suivant. Ajustez vos préférences, que ce soit privé ou public. Appuyez sur Publier pour publier votre duo.

Avec React, vous pouvez vous enregistrer réagir littéralement à un TikTok, si le créateur le permet. Leur vidéo montre un style dimage dans limage.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Partager à droite de la vidéo. Il nest visible que si le créateur autorise le partage. Appuyez sur Réagir. Enregistrez un clip en appuyant sur le bouton denregistrement rouge. Modifiez-le en ajoutant des effets, etc. Répétez les étapes 4 à 5 plusieurs fois. Appuyez sur le bouton Suivant. Ajustez vos préférences, que ce soit privé ou public. Appuyez sur Publier pour publier votre réaction.

Avec TikTok, vous pouvez envoyer des messages privés à dautres utilisateurs dans une zone de message direct.

Accédez à la boîte de réception dans la barre de menus. Appuyez sur licône Enveloppe dans le coin.

Pour commencer à envoyer un message à un autre utilisateur, vous pouvez:

Accédez à la boîte de réception dans la barre de menus. Appuyez sur licône Enveloppe dans le coin. Appuyez sur le signe + et recherchez un utilisateur à envoyer un message. Appuyez sur leur profil. Vous verrez loption décrire et de commencer un fil de discussion avec eux.

Alternativement, lorsque vous regardez une vidéo TikTok, appuyez sur le bouton Partager à droite, puis sélectionnez Message.

Vous voulez plus de vos vrais amis à qui parler sur TikTok? Invite-les!

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur le symbole dajout de personne dans le coin. Appuyez sur Inviter des amis. Sélectionnez la plateforme sur laquelle vous souhaitez envoyer un message dinvitation et choisissez vos amis.

Vous pouvez également voir si les personnes dans les contacts de votre appareil sont déjà sur TikTok.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur le symbole dajout de personne dans le coin. Appuyez sur Rechercher des contacts. Faites défiler les contacts disponibles et appuyez sur Suivre pour les suivre.

Enfin, vous pouvez retrouver vos amis Facebook sur TikTok.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur le symbole dajout de personne dans le coin. Appuyez sur Rechercher des amis Facebook. Faites défiler les amis disponibles et appuyez sur Suivre pour les suivre.

Certains créateurs vous permettent de partager leurs vidéos.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Partager à droite. Il nest visible que si le créateur autorise le partage. Choisissez où partager: Facebook Messenger, Message direct, Snapchat, Instagram, Instagram Stories, Facebook, Twitter, Email, etc.

Certains créateurs vous permettent denregistrer leurs vidéos sur votre appareil pour une visualisation hors ligne.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Partager à droite de la vidéo. Il nest visible que si le créateur autorise lenregistrement. Appuyez sur le bouton Enregistrer.

Alternativement, appuyez longuement sur une vidéo et sélectionnez enregistrer une vidéo. Quoi quil en soit, vous pouvez le trouver à partir de la galerie ou de la galerie de lappareil photo de votre appareil.

Cela permet essentiellement de mettre en signet des vidéos à revisiter ultérieurement.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Partager à droite de la vidéo. Il nest visible que si le créateur autorise lenregistrement. Appuyez sur le bouton Enregistrer.

À partir de lécran Moi, appuyez sur licône Signet pour trouver toutes les vidéos que vous avez marquées comme favorites.

Vous souhaitez enregistrer une vidéo TikTok en tant que photo en direct que vous pouvez définir comme fond décran?

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Partager à droite. Il nest visible que si le créateur autorise le partage. Appuyez sur Live Photo.

Vous pouvez également convertir un TikTok en un GIF que vous pouvez partager. Ce sera en filigrane.

Trouvez et regardez une vidéo. Appuyez sur le bouton Partager à droite. Il nest visible que si le créateur autorise le partage. Appuyez sur Partager en cadeau. Choisissez où partager ou enregistrez-le simplement sur votre appareil.

Enfin, vous êtes prêt à créer un TikTok!

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Ajustez vos préférences sur lécran Appareil photo, comme la direction de lappareil photo. Vous pouvez également activer un mode beauté, ajouter des filtres ou des effets et modifier la vitesse. Sélectionnez la durée des clips que vous souhaitez enregistrer en bas de lécran de lappareil photo: 60 secondes ou 15 secondes. Vous pouvez même choisir un modèle de photo pour enregistrer - ceux-ci ajoutent une variété deffets et de filtres pour modifier lapparence de votre TikTok. Lorsque vous êtes prêt, appuyez et maintenez le bouton Enregistrer pour filmer en continu votre vidéo. Si vous le sortez, il filmera toujours. Appuyez à nouveau rapidement dessus pour arrêter. Vous pouvez également appuyer rapidement dessus pour démarrer et arrêter lenregistrement sans prise de vue continue. Quoi quil en soit, enregistrez une chaîne de clips à modifier. Au lieu des étapes 2 à 5, appuyez sur Créer une vidéo sur lécran de lappareil photo pour télécharger des photos et des vidéos à modifier. Appuyez sur le bouton Coche lorsque vous avez terminé. Vous serez amené à un écran daperçu où vous pourrez ajouter des sons, plus deffets, du texte et des autocollants. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok. Depuis lécran Poster, ajoutez votre description, vos hashtags et taggez vos amis. Vous pouvez également choisir qui peut consulter votre message et désactiver les commentaires. Dautres options sur lécran de publication incluent la possibilité de désactiver le duo / réagir et les sauvegardes. Appuyez sur Brouillons pour enregistrer votre TikTok dans un espace privé sur votre compte pour que vous y retourniez, ou appuyez simplement sur Post pour le partager.

Lors de la création dun TikTok, utilisez le curseur en bas de lécran de lappareil photo pour enregistrer à une vitesse de 0,3x, 0,5x, 1x, 2x ou 3x. De plus, sur lécran Aperçu, vous pouvez aller à Effets> Temps> Ralenti si vous souhaitez le ralentir.

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur une vitesse en bas de lécran de lappareil photo. Appuyez et maintenez le bouton denregistrement pour commencer le tournage. Appuyez sur le bouton Coche lorsque vous avez terminé lenregistrement. Vous serez amené à un écran daperçu où vous pourrez accéder aux effets pour ajouter un effet au ralenti. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok pour passer à lécran de publication.

Lors de la création dun TikTok, appuyez sur le bouton Beauté à droite de lécran de lappareil photo pour embellir essentiellement vos selfies en temps réel.

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur Beauté à droite de lécran Appareil photo. Appuyez et maintenez le bouton denregistrement pour commencer le tournage. Appuyez sur le bouton Coche lorsque vous avez terminé lenregistrement. Vous serez amené à un écran daperçu où vous pourrez personnaliser encore plus votre vidéo. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok pour passer à lécran de publication.

Lors de la création dun TikTok, appuyez sur le bouton Filtre à droite de lécran Appareil photo pour ajouter un filtre qui modifie lapparence de votre vidéo. De plus, sur lécran Aperçu, vous pouvez aller dans Effets, puis Visuel, Effets ou Transitions pour ajouter encore plus de filtres à votre enregistrement.

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur Filtre à droite de lécran de lappareil photo. Appuyez et maintenez le bouton Enregistrer pour commencer le tournage. Appuyez sur le bouton Coche lorsque vous avez terminé lenregistrement. Vous serez amené à un écran Aperçu où vous pourrez ajouter plus deffets et de filtres. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok pour passer à lécran de publication.

Lors de la création dun TikTok, appuyez sur le bouton Minuterie à droite de lécran de lappareil photo pour vous accorder un délai de quelques secondes avant que le TikTok ne commence réellement lenregistrement. Lapplication enregistrera également en continu pour vous.

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur Minuterie à droite de lécran Appareil photo. Marquez le point darrêt, sélectionnez votre délai et appuyez sur Démarrer le compte à rebours. Enregistrez votre vidéo. Appuyez sur le bouton Coche lorsque vous avez terminé. Vous serez amené à un écran Aperçu où vous pourrez ajouter plus deffets et de filtres. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok pour passer à lécran de publication.

Lors de la création dun TikTok, appuyez sur le bouton Effet à droite de lécran Appareil photo. Vous pourrez également ajouter plus deffets plus tard.

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur Effet dans le coin. Recherchez et sélectionnez un effet à appliquer. Appuyez sur le bouton denregistrement et enregistrez votre vidéo. Appuyez sur le bouton Coche lorsque vous avez terminé. Vous serez amené à un écran Aperçu où vous pourrez ajouter plus deffets et de filtres. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok pour passer à lécran de publication.

Vous ne voulez pas enregistrer votre apparence actuelle? Créez ensuite un TikTok en utilisant des images plus anciennes de vous-même enregistrées sur votre appareil.

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur le bouton Créer une vidéo sur lécran de lappareil photo pour parcourir la galerie de votre appareil. Sélectionnez votre média. Vous aurez alors loption de le couper, dajuster sa longueur, de le faire tourner, etc. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez terminé. Vous serez amené à un écran daperçu où vous pourrez ajouter des sons, plus deffets, du texte et des autocollants. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok pour passer à lécran de publication.

Si vous souhaitez télécharger plusieurs vidéos et photos, voici comment:

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur le bouton Créer une vidéo sur lécran de lappareil photo pour parcourir la galerie de votre appareil. Appuyez sur loption Multiple en bas. Sélectionnez tous vos médias et appuyez sur Suivant. Vous aurez alors la possibilité de synchroniser les sons sur les supports et de les ajuster. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez terminé. Vous serez amené à un écran daperçu où vous pourrez ajouter des sons, plus deffets, du texte et des autocollants. Appuyez sur Suivant lorsque vous avez terminé de modifier votre TikTok pour passer à lécran de publication.

Lorsque vous filmez un TikTok, appuyez sur le lien Sons en haut de lécran Appareil photo. Vous pourrez rechercher et ajouter des sons à partir de la page contextuelle.

Accédez à Créer une vidéo dans la barre de menus. Appuyez sur Sons en haut. Recherchez et sélectionnez un son à appliquer.

Lécran daperçu vous permettra également de trouver des sons à ajouter. Donc, si vous téléchargez des photos et des vidéos, ajoutez-y des sons à partir de lécran Aperçu.

Vous pouvez ajouter des hashtags à la description de votre vidéo TikTok sur lécran de publication. Appuyez sur le bouton Hashtag pour insérer rapidement des balises de tendance.

Vous pouvez étiqueter les utilisateurs dans la description de votre vidéo TikTok sur lécran de publication. Appuyez sur le bouton @friends pour trouver rapidement des amis à étiqueter.

Vous pouvez modifier la confidentialité de votre vidéo TikTok sur lécran de publication. Appuyez sur Qui peut voir cette vidéo et sélectionnez lune des options suivantes:

Public: Visible par tous

Amis: Visible uniquement par les amis

Privé: Visible uniquement par vous

Vous pouvez désactiver les commentaires sur une vidéo TikTok à partir de lécran de publication. Appuyez simplement sur Commentaires désactivés. Facile!

Vous pouvez désactiver Duet / React sur une vidéo TikTok à partir de lécran Post. Cela empêche les autres de reproduire et dy réagir. Appuyez simplement sur Duet / React Off.

Vous pouvez désactiver les téléchargements pour toutes vos vidéos TikTok. Cela empêche les autres de les enregistrer pour une consultation hors ligne.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur le bouton Plus [...] dans le coin. Accédez à Confidentialité et sécurité. Faites défiler jusquà Autoriser le téléchargement et désactivez-le.

À partir de lécran de publication, appuyez sur Brouillons en bas pour enregistrer votre TikTok dans un espace privé de votre compte pour que vous puissiez y revenir plus tard.

Dans lécran Post, appuyez sur Post en bas pour partager votre vidéo TikTok.

Vous voulez revoir tous vos TikToks enregistrés et inachevés?

Accédez à Moi dans la barre de menus. Sur votre profil, sélectionnez le dossier Brouillons.

Vous pouvez voir qui a aimé vos vidéos TikTok, commenté vos vidéos TikTok et qui vous a tous mentionné dans un même domaine de TikTok.

Accédez à la boîte de réception dans la barre de menus. Ici, vous verrez toutes vos notifications dactivité. Explorez plus en détail en allant à Toutes les activités en haut et en sélectionnant les likes, les commentaires, les mentions, etc.

Si vous souhaitez voir les comptes que vous suivez, accédez simplement à Moi dans la barre de menus et appuyez sur Suivre sur votre profil.

Si vous souhaitez voir les comptes qui vous suivent, accédez simplement à Moi dans la barre de menus et appuyez sur Abonnés sur votre profil.

Comme la plupart des choses sur TikTok, il existe deux façons de procéder:

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur votre photo de profil et sélectionnez modifier la photo. Ajoutez une nouvelle photo de profil ou prenez-en une. Facile.

Une autre façon consiste à appuyer sur Modifier le profil sur votre profil, et à partir de là, vous pouvez modifier votre photo de profil et même ajouter une vidéo de profil.

Si vous souhaitez voir le nombre de likes sur toutes vos vidéos, accédez simplement à Moi dans la barre de menu et regardez le nombre de likes sur votre profil.

Si vous souhaitez voir les vidéos que vous avez enregistrées pour les regarder plus tard, accédez simplement à Moi dans la barre de menus et appuyez sur licône Signet.

Si vous souhaitez voir toutes les vidéos que vous avez aimées dans le passé, accédez simplement à Moi à partir de la barre de menus et accédez à la section étiquetée avec une icône Cœur.

Pour modifier votre photo de profil, votre nom, votre nom dutilisateur, votre biographie, etc., accédez simplement à Moi dans la barre de menus et appuyez sur le bouton Modifier le profil.

Vous souhaitez associer vos autres comptes de réseaux sociaux à votre profil?

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur Modifier le profil sur votre profil. Faites défiler vers Instagram ou YouTube et sélectionnez-les pour commencer le processus de liaison du compte.

Si vous souhaitez changer votre nom ou votre nom dutilisateur sur TikTok, cest facile - voici comment.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur Modifier le profil sur votre profil. Faites défiler jusquà Nom ou Nom dutilisateur et sélectionnez-en un pour commencer le processus de modification.

TikTok a une multitude doptions pour gérer votre e-mail et votre mot de passe de compte, ajuster vos préférences de bien-être numérique, vider votre cache, rendre votre compte privé, bloquer les autres, etc. Accédez simplement à lécran Paramètres.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur le bouton Plus [...]. Voila! Votre écran Paramètres est ici. Appuyez sur gérer mon compte pour faire des choses comme changer votre mot de passe. Nhésitez pas à vous promener. Il existe de nombreuses options cachées, comme la possibilité de refuser de recevoir des annonces personnalisées. Vous pouvez même devenir un testeur bêta TikTok à partir du volet Paramètres.

TikTok vous permet de visualiser des analyses sur vos messages! Il vous suffit tout dabord de passer à un compte Pro gratuit.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur le bouton Plus [...]. Appuyez sur Gérer mon compte. Appuyez sur Passer au compte Pro.

Maintenant, lorsque vous allez dans le volet Paramètres, vous verrez une nouvelle option Analytics. Appuyez dessus pour afficher vos statistiques et vos graphiques.

Les pièces TikTok sont une monnaie intégrée à lapplication que vous achetez avec de largent réel. Vous pouvez acheter des émojis et des diamants avec des pièces pour les remercier de leurs efforts. Une fois que vous avez acheté vos pièces TikTok, elles sont stockées dans votre portefeuille. Ils ne sont pas remboursables.

Accédez à Moi dans la barre de menus. Appuyez sur le bouton Plus [...]. Sélectionnez Balance. Frappez la recharge. Sélectionnez une option pour le nombre de pièces que vous souhaitez acheter. Confirmez votre achat sur la page suivante.

