(Pocket-lint) - Les bandes dessinées Web sont la progression naturelle des bandes dessinées sur le Web sous forme numérique. Ils sont incroyablement populaires et sont téléchargés par une multitude dartistes impressionnants du monde entier.

Certains fonctionnent depuis près de deux décennies, mais de nouveaux apparaissent tout le temps aussi.

Nous avons rassemblé certaines de nos bandes dessinées Web préférées avec des échantillons de lhilarité potentielle pour que vous puissiez en profiter.

Shen BD

Instagram : @shencomix

Facebook : https://www.facebook.com/shencomix/

Site officiel : https://shencomix.tumblr.com/

Shen Comix est une bande dessinée web avec un sens de lhumour particulièrement sombre. Il a commencé en 2013 sous le nom de Owl Turd Comix et est relativement jeune par rapport à certains autres de cette liste, mais non moins amusant.

Conçu par Shenanigansen, Shen Comix couvre une variété de sujets de manière amusante. Vous pourriez également voir son travail sur CollegeHumor, Naver Webtoon et Daily Dot.

Adam Tot

Adam Ellis, alias Adamtots, est un artiste amusant à suivre si vous aimez voir les personnages de Disney sous un nouveau jour ou si vous aimez la vie moderne sous un format bande dessinée.

La joie de la technologie

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/joyoftech/

Site officiel : http://www.geekculture.com/joyoftech/

The Joy of Tech est une bande dessinée en ligne des artistes canadiens Nitrozac et Snaggy (Liza Schmalcel et Bruce Evans). Il est produit trois fois par semaine et se concentre sur les japes axées sur la technologie, en mettant laccent sur le "culte" des produits Apple. Le couple a commencé à faire des bandes dessinées Web en 1999, alors sachez une chose ou deux sur les joies de la technologie.

Nate Faux

Vous navez pas le temps de lire une bande dessinée en entier ? Ne vous inquiétez pas, Nate Fakes est là pour vous.

Ce caricaturiste crée des panneaux de dessins animés à une seule image qui sont toujours bons pour rire.

Céréales pour le petit-déjeuner du samedi matin

Instagram : @smbccomics

Facebook : https://en-gb.facebook.com/smbccomics/

Site officiel : http://www.smbc-comics.com

Les céréales du petit-déjeuner du samedi matin (SMBC) sont similaires à XKCD en ce sens quelles contiennent de nombreux gags geek sur la science, la religion, la philosophie et plus encore. La bande dessinée de Zach Weinersmith est souvent hilarante et rarement décevante.

Miel Aneth

Instagram : @iamhoneydill

Facebook : https://www.facebook.com/iamhoneydill/

Site officiel : http://www.iamhoneydill.com

Honey Dill est une bande dessinée Web créée par lécrivain/illustrateur canadien Ryan Harby. Cest une bande dessinée qui présente souvent de nouvelles idées comiques ainsi que des bêtises maladroites et absurdes. Vous verrez parfois les mêmes personnages faire leur apparition, mais nous aimons surtout celui-ci pour son caractère aléatoire et idiot.

Pantalon de survêtement formel

Instagram : @pantspants

Facebook : https://www.facebook.com/FormalSweatpants

Site officiel : http://formalsweatpants.com

Formal Sweatpants est un webcomic hebdomadaire illustré et créé par Josh Mecouch qui crée également The Art of Pants et travaille pour Mad Magazine . Il présente des thèmes pour adultes, de lhumour noir et des détails incroyables.

Chargement de lartiste

Instagram : @loading.artiste

Facebook : https://www.facebook.com/LoadingArtist/

Site officiel : https://loadingartist.com

Loading Artist (Gregor Czaykowski) est un de nos favoris et un créateur de bandes dessinées Web de longue date avec un sens de lhumour noir.

Ces bandes dessinées ont un style immédiatement reconnaissable grâce à des personnages simplement conçus, des couleurs frappantes et des conceptions de storyboard merveilleusement humoristiques. Méfiez-vous cependant des scènes obscènes et du langage vulgaire.

XKCD

Instagram : @xkcd

Facebook : https://www.facebook.com/TheXKCD/

Site officiel : https://xkcd.com

Randall Munroe a créé XKCD en 2005, ce qui en fait probablement lune des plus anciennes bandes dessinées sur le Web. Cest aussi probablement lun des plus geek. XKCD est incroyablement ringard et connu pour son style sobre et ses commentaires tranchants sur les problèmes modernes, la politique et les affaires courantes.

Cyanure et bonheur

Instagram : @explosmofficial

Facebook : https://www.facebook.com/explosm

Site officiel : https://explosm.net

Cyanide and Happiness est une autre bande dessinée Web classique qui existe depuis des années et des années. Il a été créé en 2005 par Rob DenBleyker, Kris Wilson, Dave McElfatrick et Matt Melvin. Il se poursuit depuis lors et est devenu une merveilleuse production qui comprend également des vidéos YouTube hilarantes.

Comme vous lavez peut-être compris daprès son nom, il sagit dune bande dessinée Web avec un sens de lhumour noir et un langage, une disposition et un sujet tout aussi sombres. Cest tout de même très agréable.

Hé Bob Guy

Les bandes dessinées de Hey Bob Guy sont principalement centrées sur la vie de "The Pudges". Ce sont de petites créatures mignonnes, comiques et parfois grossières de sa propre création. Ces gars-là se lancent dans toutes sortes de manigances qui ne manqueront pas de vous faire glousser.

La communauté biblique Perry

Instagram : @perryfellow

Facebook : https://www.facebook.com/perrybiblefellowship/

Site officiel : https://pbfcomics.com

La Perry Bible Fellowship, également connue sous le nom de PBF, est une bande dessinée en ligne qui a vu le jour dans le journal de lUniversité de Syracuse, The Daily Orange. Cest une bande dessinée décalée avec une ambiance souvent surréaliste et une bonne dose dhumour morbide. Attendez-vous à du sexe, de la violence et de la folie avec celui-ci.

Lignes mal tracées

Instagram : @poorlydrawnlines

Facebook : https://en-gb.facebook.com/poorlydrawnlines/

Site officiel : http://www.poorlydrawnlines.com

Reza Farazmand est à lorigine de Poorly Drawn Lines, une bande dessinée en ligne publiée trois fois par semaine sur un ton satirique amusant. Celui-ci comprend des apparitions régulières dune variété danimaux qui se lancent dans toutes sortes de cornichons ou réfléchissent à leurs problèmes de vie.

Penny Arcade

Instagram : @pamegacorp

Facebook : https://www.facebook.com/Penny-Arcade-19103799704/

Site officiel : https://www.penny-arcade.com

Penny Arcade est peut-être lune des bandes dessinées Web les plus anciennes, ayant commencé sa vie en 1998. Elle est écrite par Jerry Holkins, illustrée par Mike Krahulik et se concentre principalement sur les jeux vidéo et la culture du jeu vidéo.

Ctrl+Alt+Suppr

Facebook : https://www.facebook.com/CADComic/

Site officiel : https://cad-comic.com/

Ctrl+Alt+Del est une bande dessinée Web sur le jeu conçue avec amour par Tim Buckley. La bande dessinée Ctrl + Alt + Suppr, également appelée bande dessinée CAO, a vu le jour sur le Web en 2002. Cette bande dessinée présente des thèmes réguliers, des personnages familiers et des commentaires amusants sur létat actuel des jeux et des nouvelles versions de jeux. Les joueurs adorent celui-ci.

La farine davoine

Instagram : @theoatmeal

Facebook : https://www.facebook.com/theoatmeal

Site officiel : https://theoatmeal.com

The Oatmeal, aux côtés de XKCD, est peut-être lune des bandes dessinées Web les plus connues à avoir jamais honoré Internet. Il a été créé par Matthew Boyd Inman en 2009 et continue dapporter les gloussements toutes ces années plus tard.

Comme XKCD, il présente des panneaux de bandes dessinées avec une vue hilarante de la vie quotidienne, un commentaire ironique sur la société moderne et un aperçu personnel de la vie quotidienne du créateur.

Parmi nos favoris de The Oatmeal figurent des classiques tels que Mon chien : le paradoxe , Comment savoir si votre chat complote pour vous tuer et Comment caresser un chaton .

Nom du webcomic

Instagram : @webcomic_name

Facebook : https://www.facebook.com/webcomicname

Site officiel : https://webcomicname.com/

Le nom de la bande dessinée Web, par Alex Norris, a un design assez simple à trois cadres qui est la bande dessinée digeste parfaite pour la société en évolution rapide daujourdhui. Chaque bande dessinée se termine par le mot, mais le sens est toujours différent et de cette seule manière, cest intrigant. Cest aussi amusant, coloré et nous fait sourire régulièrement.

En danger en toute sécurité

Instagram : @safely_endangered

Facebook : https://www.facebook.com/safelyendangered

Site officiel : https://www.safelyendangered.com

Safely Endangered est une bande dessinée Web amusante créée par lartiste britannique Chris McCoy. Il présente un sens de lhumour britannique classique et sombre avec un style de conception simple mais immédiatement reconnaissable que nous adorons.

M. Lovenstein

Instagram : @mr.lovenstein

Facebook : https://www.facebook.com/MrLovenstein/

Site officiel : https://www.mrlovenstein.com

JL Westover est lesprit de génie derrière la série de bandes dessinées Web Mr. Lovenstein. Il dit quil "fait des bandes dessinées idiotes pour des gens cool" et on ne peut nier aucune des deux parties de cette déclaration. Assurez-vous de le suivre et consultez son site Web pour beaucoup de rires.

Lune Barbe

Instagram : @squireses

Facebook : https://www.facebook.com/moonbeardcomic

Site officiel : https://moonbeard.com

James Squires est un illustrateur néo-zélandais incroyablement talentueux et amusant. Il se décrit comme une "personne comique délirante, un buveur de café et un propriétaire de chat".

Il est lesprit brillant derrière la bande dessinée Web Moonbeard. Une série de bandes dessinées surréalistes qui présente souvent des rebondissements surprenants, un humour idiot et des designs sobres.

Bandes dessinées extra fabuleuses

Instagram : @extrafabulous_comics

Facebook : https://www.facebook.com/ExtraFabulousComics/

Site officiel : https://extrafabulouscomics.com

Extra Fabulous Comics est dirigé par un artiste connu uniquement sous le nom de Zach. Les bandes sont souvent dhumour noir et avec des thèmes NSFW. Extra Fabulous Comics est intéressant si vous aimez la variété dans vos bandes dessinées, car Zach utilise différents styles et publie toutes sortes de publications en couleur, en passant par des croquis bruts capturés et téléchargés via un smartphone.

Bandes dessinées Sheldon

Instagram : @davekelett

Facebook : https://en-gb.facebook.com/sheldoncomics/

Site officiel : http://www.sheldoncomics.com

Dave Kellett est un dessinateur qui dirige deux bandes dessinées - Sheldon et Drive . Sheldon est particulièrement bon car il suit un personnage fictif (nommé Sheldon) qui mène une vie amusante avec son canard de compagnie Arthur. Il y a aussi beaucoup de caractère dans cette bande dessinée et un humour brillant.

Garfield moins Garfield

Instagram : @garfieldminusgarfield

Facebook : https://en-gb.facebook.com/garfieldminusgarfield/

Site officiel : https://garfieldminusgarfield.net/

Garfield Minus Garfield est une œuvre de Dan Walsh qui ajoute une touche intéressante à la bande dessinée déjà brillante de Jim Davis en retirant simplement Garfield des cadres.

Le site lexplique le mieux :

"Garfield Minus Garfield est un site dédié à la suppression de Garfield des bandes dessinées Garfield afin de révéler langoisse existentielle dun certain jeune M. Jon Arbuckle. Cest un voyage au plus profond de lesprit dun jeune homme isolé alors quil combat un perdant lutte contre la solitude et la dépression dans une banlieue américaine tranquille."

Brillamment, Jim Davis approuve même le travail et nous aussi.

La guerre et les pois

Instagram : @war.and.peas

Facebook : https://www.facebook.com/warnpeas/

Site officiel : https://warandpeas.com/

War and Peas est un webcomic amusant et idiot des artistes allemands Elizabeth Pich et Jonathan Kunz. Beaucoup dhumour adulte et de gloussements abondent.

Ils peuvent parler

Instagram : @theycantalkcomics

Facebook : https://www.facebook.com/theycantalk

Site officiel : https://theycantalk.com/

La bande dessinée de Jimmy Craig They Can Talk donne simplement à toutes sortes danimaux une voix aux conséquences hilarantes. Des gags simples et beaucoup de plaisir divertissant.

Bandes dessinées délibérément enterrées

Deliberately Buried fournit aux gloussements de courtes bandes dessinées percutantes et amusantes sur une variété de sujets. Nous avons eu un bon gloussement à celui-ci.

Dux comique

Si vous aimez vos bandes dessinées avec un peu plus dhumour noir et de grossièreté occasionnelle, alors ne cherchez pas plus loin que Comic Dux. Suivez cet artiste et lhilarité sensuivra.

Dave Contra

Bandes dessinées avec une torsion. Si vous avez un sens de lhumour noir et que vous ne pouvez pas vous empêcher de rire de choses que vous ne devriez pas faire, alors Dave Contra est votre homme. Suivez son Instagram et savourez les rires.

Nathan Olsen

Instagram : @nathanolsenart

Site officiel : https://sundaecomics.com/

Nathan Olsen est un dessinateur et le créateur de Sundae Comics. Des bandes dessinées ringardes avec beaucoup dhilarité dans tous les forts avec des monstres, des super-héros, des extraterrestres et même des chats inutiles. Parfait.