Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les vidéos Deepfake sont de plus en plus courantes et de plus en plus sinistres.

Vous les avez peut-être vus apparaître récemment dans des reportages impliquant des politiciens célèbres , des célébrités , la reine sur Channel 4 en 2020 pour le discours de Noël alternatif des diffuseurs et même des dirigeants de la technologie.

Si tel est le cas, vous vous demandez probablement comment ils sont fabriqués et par qui et sils aggraveront encore lépidémie de fausses informations. Nous comprenons votre inquiétude.

Les Deepfakes ont le potentiel dêtre vraiment perturbateurs, et vous avez raison dapprendre tout ce que vous pouvez à leur sujet maintenant.

Comme sil sagissait dun film de science-fiction, la technologie deepfake implique une intelligence artificielle et des modèles dapprentissage automatique capables de manipuler la vidéo. Dans sa forme la plus simple, un deepfake est une vidéo trafiquée qui montre quelquun faisant ou disant quelque chose qui ne sest jamais produit. Cette capacité ne se limite pas à Hollywood ou aux agences de renseignement; tout le monde peut utiliser un logiciel en ligne ou télécharger des applications qui lui permettront de réaliser des vidéos deepfake convaincantes.

Lune des cibles les plus populaires pour les deepfakes a été Donald Trump. Cest en partie parce quil y a un trésor de données sur lui - des milliers de clips audio, de vidéos et de photos de lui parlant et faisant des gestes de la même manière. Toute personne ayant accès à un logiciel deepfake peut utiliser ces données pour créer des vidéos hyper réalistes de lui faisant ou disant quoi que ce soit. Ils peuvent même transformer son visage en un autre sujet, comme Richard Nixon .

Il existe plusieurs façons de créer des vidéos deepfake, mais elles nécessitent toutes des données pour alimenter des modèles dapprentissage automatique qui généreront votre faux contenu. Actuellement, tout le monde, des chercheurs aux personnes malveillantes, fait des deepfakes. Les plus convaincants nécessitent des plates-formes informatiques puissantes et des ensembles de données profonds avec beaucoup daudio, de vidéo ou dimages pour le sujet de votre deepfake.

Les applications de médias sociaux comme Snapchat utilisent également une technologie de morphing de visage qui pourrait être utilisée de la même manière. Il existe des outils encore plus haut de gamme comme FakeApp. Fabriqué par un développeur anonyme à laide dun logiciel open source écrit par Google, il vous permet de générer de manière réaliste des échanges de visages, avec peu dindications que votre vidéo a été manipulée. FakeApp est gratuit, et si vous êtes un peu geek, il est relativement facile à utiliser.

Il existe des tonnes de deepfakes de haute qualité en ligne - même ceux avec les visages et les voix de célébrités échangés dans des films pour adultes. Des exemples plus favorables à la famille, cependant, sont ci-dessous. Faites simplement une recherche rapide sur YouTube si vous voulez en voir plus.

La vidéo ci-dessous commence comme des dizaines dautres sur YouTube: Nous voyons lancienne star de Saturday Night Live Bill Hader faire sa meilleure impression de célébrité de lancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger. Environ 10 secondes après le début de la vidéo, le visage de Hader se transforme en celui de Schwarzenegger. Cet exemple, qui compte plus de six millions de vues, est devenu lune des vidéos deepfake les plus regardées sur YouTube.

Un autre exemple vient des chercheurs du Samsung AI Center , qui ont développé une technologie deepfake qui peut donner vie à des photos et des œuvres dart classiques. Dans leur vidéo, nous pouvons voir Albert Einstein et la Joconde bouger et parler. Pour créer le composite Mona Lisa, en particulier, ils ont utilisé trois vidéos sources, chacune produisant des résultats différents et parfois étranges.

Un exemple plus récent montre le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, promettant son allégeance à Spectre, lorganisation perverse de la franchise James Bond. Ce deepfake particulier manipule laudio pour faire ressembler Zuckerberg à un psychopathe. Les artistes derrière ce deepfake, Bill Posters et Daniel Howe, en partenariat avec la société de publicité Canny, ont également réalisé un deepfake avec la star de télé-réalité Kim Kardashian West.

Bien que la plupart des deepfakes soient drôles et innocents, ils ont le potentiel dêtre néfastes. Par exemple, une vidéo deepfake pourrait montrer un candidat politique en train de dire ou de faire quelque chose dhorrible - peut-être quelque chose de si impardonnable que, sil est chronométré correctement, cela pourrait influencer une élection avant que le public nait le temps dapprendre la vraie vérité. Nimporte qui pourrait être superposé à une situation compromettante.

Il y a déjà des célébrités qui ne veulent pas que leur ressemblance apparaisse dans la pornographie deepfake. Certains ont comparé cette situation à la vengeance du porno. Après tout, un créateur de deepfake na besoin que dune série de photos de la célébrité, qui peuvent être rapidement extraites de leurs flux de médias sociaux, ou de laudio et de la vidéo, dont il devrait y en avoir beaucoup. Et ils ont besoin de savoir comment utiliser les logiciels deepfake.

Passez une minute à chercher et vous découvrirez des didacticiels sur la manière de devenir un créateur de deepfake. Avec une telle accessibilité, la technologie deepfake ne fera que se généraliser et elle sera sans aucun doute utilisée pour lintimidation et le harcèlement.

Les régulateurs et les législateurs commencent tout juste à sattaquer à ce problème. Certains soutiennent que les deepfakes devraient être protégés par le premier amendement, ou la liberté dexpression . Dautres, cependant, comme le représentant Adam Schiff, ont émis des avertissements. Lors dune audition de la commission du renseignement de la Chambre sur les risques pour la sécurité nationale et électorale, Schiff a déclaré que les deepfakes pourraient avoir un effet négatif sur les élections de 2020.

Le comité du renseignement de la Chambre a convoqué un groupe dexperts chargés de proposer une stratégie de contrefaçon et déventuelles nouvelles restrictions du gouvernement ou des plates-formes, mais, actuellement, il existe une législation en circulation au Congrès destinée à lutter contre la menace des faux médias. Par exemple, le sénateur Ben Sasse a proposé de rendre illégal la création et la distribution «malveillantes» de deepfakes.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Stuart Miles.