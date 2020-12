Les VPN sont-ils sûrs?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un réseau privé virtuel (VPN) peut faire une grande différence pour votre confidentialité et votre sécurité en ligne. Cela peut empêcher les sites de savoir où vous vous trouvez et de suivre votre activité en ligne. Il peut vous protéger des criminels et échapper à la censure de lÉtat.

Et cela peut éviter les blocages géographiques qui ne vous permettront pas de voir quelque chose de drôle sur YouTube. Mais un VPN peut-il toujours être dangereux? Pouvez-vous vraiment faire confiance à un VPN pour protéger votre vie privée? Découvrons-le.

Un VPN sécurise et crypte votre activité en ligne afin quelle ne puisse pas être interceptée, lue ou falsifiée par des tiers, y compris votre propre FAI. Cela signifie que votre FAI ne peut pas analyser votre activité réseau et utiliser ces informations pour limiter des services spécifiques, et il ne peut pas vendre vos données de navigation à des organisations tierces.

Un VPN fait également passer votre trafic Internet via son propre réseau de serveurs, masquant votre véritable adresse IP. Cest ladresse que les sites peuvent utiliser pour déterminer où vous êtes dans le monde et quel FAI vous utilisez. Vous naviguez peut-être depuis une chambre Bolton, mais le site que vous visitez peut penser que vous vous connectez depuis la Bulgarie ou le Burundi.

Certains VPN vous permettent également de filtrer le trafic. Par exemple, nous avons mis en place un VPN qui comprend également un serveur proxy que nous pouvons utiliser pour empêcher lenvoi de publicités vraiment irritantes et inappropriées à lâge sur la tablette des enfants.

Supposons que vous souhaitiez naviguer sur un réseau Wi-Fi public. Comment savez-vous que cest légitime ou que son trafic nest pas intercepté? Avec un VPN activé, vos données sont protégées de lespionnage.

Les VPN peuvent également vous aider à éviter le suivi des réseaux publicitaires et des réseaux sociaux (plusieurs dentre eux en un instant). Et ils peuvent sassurer que lorsque vous envoyez un document important à quelquun dautre, il ne peut pas tomber entre de mauvaises mains. Cest particulièrement important dans les régions du monde où la censure politique est très stricte: dans certains pays, la confidentialité en ligne peut être littéralement une question de vie ou de mort.

Il est inutile dutiliser un VPN pour empêcher des tiers denregistrer votre activité en ligne si votre VPN enregistre ce que vous faites à la place, surtout si ce VPN est situé dans un pays où les tribunaux ou les services de sécurité peuvent exiger quil transmette les données des utilisateurs. Recherchez une politique de non-journalisation et assurez-vous que cela signifie aucune journalisation daucune sorte: un VPN qui nenregistre pas vos données dactivité mais qui enregistre votre adresse IP nopère pas de politique de non-journalisation.

Un problème connexe est celui de la juridiction: lemplacement dun fournisseur dictera les lois auxquelles il est soumis et les demandes des forces de lordre quil doit honorer. Portez une attention particulière aux pays aux «cinq yeux» - les États-Unis, le Royaume-Uni, lAustralie, le Canada et la Nouvelle-Zélande - qui ont formé une alliance de sécurité pour partager des données de surveillance et qui semblent très enthousiastes à lidée de trouver et de partager des portes dérobées dans les réseaux. Sécurité.

Un fournisseur de VPN avec une politique de non-journalisation naura aucune donnée à transmettre, mais dans cinq pays en particulier, vous pouvez supposer que les fournisseurs qui sy trouvent peuvent être ciblés par les services de sécurité. Dans un monde idéal, les services de sécurité ne ciblent pas les mauvaises personnes et nabusent pas de leurs pouvoirs, mais ce nest bien sûr pas un monde idéal.

Un VPN ne peut pas faire grand-chose. Si vous téléchargez un logiciel à partir du Download Dungeon de Dodgy Dave plutôt quà partir de sources réputées, vous risquez de vous retrouver avec des logiciels malveillants qui envahiront la confidentialité que votre VPN tente de protéger; si vous vous connectez à plusieurs sites à laide de votre compte Facebook ou Google, vous créez toujours une trace de données. Les cookies de site Web et les pixels de suivi des e-mails peuvent également identifier où vous vous trouvez et ce que vous faites.

Si la confidentialité des données est votre principale préoccupation, votre VPN doit faire partie dun package de confidentialité plus large qui comprend vraiment le verrouillage de votre navigateur Web et de toutes les autres applications en ligne que vous utilisez.

Si vous utilisez plusieurs appareils, cela vaut la peine de chercher un VPN que vous pouvez installer sur votre routeur ainsi que sur des appareils individuels. Cest pratique pour deux raisons: cela vous permet de tout protéger sur votre réseau domestique ou professionnel sans avoir à installer un client VPN sur eux tous (même si rappelez-vous quils auront besoin dune application VPN sils sont ensuite utilisés sur dautres réseaux ou sur le réseau téléphonique), et il vous permet de protéger les appareils pour lesquels vous ne pouvez pas obtenir dapplication VPN.

Écrit par Carrie Marshall. Édité par Dan Grabham.