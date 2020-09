Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un utilisateur de Spotify Premium au Royaume-Uni, vous êtes sur le point dobtenir quelque chose gratuitement - un Google Nest Mini dune valeur de 49 £.

Les abonnés nouveaux et existants à Spotify Premium peuvent actuellement sinscrire pour obtenir lune des enceintes intelligentes de Google dans le cadre de leur forfait. Il vous suffit de vous rendre sur le site Web de Spotify pour en savoir plus.

Vous devrez associer vos comptes Spotify et Google pour participer afin que Spotify sache que vous lécouterez sur votre nouvel appareil, par opposition à dautres services de musique (auxquels vous pouvez bien sûr accéder également). Malheureusement, loffre nest disponible quau Royaume-Uni. Spotify dit avoir «conçu une expérience de configuration plus transparente dans le cadre de loffre groupée», alors attendez-vous à ce quelle soit déjà configurée avec Spotify, en dautres termes.

Une fois que vous vous êtes inscrit à loffre et que vous liez vos comptes, vous serez redirigé vers le Google Store pour traiter votre commande, mais vous bénéficierez dune réduction de 100% sur le prix.

Loffre est disponible pour les offres Spotify Premium individuelles, familiales, duo et étudiantes au Royaume-Uni. Pour les comptes joints, le titulaire principal du compte peut utiliser le bon.

Le Nest Mini offre des basses deux fois plus fortes que le Google Home Mini dorigine et un son plus naturel - un moyen idéal découter plus de 50 millions de morceaux de Spotify.

squirrel_widget_168546

Écrit par Rik Henderson. Édité par Dan Grabham.