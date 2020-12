Pourquoi devriez-vous utiliser un VPN

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les réseaux privés virtuels (VPN) deviennent de plus en plus importants: ils protègent votre vie privée en ligne en empêchant les mauvais acteurs dintercepter vos données, en empêchant les sites de savoir où vous êtes et en veillant à ce que personne ne puisse vous espionner lorsque vous utilisez un public Réseau Wi-Fi.

Que vous soyez un activiste politique ou que vous souhaitiez simplement regarder Netflix lorsque vous êtes en vacances, un VPN peut être un outil vraiment utile - et de nos jours, en utiliser un est aussi simple que dinstaller une application.

Voici 6 fois où un VPN est vraiment pratique.

Le Wi-Fi public nest pas sûr. Vous navez aucune idée de qui dautre utilise le réseau, ou si le réseau lui-même est même légitime: il nest pas difficile de configurer un réseau Wi-Fi avec un identifiant réseau convaincant afin de récolter les données des gens. Avec un VPN, peu importe le caractère douteux dun réseau ou le nombre de criminels qui traînent: votre VPN crée un tunnel crypté sécurisé, alors quoi que vous fassiez - banque en ligne, téléchargement de vos plans de domination mondiale, lutte contre linjustice - ne peut pas être intercepté par de mauvais acteurs.

De nombreuses entreprises utilisent des VPN pour garantir que les travailleurs à distance et les travailleurs à domicile peuvent accéder en toute sécurité aux mêmes systèmes informatiques dentreprise quils utiliseraient au bureau. Et cela fonctionne également dans lautre sens: vous pouvez accéder en toute sécurité à votre réseau domestique lorsque vous nêtes pas là.

La plupart dentre nous ont des rideaux à la maison. Nous ne les avons pas parce que nous préparons quelque chose de douteux; nous les avons parce que nous ne voulons pas que des étrangers regardent par nos fenêtres quand nous regardons The Great British Bake-Off. Les VPN ont un objectif similaire lorsque nous sommes en ligne: ils nous permettent de vaquer à nos activités en ligne sans être suivis et enregistrés par des réseaux publicitaires tels que. Vous navez pas besoin dêtre un seigneur du crime ou un supervillain pour vouloir protéger votre vie privée.

Il ne sagit pas seulement déchapper aux réseaux publicitaires et autres envahisseurs de la vie privée. Dans certaines régions du monde, publier en ligne peut être dangereux: par exemple au Vietnam, publier des critiques du gouvernement peut vous conduire en prison; en Arabie Saoudite, vous pouvez être emprisonné puis expulsé pour avoir affiché que vous soutenez les droits LGBT +; en Égypte, les autorités utilisent Internet et les applications de médias sociaux pour identifier, piéger et arrêter les personnes LGBT +, les militants du pays avertissant les personnes LGBT + de ne pas utiliser dapplications utilisant la géolocalisation. Un VPN peut être un élément crucial de la protection de la vie privée et de la liberté dexpression des gens dans les pays qui ne veulent pas que les gens en aient non plus.

Certains FAI analysent lactivité réseau des clients afin de hiérarchiser certains types de trafic, ce qui peut signifier que les services gourmands en données peuvent être limités une partie ou tout le temps. Un VPN peut vous aider: tout votre trafic est identique. Il convient de mentionner quun VPN ne peut pas gérer toutes sortes de limitation des FAI: si votre FAI limite simplement la bande passante par client à des moments spécifiques, votre VPN ne peut pas contourner cela.

Nous admettons que ce nest pas un gros problème pour le moment avec autant de restrictions de voyage. Mais pendant des périodes plus normales, les services de streaming et de divertissement téléchargeables ont animé de nombreux voyages de travail ennuyeux ou amusé les enfants lorsque la pluie cesse de jouer. Beaucoup de ces services sont géobloqués et ne fonctionneront pas si votre adresse IP indique que vous nêtes pas dans votre pays dorigine. Un VPN résout cela et vous permet également dutiliser des sites Web qui peuvent être géobloqués lorsque vous voyagez dans des pays plus répressifs (par exemple, Facebook est interdit en Chine).

Écrit par Carrie Marshall. Édité par Dan Grabham.