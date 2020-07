Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous avez probablement déjà pris votre décision à propos de TikTok. Vous avez vu les publicités dun adolescent de 17 ans avec des contacts au néon, des cheveux décolorés et du faux sang dégoulinant le long de leur cou en se synchronisant sur un air. Pourquoi diable voudriez-vous le télécharger juste pour regarder les gens shabiller, dire des mots et tourner en boucle pour entendre des extraits sonores? Nous avons compris. Mais dune manière ou dune autre, il y aurait plus dun milliard de personnes parcourant activement TikTok chaque mois, y passant près dune heure par jour.

Ouais, il est temps que tu vérifies lapplication.

TikTok est une application sociale utilisée pour créer et partager des vidéos. De nombreuses vidéos ont tendance à être axées sur la musique, les créateurs tirant parti du vaste catalogue deffets sonores, dextraits de musique et de filtres de lapplication pour enregistrer de courts extraits deux dansant et synchronisant les lèvres. Mais il y a un nombre incalculable de vidéos à découvrir, avec des sujets variés. Il y a des vidéos de bricolage et dartisanat, des croquis comiques, vous lappelez. Si TikTok vous semble familier, cest parce quil existe des applications similaires qui lont précédé, comme Vine et Dubsmash .

TikTok avait également un prédécesseur, appelé Musical.ly, que les entrepreneurs chinois Alex Zhu et Luyu Yang ont lancé en 2014. ByteDance a acquis Musical.ly en 2017, puis un an plus tard, il a intégré les fonctionnalités de base et la base dutilisateurs du service dans sa propre application TikTok. . Les utilisateurs existants de Musical.ly ont été migrés vers les comptes TikTok. En 2018, TikTok avait dépassé Facebook, Instagram, YouTube et Snapchat dans les installations mensuelles sur lApple App Store et le Google Play Store aux États-Unis.

TikTok compte plus d un milliard dutilisateurs actifs dans le monde , dont 63% ont entre 10 et 29 ans. Les femmes sur TikTok sont également plus nombreuses que les hommes de deux à un aux États-Unis. En raison de la popularité de TikTok, ByteDance est désormais considérée comme la startup la plus précieuse au monde, avec une valorisation de plus de 105 milliards de dollars.

La fonction de base de TikTok est que les utilisateurs peuvent filmer des vidéos deux-mêmes en se synchronisant les lèvres, en dansant ou en jouant des croquis. Les vidéos - ou TikToks - peuvent durer jusquà 15 secondes, mais elles peuvent également connecter plusieurs clips pour un maximum de 60 secondes denregistrement total. Les utilisateurs peuvent également télécharger des vidéos plus longues qui ont été enregistrées en dehors de lapplication. TikTok dispose également doutils dédition vidéo et de personnalisation. Les utilisateurs ont accès à une bibliothèque de chansons, deffets, de filtres et de extraits sonores à ajouter à leurs vidéos.

Ils peuvent également «duo» avec quelquun en répondant à une vidéo, en créant un écran partagé et des réactions sans fin. Ils peuvent même ajouter leurs propres sons et synchronisation labiale à la vidéo dun autre utilisateur.

Voyons comment naviguer dans lapplication. Lorsque vous ouvrez TikTok, vous verrez une barre de menus en bas. Il contient des raccourcis vers chacune des cinq pages suivantes de lapplication:

Accueil: affiche deux flux - suivant et pour vous - que vous pouvez basculer entre.

affiche deux flux - suivant et pour vous - que vous pouvez basculer entre. Découvrir: vous montre principalement des vidéos TikTok marquées dun hashtag tendance.

vous montre principalement des vidéos TikTok marquées dun hashtag tendance. Créer une vidéo: souvre sur lécran denregistrement, où vous pouvez filmer une vidéo.

souvre sur lécran denregistrement, où vous pouvez filmer une vidéo. Boîte de réception: vous montre toute lactivité sur vos vidéos. (Appuyez sur lenveloppe pour accéder aux DM).

vous montre toute lactivité sur vos vidéos. (Appuyez sur lenveloppe pour accéder aux DM). Moi: votre profil que vous et les autres utilisateurs pouvez voir. Vous pouvez en rendre certaines parties privées.

En un mot, comme les vidéos de Vine ou Instagram, les vidéos TikTok apparaissent verticalement sur votre écran. Vous pouvez interagir avec eux en utilisant des «cœurs», qui sont les mêmes que «aime». Après avoir téléchargé et ouvert lapplication TikTok, vous verrez immédiatement des vidéos sélectionnées sur la page «pour vous». Vous pouvez passer à la page «suivante» pour voir les vidéos des utilisateurs que vous suivez - que ce soit des amis ou des TikTokkers populaires. Sur chaque page, pour voir plus de nouvelles vidéos, balayez vers le haut sur lécran ou appuyez sur Accueil.

Vous pouvez également essayer de toucher Découvrir (licône de la loupe à côté du bouton daccueil) pour rechercher des vidéos par mots-clés et hashtags. Dans les vidéos, vous pouvez appuyer sur lécran pour faire une pause. Regardez également à droite licône de lutilisateur pour visiter son profil. De plus, à droite, vous verrez le nombre de «cœurs» et de commentaires que contient la vidéo, ainsi que des options pour la partager.

Au bas de la vidéo, vous trouverez le nom, la légende, les hashtags de lutilisateur et le nom de la chanson en cours de lecture. Remplissez lun de ces liens pour voir les vidéos associées.

Remarque: il est possible de regarder des vidéos TikTok sans créer de compte. Mais vous avez besoin dun compte pour interagir avec dautres utilisateurs et publier des vidéos, évidemment.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à créer votre propre vidéo, cliquez sur le bouton Créer une vidéo (signe plus) en bas de lécran daccueil et appuyez sur le bouton denregistrement. Bien que cela semble facile, cela prend une tonne de travail. Si vous recherchez des didacticiels sur YouTube, vous verrez à quel point le processus de création de vidéos TikTok peut être intensif pour la plupart des utilisateurs. En effet, avant même de frapper lenregistrement, vous pouvez trouver des sons, des effets et des filtres à appliquer. Vous pouvez floper la caméra, modifier la vitesse, etc.

Vous pouvez même enregistrer une vidéo en tant que brouillon pour la publier plus tard. Appuyez simplement sur licône Créer une vidéo pour filmer une vidéo, et après avoir terminé lenregistrement et le montage de votre vidéo, appuyez sur Suivant. Sur la page de publication vidéo, appuyez sur Brouillons. Si vous recherchez plus de didacticiels pas à pas sur la façon de filmer et déditer des vidéos avec TikTok, nous vous recommandons de parcourir le centre dassistance de TikTok.

Cette page Wikipédia garde la trace des 50 meilleurs comptes TikTok avec le plus grand nombre dadeptes. Actuellement, Charli DAmelia est au top avec 70 millions de followers. Elle a 16 ans et publie principalement des vidéos delle dansant. Le deuxième plus populaire est Addison Rae , avec 50 millions de followers. Elle publie également des vidéos de danse.

Beaucoup des utilisateurs les plus populaires sur TikTok sont des adolescents, et ils sont devenus amis au cours de la dernière année et ont formé des groupes de collaboration ou des collectifs, tels que Hype House, Sway House et Club House. Ils vivent ensemble dans des méga-manoirs à Los Angeles dans le seul but de créer un flux sans fin de contenu TikTok que vous pourrez digérer tous les jours.

Si vous ne voulez pas vous impliquer dans les maisons de contenu et que vous préférez regarder plus de contenu organique qui correspond à vos intérêts, explorez la page Découvrir.

TikTok est le dernier à être sous le feu des projecteurs des États-Unis, le secrétaire dÉtat Mike Pompeo aurait envisagé dinterdire lapplication à la suite dune interdiction en Inde.

Lapplication "est examinée" par crainte quelle ne soit un outil de surveillance pour la Chine. "Nous prenons cela très au sérieux et nous lexaminons certainement. Nous travaillons sur ce problème depuis longtemps", a déclaré Pompeo à Fox News . "En ce qui concerne les applications chinoises sur les téléphones portables des gens, je peux vous assurer que les États-Unis réussiront également." Il a ajouté que les citoyens américains devraient être prudents lorsquils utilisent TikTok au cas où leurs données privées finiraient "entre les mains du Parti communiste chinois".

ByteDance a précédemment tenté de se dissocier de ses racines, après avoir été fondée par lentrepreneur chinois Zhang Yiming. Il a également retiré lapplication de Hong Kong, après la mise en œuvre de la loi très controversée sur la sécurité nationale de Pékin.

"À la lumière des événements récents, nous avons décidé darrêter les opérations de lapplication TikTok à Hong Kong", a-t-il déclaré dans un communiqué. Cela a conduit beaucoup de gens à croire que ByteDance est opposé à la censure chinoise et à toute suggestion que TikTok pourrait être utilisé comme un outil de surveillance gouvernemental. Les États-Unis seront plus convaincants, semble-t-il.