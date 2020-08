Meilleures applications iPad: le guide ultime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De nombreuses applications iOS intuitives et utiles sont disponibles spécifiquement pour liPad.

Alors que la plupart des applications iOS prennent en charge liPad, il existe des milliers dexcellentes applications dans lApp Store dApple qui sont destinées à fonctionner sur des écrans plus grands (également appelés iPad). Que vous en vouliez un pour illustrer ou écrire des essais ou des jeux, vous avez une multitude doptions. Il y en a tellement quil peut être difficile de décider lesquels valent la peine dêtre essayés. Mais chez Pocket-lint, nous utilisons fidèlement liPad depuis 2010.

Cela signifie que nous savons quelles applications sont incroyables. Pour vous aider, nous avons rassemblé ce guide ultime des meilleures applications iPad. Nous avons également tout organisé par catégorie, il devrait donc être facile de trouver lapplication idéale pour votre tablette.

Si vous voulez savoir trouver dexcellentes applications pour liPhone, nous avons un guide à ce sujet ici .

IKEA Place vous permet de voir virtuellement les produits IKEA en 3D et à léchelle réelle dans votre espace. Il comprend la plupart des catalogues IKEA, comme les canapés et les chaises, et vous aide à mieux comprendre la taille, le design et la fonctionnalité des meubles de votre maison.

Essayez-le maintenant: Ikea Place

AR peut vous aider à planifier votre prochain tatouage! InkHunter vous permet de prévisualiser à quoi pourrait ressembler un tatouage sur votre peau. Dessinez simplement un marqueur sur vous-même et pointez la caméra de votre appareil sur le marqueur, et lapplication affichera le motif sous tous les angles.

Essayez-le maintenant: Ink Hunter

Cette application alimentée par AR vous permet de superposer des GIF sur le monde réel et de partager vos créations avec des amis. Imaginez dessiner dans les airs avec des GIF de chat.

Essayez-le maintenant: Giphy World

Bien quApple propose désormais une application Mesurer directement dans iOS, il existe des alternatives, comme MeasureKit, qui dispose de neuf outils AR: règle, magnétomètre, trajectoire, maillage facial, broche de marqueur, angles, hauteur de la personne, cube et niveau.

Essayez-le maintenant: MeasureKit

Star Walk est une application dobservation des étoiles populaire. Cest un guide interactif du ciel nocturne, qui suit chacun de vos mouvements en temps réel et vous permet dexplorer plus de 200 000 corps célestes et daccéder à des informations sur tout ce que vous trouvez.

Essayez-le maintenant: Star Walk

Vuforia Chalk combine la vidéo en direct, laudio et la possibilité pour une personne distante dannoter sa vue en direct. Les annotations sont fidèles aux objets du monde réel, même lorsque les gens se déplacent. Imaginez, par exemple, lutiliser comme technicien de terrain.

Essayez-le maintenant: Vuforia Chalk

Il sagit du propre service de stockage cloud dApple. Les documents, supports et dossiers que vous stockez dans iCloud Drive restent à jour sur tous vos appareils Apple, vous pouvez donc y accéder depuis votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC, et sur iCloud.com. Vous obtenez 5 Go despace gratuit pour démarrer.

Essayez-le maintenant: iCloud Drive

Dropbox vous permet de stocker des fichiers et des dossiers dans le cloud et de les partager, de numériser des documents et de collaborer avec dautres personnes, tout étant synchronisé en toute sécurité sur tous vos appareils - pour que vous puissiez y accéder à tout moment, nimporte où. Vous obtenez 2 Go despace gratuit pour démarrer.

Essayez-le maintenant: Dropbox

Google Drive est similaire à Dropbox, vous ne bénéficiez que de 15 Go gratuits pour démarrer et il prend directement en charge lensemble du portefeuille de produits de Google. Vous pouvez voir vos fichiers Google Photos ou Google Docs, par exemple, et inviter dautres personnes à afficher, modifier ou laisser des commentaires.

Essayez-le maintenant: Google Drive

Ceux dentre vous qui sont plus liés à lécosystème de Microsoft (peut-être avez-vous un PC Windows 10 ou utilisez des applications Office) devraient obtenir OneDrive. Il vous permet daccéder et de partager vos documents, photos et autres fichiers depuis votre appareil iOS et votre ordinateur (PC ou Mac).

Essayez-le maintenant: Microsoft OneDrive

OKCupid est tout au sujet des profils riches, où vous pouvez montrer votre personnalité et vos intérêts. Vous pouvez répondre à des milliers de questions sur vous-même, ou juste à quelques-unes, et cet algorithme vous aidera à vous connecter avec des personnes qui partagent vos passions.

Essayez-le maintenant: OKCupid

Grindr est une application de réseautage social et de chat pour les personnes gays, bi, trans et queer. Ce nest pas aussi complet ou joli que, disons, Tinder, mais cest toujours loption n ° 1 pour la communauté LGBTQ.

Essayez-le maintenant: Grindr

YNAB prétend vous aider à «briser le cycle du chèque de paie en cycle de chèque de paie, sortir de la dette et économiser plus dargent». Apparemment, en moyenne, les nouveaux utilisateurs économisent 600 $ au cours des deux premiers mois et plus de 6 000 $ la première année. Les 30 premiers jours dutilisation sont gratuits.

Essayez-le maintenant: YNAB

Vous voulez voir comment vous dépensez votre argent? Mint est lapplication gratuite de gestion de largent et de suivi financier qui rassemble vos comptes bancaires, cartes de crédit, factures et investissements et voit ce que vous dépensez et où vous pouvez économiser de largent.

Essayez-le maintenant: menthe

Robinhood vous permet dacheter et de vendre des actions et des fonds négociés en bourse sans payer de commission. Vous pouvez créer un portefeuille et investir dans vos entreprises préférées. Comme Acorns, il est destiné aux investisseurs novices qui souhaitent acheter et échanger.

Essayez-le maintenant: Robinhood

Venmo est comme Square Cash, mais avec une couche sociale. Vous pouvez ajouter des notes à vos paiements pour que les autres puissent les voir, et aimer ou commenter les histoires damis.

Essayez-le maintenant: Venmo

Leos Fortune est un adorable jeu de plateforme avec des scènes et des graphismes magnifiques, des puzzles intelligents, une histoire fantaisiste et une petite boule de peluche que vous pouvez faire flotter ou couler pour atteindre des pièces dor. Cest une pause rafraîchissante avec les scrollers latéraux.

Essayez-le maintenant: Leos Fortune

Invisible, Inc. est un jeu furtif au tour par tour qui génère des niveaux complexes que vous devez parcourir pour échapper aux ennemis et atteindre les objectifs. Vous contrôlez 10 personnages différents dans diverses missions, avec de nombreuses options de personnalisation.

Essayez-le maintenant: Invisible, Inc.

Le jeu Minecraft extrêmement populaire de Microsoft est disponible sur toutes les consoles et plates-formes, y compris liPad. Avec lui, vous pouvez explorer, extraire et fabriquer dans un environnement pixelisé 3D en blocs, laissant libre cours à votre imagination.

Essayez-le maintenant: Minecraft

Il sagit dun jeu daventure avec une histoire étrange et effrayante ainsi quune excellente bande sonore. Il est présenté comme un jeu dans lequel vous traversez un petit royaume mythique, combattez et évoquez la sorcellerie - tout en coopérant avec des amis via Twitter. Sérieusement.

Essayez-le maintenant: Superbrothers: Sword & Sworcery

Vous aimez la série Netflix Original? Nous aussi. Maintenant, avec le jeu, vous pouvez voyager à travers Hawkins et utiliser les armes des personnages pour combattre des ennemis, faire des quêtes et résoudre le dernier mystère surnaturel dans la ville préférée de tout le monde des années 80.

Essayez-le maintenant: Stranger Things

Maintenant, vous pouvez enfin réparer le métro. Eh bien, techniquement, Mini Metro vous permettra dessayer de créer votre propre système de métro. Cest un jeu minimaliste, mais complexe, avec des énigmes époustouflantes que vous devez résoudre.

Essayez-le maintenant: Mini Metro

Reds Kingdom est un jeu de puzzle daventure avec une histoire douce et un gameplay merveilleux. Mad King Mac a kidnappé votre père et volé votre noix dor! Vous devez explorer et vous frayer un chemin à travers le royaume.

Essayez-le maintenant: Reds Kingdom

Dans FTL, vous exécutez un vaisseau spatial et essayez de sauver la galaxie, chaque rencontre présentant un défi unique avec de multiples solutions. Chaque play-through présentera différents ennemis, événements et résultats en fonction de vos décisions.

Essayez-le maintenant: FTL

Cest Civ! Vous pouvez avoir lexpérience complète de la civilisation de Sid Meier dans votre poche. Téléchargez maintenant et jouez gratuitement à vos 60 premiers tours.

Essayez-le maintenant: Sid Meiers Civilization VI

Darkest Dungeon est un RPG au tour par tour difficile sur le stress psychologique. Vous devez recruter, former et diriger une équipe à travers des forêts tordues, des cryptes et au-delà, tout en luttant contre le stress, la famine, la maladie et lobscurité.

Essayez-le maintenant: Darkest Dungeon: Tablet Edition

Voici un autre jeu de puzzle stimulant avec une histoire captivante: la disparition soudaine dun ingénieur et de sa femme provoque la recherche dun artefact précieux qui mène à la découverte dune vieille maison de poupée inquiétante.

Essayez-le maintenant: The Room: Old Sins

Avec ce jeu, vous faites le tour du monde en 80 jours ou moins, en voyageant en dirigeable, sous-marin, chameau mécanique, train à vapeur et plus encore.

Essayez-le maintenant: 80 jours

Hitman GO est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous naviguez dans des espaces fixes sur une grille pour éviter les ennemis et éliminer votre cible.

Essayez-le maintenant: Hitman GO

NEO Scavenger est un jeu où vous devez survivre dans le désert. Et à chaque minute qui passe, vous vous affaiblissez et devez choisir soigneusement vos capacités de départ, "car elles et votre esprit sont les seuls outils dont vous disposez".

Essayez-le maintenant: NEO Scavenger

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de se réveiller, seul, sur une île étrange? Maintenant vous pouvez, mais avec des énigmes qui vous mettront au défi et vous surprendront.

Essayez-le maintenant: le témoin

LEtat communiste dArstotzka vient de mettre fin à une guerre de six ans avec son voisin. Votre travail en tant quinspecteur dimmigration consiste à contrôler le flux de personnes qui entrent tout en décidant qui sera refusé ou arrêté.

Essayez-le maintenant: Papers Please

Ceci est une application suite à Odyssey Adventure. Vous jouez le rôle dun snowboardeur, volant dans un paysage magnifique et sans fin. Alors que Adventure avait des joueurs sur une montagne froide, Odyssey se jette dans des pâturages et des paysages désertiques.

Essayez-le maintenant: lOdyssée dAlto

Clash Royale est un jeu de tour dans lequel vous pouvez affronter des joueurs du monde entier en temps réel dans des batailles 1v1 et 2v2. Lobjectif (trois minutes après le début du jeu) est de détruire les tours adverses ainsi que la «tour du roi».

Essayez-le maintenant: Clash Royale

Il sagit dun jeu Battle Royale dans lequel vous faites équipe et concourez pour être le dernier à être debout en PvP à 100 joueurs. Vous êtes censé construire une couverture, combattre vos adversaires et survivre le plus longtemps pour remporter votre victoire.

Essayez-le maintenant: Fortnite

HQ Trivia est un jeu télévisé populaire où vous pouvez gagner de vrais prix en argent. Chaque jour, vous vous connectez à lémission en direct du siège pour répondre à des questions de trivia, qui vont de facile à difficile, et voir si vous pouvez gagner de largent.

Essayez-le maintenant: HQ Trivia

Avec ce combattant de cartes, vous êtes le héros qui utilise des cartes pour «lancer des sorts, invoquer des serviteurs et prendre le contrôle» du champ de bataille. Vous pouvez sauter directement, construire votre deck, perfectionner vos compétences et vous battre pour la gloire dans larène et les joueurs de duel.

Essayez-le maintenant: Hearthstone



LEGO AR Studio est une application AR qui vous permet de jouer avec des jouets et des ensembles LEGO virtuels dans votre environnement réel. Vous pouvez tout déplacer et tout positionner, apprendre des détails sur votre décor et essayer la réalisation de films. Vous contrôlez toute lexpérience.

Essayez-le maintenant: LEGO AR Studio

Ceci est une suite de Monument Valley de 2014. Cest un jeu de puzzle indépendant, où le but est de guider Ro et son enfant à travers des labyrinthes, des illusions doptique et des objets impossibles afin de terminer le puzzle.

Essayez-le maintenant: Monument Valley

Ce jeu a mis les expériences de RA mobiles sur la carte en 2016. Il vous permet dêtre un formateur capable de rechercher des Pokémon dans le monde réel, ainsi que de capturer, de faire éclore, dévoluer, etc. Vous pouvez même participer à des batailles épiques de gym.

Essayez-le maintenant: Pokemon Go

Il sagit dun jeu Battle Royal de type Fortnite dans lequel 100 joueurs parachutent sur une île éloignée. Les joueurs doivent localiser et récupérer leurs propres armes, véhicules et fournitures, et vaincre chaque joueur pour être le dernier à rester.

Essayez-le maintenant: PUBG Mobile

Threes est un jeu de puzzle indépendant dans lequel le joueur glisse des tuiles numérotées sur une grille pour combiner des ajouts et des multiples de trois. Le jeu se termine lorsquil ny a plus de mouvements sur la grille et les tuiles sont comptées pour un score final.

Essayez-le maintenant: trois

Lindice sur liPhone est notre suggestion n ° 1, mais Glow est une bonne alternative sur iPad. Il dispose dun calculateur menstruel et dovulation qui aide également les femmes à se renseigner sur leur fertilité, quelles évitent ou tentent une grossesse.

Essayez-le maintenant: Glow

C25K est un autre programme Couch to 5K. Comme les autres, il mêle course et marche, augmentant progressivement votre force et votre endurance.

Essayez-le maintenant: C25K

Fertility Friend est un autre outil de suivi de la fertilité. Il dispose dun calculateur dovulation avancé, dun calendrier menstruel, dun graphique de fertilité et dun suivi des règles. Son objectif est de vous aider à tomber enceinte, avec des conseils et des analyses personnalisés dessais de conception.

Essayez-le maintenant: Ami de la fertilité

Headspace est une application de méditation guidée. Le cours de base est entièrement gratuit et vous apprendra les techniques fondamentales de méditation et de pleine conscience. Après cela, avec un abonnement, vous pouvez accéder à la bibliothèque complète de méditation Headspace.

Essayez-le maintenant: Headspace

Le perdre! est un programme de perte de poids. Il vous suffit de télécharger lapplication, de définir votre objectif et de suivre les aliments pour perdre du poids.

Essayez-le maintenant: perdez-le!

MyFitnessPal, qui est intégré aux applications et aux appareils Under Armour, vous aide à suivre les aliments, à créer des objectifs, à enregistrer vos exercices et à obtenir de laide.

Essayez-le maintenant: MyFitnessPal

Pocket Yoga vous guidera tout au long dune session de Yoga. Il en propose différentes avec des difficultés variables et vous aide à apprendre toutes les poses.

Essayez-le maintenant: Pocket Yoga

Sleep Cycle est un réveil intelligent qui suit vos habitudes de sommeil et décide quand vous réveiller dans un sommeil léger - de manière naturelle.

Essayez-le maintenant: Cycle de sommeil

Daily Yoga propose plus de 500 asanas, 200 cours guidés de yoga, de pilates et de méditation, 50 plans dentraînement et même des ateliers pour entraîneurs.

Essayez-le maintenant: Yoga quotidien

Il sagit du service dabonnement musical dApple intégré à ses appareils. Avec lui, vous pouvez diffuser pratiquement tous les morceaux que vous avez toujours voulu entendre.

Essayez-le maintenant: Apple Music

GarageBand dApple transforme votre iPad et iPad en studio denregistrement, vous pouvez donc créer et mixer de la musique - ou même être DJ - lors de vos déplacements.

Essayez-le maintenant: GarageBand

Pandora est une application musicale classique qui est essentiellement une radio numérique. Il vous permet de créer des stations à partir de vos chansons, artistes ou genres préférés.

Essayez-le maintenant: Pandora

SoundCloud est une plateforme de streaming musical et audio, avec plus de 180 millions de pistes. Il vous permet de télécharger de laudio et de trouver de la nouvelle musique, le tout en un seul endroit.

Essayez-le maintenant: SoundCloud

Spotify est comme Apple Music, mais il nest pas lié aux appareils Apple, et il existe un niveau freemium qui vous permet découter des stations et des listes de lecture avec des publicités.

Essayez-le maintenant: Spotify

Ceci est un gestionnaire de mots de passe. Il mémorise tous vos mots de passe pour vous, vous permet de générer des mots de passe et vous connecte facilement aux sites et aux applications.

Essayez-le maintenant: 1Password

Vous voyagez dans un pays étranger? Ou tout simplement envie de naviguer en toute tranquillité chez vous? Avec cette application, vous pouvez profiter dun accès Internet sécurisé et privé et sécuriser vos connexions Wi-Fi contre diverses cybermenaces. Il y a un essai gratuit pour commencer.

Essayez-le maintenant: NordVPN

Onion Browser est le navigateur Web original et open-source alimenté par Tor qui vous aide à accéder à Internet avec plus de sécurité et de confidentialité.

Essayez-le maintenant: Navigateur Onion

Nous savons tous ce quest Amazon - et avec cette application, vous pouvez facilement lacheter à partir de votre appareil mobile. Il vous permet même daccéder à Alexa et de scanner les produits.

Essayez-le maintenant: Amazon

Lapplication ASOS prétend abriter plus de 850 marques et plus de 85 000 produits (principalement des vêtements). Il offre des options de livraison et de retour gratuites.

Essayez-le maintenant: ASOS

Vous souhaitez acheter ou parcourir des produits faits à la main, vintage et uniques en leur genre? Ensuite, vous devez utiliser Etsy.

Essayez-le maintenant: Etsy

Houzz est votre guichet unique pour améliorer et concevoir votre maison. Parcourez des photos inspirantes, visualisez et achetez des produits, embauchez et collaborez avec des professionnels, obtenez des conseils, lisez des articles et plus encore grâce à cette application de décoration intérieure pratique.

Essayez-le maintenant: Houzz

Vous voulez parcourir le dernier catalogue de produits IKEA, créer un tableau dhumeur et tester les meubles IKEA dans votre espace? Cherchez pas plus loin.

Essayez-le maintenant: catalogue IKEA

Overstock est comme Amazon, mais cest Overstock, évidemment. Magasinez, essayez des meubles en RA, effectuez vos achats avec Apple Pay, et plus encore.

Essayez-le maintenant: Overstock

ShopStyle vous permet dacheter des vêtements, des chaussures, des baskets et des tenues entières - de pratiquement tous les créateurs dont vous avez déjà entendu parler.

Essayez-le maintenant: ShopStyle

Si vous aimez les articles pour la maison, Wayfair prétend abriter le plus grand choix darticles pour la maison au monde - avec des prix allant du bon marché à lépoustouflant. Il dispose également dune nouvelle fonction Vue 3D dans la pièce qui vous permet de voir les éléments virtuels dans votre espace.

Essayez-le maintenant: Wayfair

Vous aimez eBay? Alors vous allez adorer lapplication eBay. Il vous permet dutiliser votre appareil photo pour rechercher des éléments, scanner des codes-barres et gérer votre compte.

Essayez-le maintenant: eBay

Posséder un appareil Alexa? Ensuite, vous avez besoin de cette application pour la configurer, gérer votre profil, trouver des compétences et faire à peu près tout ce qui concerne Alexa.

Essayez-le maintenant: Amazon Alexa

Quest-ce que lapplication Alexa pour les appareils Alexa, lapplication Google Home est pour les appareils Google Home et Chromecast. Cest un incontournable pour les utilisateurs de lAssistant.

Essayez-le maintenant: Google Home

Il sagit de lapplication pour la maison intelligente dApple, intégrée directement à iOS. Utilisez-le pour contrôler tous vos accessoires, mettre votre maison intelligente en pilote automatique, et plus encore.

Essayez-le maintenant: Apple Home

IFTTT est moins pertinent maintenant quApple a lapplication Raccourcis, mais avec elle, vous pouvez essentiellement vous connecter et automatiser tous vos services en ligne.

Essayez-le maintenant: IFTTT

Shortcuts est loutil iOS intégré dApple qui vous permet daccomplir facilement plus de tâches avec vos applications. Par exemple, Apple a dit que vous pouvez créer un raccourci «Surf Time» qui saisit le rapport de surf, donne un ETA à la plage et lance votre playlist musicale.

Essayez-le maintenant: Raccourcis

Pages un traitement de texte gratuit fabriqué par Apple. Il est disponible sur tous les appareils Apple et se synchronise avec iCloud, vous pouvez donc continuer à modifier sur nimporte quel appareil.

Essayez-le maintenant: Pages Apple

Word est la référence en matière de traitement de texte et est souvent utilisé sur le lieu de travail. Mais cela nécessite un abonnement Office 365 sur liPad.

Essayez-le maintenant: Microsoft Word

En termes simples, Docs est une alternative cloud à Word. Utilisez-le pour créer, modifier, enregistrer et même collaborer sur des documents lors de vos déplacements.

Essayez-le maintenant: Google Docs

Evernote est une application de notes populaire. Vous pouvez saisir des notes dactylographiées ou numériser des notes manuscrites. Vous pouvez également ajouter des tâches, des photos, des images, des pages Web ou de laudio, et il se synchronise sur vos appareils, afin que vos informations soient toujours avec vous.

Essayez-le maintenant: Evernote

Bear est une application décriture ciblée qui met les outils à lécart. Mieux encore, il vous permet de dicter et dajouter des notes récentes avec votre Apple Watch.

Essayez-le maintenant: Bear

iA est un autre bloc-notes minimaliste et sans distraction. Il naffiche que le texte en clair et dispose doutils dorganisation utiles tels que la recherche et le tri.

Essayez-le maintenant: iA Writer

Remplissez, signez et partagez des documents dans Notability. Vous pouvez importer des photos, des GIF, des pages Web et plus encore à partir dautres applications dans Notability.

Essayez-le maintenant: Notability

Il sagit de lapplication iOS Podcast intégrée dApple qui vous permet de découvrir des histoires audio. Il propose plus de 550 000 émissions avec près de 19 millions dépisodes.

Essayez-le maintenant: Podcast Apple

Audible, une société dAmazon, prétend être le plus grand choix de livres audio. Vous pouvez les acheter et les écouter avec cette application.

Essayez-le maintenant: Audible

Ceci est un lecteur de bande dessinée propre. Il promet une mise à léchelle intelligente pour donner une belle apparence aux bandes dessinées à basse résolution, avec des corrections automatiques de contraste et de teinte.

Essayez-le maintenant: Chunky Comic Reader

Vous voulez explorer plus de 100 000 bandes dessinées et romans graphiques numériques? Cette application contient des titres de Marvel, DC, Image, etc.

Essayez-le maintenant: Comixology

Flipboard est une application bien connue qui organise et diffuse des actualités dune manière audiovisuelle facile à digérer qui nous rappelle un magazine.

Essayez-le maintenant: Flipboard

Lapplication Play Book de Google vous permet de parcourir des millions de titres de livres, des livres audio aux livres électroniques, et den profiter, le tout au même endroit.

Essayez-le maintenant: Google Play Livres

Le Kindle Reader dAmazon vous permet de transformer votre iPad en Kindle. Il vous permet de télécharger et demporter tous vos ebooks avec vous, où que vous alliez.

Essayez-le maintenant: Kindle Reader

Kobo est un magasin alternatif de livres électroniques et de livres audio, avec plus de six millions de titres au choix. Il vous permet également découter et de lire des livres.

Essayez-le maintenant: Kobo

Saviez-vous que votre bibliothèque locale contient des milliers de livres électroniques et de livres audio? Vous pouvez les emprunter, instantanément, gratuitement, en utilisant Libby.

Essayez-le maintenant: Libby

Overcast est un lecteur de podcast «moderne et complet» qui vise à vous permettre de mieux contrôler votre expérience découte, avec des listes de lecture personnalisées, des silences réduits, une interface intuitive et des fonctionnalités plus uniques.

Essayez-le maintenant: couvert

Si vous êtes étudiant, vous avez besoin de cette application pour rédiger des bibliographies darticles. Cest fondamentalement un générateur de citations précis.

Essayez-le maintenant: EasyBib

Si vous recherchez une application pour apprendre de nouvelles langues, Duolingo est une excellente option. Il existe une version gratuite, ainsi quun niveau Duolingo Plus, pour 9,99 $, qui coupe les publicités et vous donne la possibilité de télécharger des leçons pour étudier hors ligne.

Essayez-le maintenant: Duolingo

Ceci est une autre application dapprentissage des langues facile à utiliser avec une couche de divertissement. Apprenez tout du français au norvégien.

Essayez-le maintenant: Memrise

StudyBlue est une bibliothèque de matériaux crowdsourcing destinée à vous aider à écraser les examens. Il compte plus de 10 millions détudiants et plus de 500 millions de cartes mémoire.

Essayez-le maintenant: Flashcards StudyBlue

Conçue pour «nourrir votre curiosité et élargir votre monde», cette application contient plus de 3 000 vidéos gratuites des personnes les plus remarquables du monde.

Essayez-le maintenant: TED

Que vous ayez besoin deffectuer des calculs mathématiques de haut niveau ou de rechercher des faits et des statistiques, WolframAlpha vaut la peine dêtre essayé. Cest essentiellement un outil puissant pour trouver des informations sur les mathématiques, les sciences et dautres sujets.

Essayez-le maintenant: Wolfram Alpha

Lapplication Apple TV vous permet de parcourir le contenu de plus de 100 services vidéo. Vous trouverez des films et des émissions, des sports en direct et des actualités. Il est disponible sur iPhone, iPad et Apple TV - vous pouvez donc regarder à la maison ou en déplacement.

Essayez-le maintenant: application TV

Avec HBO Now, vous pouvez regarder nos épisodes préférés de la série de HBO (pensez Game of Thrones et Westworld) moyennant un abonnement mensuel.

Essayez-le maintenant: HBO Now

Hulu propose une bibliothèque complète de films et démissions (y compris Seinfeld, South Park et Fear the Walking Dead) moyennant un abonnement mensuel. Pour un coût supplémentaire, vous obtenez plus de 50 chaînes en direct, comme ABC, NBC, CBS et ESPN.

Essayez-le maintenant: Hulu

IMDb, une société dAmazon, est une source faisant autorité pour tout ce qui concerne Hollywood. Explorez des films et des émissions de télévision populaires et leurs castings, et accédez à des bandes-annonces, des extraits des coulisses et des horaires (et achetez des billets) près de chez vous.

Essayez-le maintenant: IMDb

Netflix est le roi des services de streaming. Pour un abonnement mensuel, vous avez accès à Netflix Originals, ainsi quà de nombreux autres films et émissions.

Essayez-le maintenant: Netflix

Prime Video est inclus dans un abonnement Amazon Prime. Avec lui, vous avez accès à Amazon Originals, ainsi quà de nombreux autres films et émissions.

Essayez-le maintenant: Prime Video

À linstar de loffre de télévision en direct de Hulu, YouTube TV propose une télévision en direct sans câble, vous permettant ainsi de diffuser les principales émissions et réseaux, dABC à ESPN. Il dispose également dun stockage dans le cloud et est un abonnement mensuel à lutilisation que vous pouvez annuler à tout moment.

Essayez-le maintenant: YouTube TV

YouTube est la source originale de la vidéo en ligne. Utilisez-le pour regarder des didacticiels de beauté, des flux de jeux, des vidéoclips et plus encore - gratuitement, avec des publicités.

Essayez-le maintenant: YouTube

Grubhub est comme Doordash, même sil promet davoir "le plus grand choix de restaurants" - de KFC à votre haunt de hamburgers local.

Essayez-le maintenant: Grubhub

Cette application compte plus de 43 000 restaurants à travers le monde. Cest lapplication de voyage idéale pour trouver des restaurants locaux et réserver une réservation.

Essayez-le maintenant: OpenTable

Comme Grubhub et Doordash, Seamless vous permet daccéder aux menus locaux, avec une commande en ligne rapide et facile. Mais il nest disponible quà New York.

Essayez-le maintenant: sans couture

Faim? Obtenez la nourriture que vous voulez, dans les restaurants que vous aimez, livrés par un Uber, et vous pouvez même suivre votre commande en temps réel.

Essayez-le maintenant: Uber Eats

Si vous utilisez Facebook, vous utilisez certainement Messenger. Mais il peut être lié à votre numéro, vous permettant denvoyer des SMS à nimporte qui dans votre liste damis ou vos contacts. Vous pouvez également faire des chats vidéo, avec des filtres, jouer à des jeux, accéder à des chatbots biz, et plus encore.

Essayez-le maintenant: Facebook Messenger

Slack est une application de communication et de collaboration. Conçu principalement pour les entreprises, cest un messager incontournable pour les équipes.

Essayez-le maintenant: Slack

Clips est lapplication dApple qui vous permet dassembler facilement une vidéo soignée sans trop deffort. Apple propose déjà plusieurs outils de création vidéo, du haut de gamme Final Cut Pro aux iMovies. Clips est une alternative gratuite.

Essayez-le maintenant: Apple Clips

Snapseed est un éditeur de photos développé par Google. Ce nest pas Photoshop, mais il est toujours riche en fonctionnalités avec des outils tels que la guérison et le pinceau. Il vous permet également douvrir des fichiers RAW, dutiliser des filtres et daffiner des aspects tels que des courbes avec un contrôle précis.

Essayez-le maintenant: Snapseed

Google Photos est une application qui vous permet de stocker et dafficher toutes vos photos et vidéos, et même de créer des animations et des GIF personnalisés.

Essayez-le maintenant: Google Photos

Adobe propose plusieurs applications liées à la photo, mais nous pensons que Photoshop Mix est intéressant car il possède certains des outils les plus puissants de Photoshop. Cependant, il plaît toujours à un large éventail dutilisateurs. Vous pouvez créer des collages simples ou faire du Photoshopping plus hardcore, selon votre préférence.

Essayez-le maintenant: Photoshop Mix

Cest la réponse dAdobe aux clips Apple. Il vous permet de filmer, éditer et partager des vidéos en ligne, et est conçu pour les clips de forme courte par rapport aux clips plus longs.

Essayez-le maintenant: Premiere Rush CC

Prisma est une application déditeur de photos qui crée des effets photo étonnants en transformant vos photos en peintures à laide de ce que lon appelle des filtres artistiques.

Essayez-le maintenant: Prisma

Lapplication iMovie dApple est disponible pour iOS et Mac. Il vous permet de parcourir votre vidéothèque et de créer des films de manière rapide, amusante et simple.

Essayez-le maintenant: iMovie

Il sagit de lapplication Mail intégrée dApple. Cest loin dêtre parfait, mais cest toujours lune des meilleures options. Cela bat même lapplication Gmail, à notre avis.

Essayez-le maintenant: Apple Mail

La propre version dApple de Microsoft Excel est une belle application de feuille de calcul conçue pour une expérience dappareil mobile et gratuite.

Essayez-le maintenant: les numéros Apple

La prochaine étape est la version Apple de Microsoft PowerPoint. Cest une application gratuite entièrement conçue pour iPad. Et cela rend la création dune présentation professionnelle - complète avec des graphiques animés et des transitions cinématiques - très simple.

Essayez-le maintenant: Apple Keynote

Excel est probablement lapplication de feuille de calcul la plus populaire au monde - utilisée dans les entreprises et les écoles du monde entier. Mais cela nécessite un sous-marin Office 365.

Essayez-le maintenant: Microsoft Excel

Avec PowerPoint, vous pouvez rapidement créer, modifier, afficher, présenter ou partager des présentations rapidement. Encore une fois, vous avez besoin dun abonnement Office 365.

Essayez-le maintenant: Microsoft PowerPoint

Sheets est une alternative cloud à Excel. Utilisez-le pour créer, modifier, enregistrer et même collaborer sur des feuilles de calcul lors de vos déplacements.

Essayez-le maintenant: Google Sheets

Slides est une alternative cloud à Powerpoint. Utilisez-le pour créer, modifier et collaborer avec dautres personnes sur des présentations à partir de votre iPad.

Essayez-le maintenant: Google Slides

Google est une centrale électrique dans le domaine de la productivité et de la collaboration, et Calendar en est un excellent exemple. Il vous permet dafficher, de modifier et de synchroniser votre emploi du temps sur les plates-formes et les appareils. Vous pouvez également créer un calendrier déquipe à partager avec dautres.

Essayez-le maintenant: Google Agenda

Si vous détestez Safari, essayez dutiliser Chrome, surtout si vous utilisez lapplication de bureau. Cest un navigateur puissant qui se synchronise sur tous vos appareils.

Essayez-le maintenant: Google Chrome

PDF Expert 6 vous permet de lire, mettre en évidence, signer et remplir des fichiers PDF sur un iPad. Il prend également en charge la modification de texte PDF existant, le remplacement dimages, etc.

Essayez-le maintenant: PDF Expert

Focus Keeper vous aide à "maintenir votre productivité élevée en évitant lépuisement en utilisant la minuterie". Le but est de vous aider à travailler avec le temps - pas contre lui!

Essayez-le maintenant: Focus Keeper

PCalc est la calculatrice puissante - des présentations aux scientifiques, ingénieurs et programmeurs. Il comprend un mode RPN en option et un affichage multiligne, un choix de dispositions de boutons, un vaste ensemble de conversions dunités et de constantes.

Essayez-le maintenant: PCalc

Si vous ne souhaitez pas utiliser Apple Mail, pensez à Spark. Il vous permet de discuter des e-mails en privé avec des équipes dans un fil, de planifier des e-mails, daccéder à des intégrations telles que Dropbox, dutiliser un calendrier intégré et de créer des liens vers un e-mail ou un fil spécifique.

Essayez-le maintenant: Spark

Timepage épurée et superbe application de calendrier de Moleskine. Nous aimons vraiment la carte thermique intuitive du mois qui montre instantanément lorsque vous êtes occupé.

Essayez-le maintenant: Timepage

Todoist est comme une application de rappel qui vous aide à garder une trace de tout, nimporte où. Même lorsque vous êtes hors ligne. Il offre également un accès à plus de 60 intégrations dapplications, notamment Dropbox, Amazon Alexa, Zapier, IFTTT et Slack.

Essayez-le maintenant: Todoist

Wunderlist est une autre application de gestion de listes de tâches et de tâches. Il facilite la capture, le partage et lexécution de tâches, quel que soit lappareil que vous utilisez.

Essayez-le maintenant: Wunderlist

Facebook na presque pas besoin dêtre présenté. Cest probablement le réseau social le plus populaire au monde. Utilisez-le pour vous connecter avec des amis, anciens et nouveaux. Ou utilisez-le pour afficher des publicités cachées et des mèmes dintervenants diffusant de la propagande.

Essayez-le maintenant: Facebook

LinkedIn est le réseau social des professionnels. Il vous aide à créer un CV en ligne, à trouver des emplois, à créer un réseau et plus encore. Il appartient également à Microsoft.

Essayez-le maintenant: LinkedIn

Cest la Mecque des bricoleurs. Envie de faire un gommage pour les lèvres? Vérifier. Besoin didées de fête dHalloween? Vérifier. Vous pouvez explorer plus de 100 milliards dépingles pour chaque partie de votre vie et créer des tableaux dhumeur sur lesquels vous inspirer.

Essayez-le maintenant: Pinterest

Découvrez les principaux sujets tendance, les dernières nouvelles, les clips vidéo viraux, les blagues amusantes et les mèmes chauds avec lapplication officielle Reddit.

Essayez-le maintenant: Reddit

La fonction de base de TikTok est que les utilisateurs peuvent filmer des vidéos deux-mêmes en synchronisant les lèvres ou en jouant des croquis. Leurs vidéos peuvent durer jusquà 15 secondes et ils peuvent choisir parmi une bibliothèque de chansons, deffets et de extraits sonores à ajouter à leurs vidéos.

Essayez-le maintenant: TikTok

Ah, laisselle toxique dInternet. Vous voulez voir ce que le président américain tweet? Que diriez-vous de Kim K ou de votre présentateur CNN préféré? Tout est là, en temps réel, sans aucun filtre en place. Amenez les trolls de la droite alternative!

Essayez-le maintenant: Twitter

Oubliez les hôtels. Ils sont chers et truqués. À la place, utilisez Airbnb pour trouver une location de vacances abordable ou commencez à gagner de largent en tant quhôte.

Essayez-le maintenant: Airbnb

Google Maps est la seule application de cartes dont vous avez besoin. Avec plus de 220 pays et territoires cartographiés et des centaines de millions dentreprises et de lieux sur la carte, vous pouvez obtenir une navigation GPS en temps réel, le trafic et des informations précises sur les transports en commun.

Essayez-le maintenant: Google Maps

Besoin dun transport? Essayez Uber pour un tour. Cest un service de taxi ou de covoiturage, où les chauffeurs peuvent être nimporte qui, dun avocat à un policier, essayant de gagner un peu plus.

Essayez-le maintenant: Uber

Si vous voyagez, vous devez utiliser TripAdvisor pour trouver des avis, des photos et des cartes sur les destinations. Il a plus de 500 millions davis et dopinions.

Essayez-le maintenant: TripAdviser

Waze, propriété de Google, vous informe instantanément sur le trafic, la construction, la police, les accidents et plus encore, grâce à sa technologie de crowdsourcing.

Essayez-le maintenant: Waze

Yelp vous permet de trouver de la nourriture, des commerces et des services locaux, avec plus de 135 millions davis disponibles pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Essayez-le maintenant: Yelp

Cette application utilise les données météorologiques super précises de Dark Sky, mais ajoute une couche de personnalité. Les dialogues, les personnages et les changements de décor de Carrot sont un moyen amusant dobtenir des prévisions actuelles, horaires et quotidiennes.

Essayez-le maintenant: Météo aux carottes

En parlant de Dark Sky, il prétend être "la source la plus précise dinformations météorologiques hyperlocales", avec des prévisions à la minute près, de belles animations météorologiques et un suivi des tempêtes.

Essayez-le maintenant: Dark Sky

Paper est une application de dessin populaire qui prend également en charge les notes décriture manuscrite, la rédaction, la création de diagrammes, etc.

Essayez-le maintenant: papier

Astropad Studio vous permet dutiliser votre iPad pour dessiner directement dans Photoshop. Ainsi, il transforme votre iPad en une tablette graphique haut de gamme.

Essayez-le maintenant: AstroPad Studio

Ceci est une autre application puissante de dessin, de peinture et dillustration avec plus de 136 pinceaux, un système de calques et des toiles haute résolution.

Essayez-le maintenant: Procreate

Si vous voulez une application desquisse avec une interface utilisateur minimale, une immense palette de couleurs, des calques, une ZipLine, des grilles et des modèles et une exportation flexible, ne cherchez pas plus loin.

Essayez-le maintenant: Linea Sketch

Ceux dentre vous qui aiment les livres de coloriage pour adultes voudront utiliser cette version numérique de ceux-ci. Seulement 5 à 10 minutes de coloration peuvent offrir les mêmes avantages que la méditation et vous aider à pratiquer la pleine conscience.

Essayez-le maintenant: Pigment

Cest le plus proche de Photoshop. Il prend en charge des couches illimitées, entre autres, et même des images à 360 degrés.

Essayez-le maintenant: Affinity Photo

Si vous êtes un artiste vectoriel, cest votre application préférée, avec des pinceaux personnalisables pour le dessin et la conception. Vous pouvez créer sur des toiles redimensionnables jusquà un 8K délicieusement imprimable. Et tous vos fichiers en couches peuvent être envoyés directement à Illustrator CC.

Essayez-le maintenant: Adobe Illustrator Draw

Voici une autre option pour griffonner et créer de lart. Il offre des outils de dessin créatifs et est ridiculement facile à apprendre et à utiliser.

Essayez-le maintenant: Autodesk SketchBook

Shapr3D est une application CAO mobile qui vous permet de créer des modèles 3D. Il est alimenté par le même moteur de modélisation géométrique que Solidworks.

Essayez-le maintenant: Shapr: modélisation CAO 3D

Et voici la version dIllustrator dAffinity. Cest un logiciel de conception graphique vectoriel précis que vous pouvez utiliser pour créer des graphiques pour des supports marketing, des sites Web, des icônes, la conception dinterface utilisateur, des concept art sympas, etc.

Essayez-le maintenant: Affinity Designer

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Max Freeman-Mills.