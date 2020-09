Vous pouvez 20% sur eBay avec ce code de réduction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez peut-être pensé que le Black Friday et Amazon Prime Day étaient le moment idéal pour faire de bonnes affaires, mais eBay.co.uk propose quelque chose dencore plus spectaculaire: 20% des articles chez plus de 450 détaillants jusquà la fin du dimanche 6 septembre, une minute avant minuit (23:59) pour être précis

Ceux-ci inclus:

Audio Harman

Marshall

Peter Tyson

Crampton et Moore

Hughes

Sports Direct

et plus

À partir daujourdhui (mardi 1er septembre), vous pouvez acheter des articles sur eBay en ligne et entrer un code à la caisse qui réduira de 20% le coût de votre commande.

Vous devrez dépenser au moins 15 £ et la remise maximale que vous pouvez utiliser est de 75 £, mais cela signifie que vous pouvez obtenir des rabais intéressants chez de nombreux détaillants sur le site.

Pour bénéficier de la réduction, placez simplement vos articles dans votre panier et entrez le code suivant lors de votre commande: POCKET20 . Cest aussi simple que ça.

Vous ne pouvez utiliser le code quune seule fois, alors assurez-vous de ne payer que lorsque vous avez tous les éléments souhaités.

Loffre nest éligible que sur eBay UK. Nous vous proposerons plus doffres eBay chaque fois que nous les recevrons.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Dan Grabham.