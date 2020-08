Comment installer Fortnite sur Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La position de Fortnite sur Android a vu plus de bascules quune station balnéaire. Suite aux mouvements dEpic Games le 13 août, lapplication Fortnite a été démarrée de Google Play , ce qui signifie que si vous voulez le jeu - ou des mises à jour du jeu - vous devrez linstaller en dehors de Google Play.

Quelle était la situation jusquen avril 2020, où Epic navait proposé Fortnite que via sa propre application de lancement Epic Games. Heureusement, il est facile dinstaller le titre de bataille royale et de le faire en toute sécurité.

Voici donc comment linstaller sur votre appareil Android.

Bien que Fortnite ne soit pas le jeu de téléphone le plus intensif sur le plan graphique, il est toujours assez lourd, il y a donc quelques spécifications minimales dont votre téléphone aura besoin pour y jouer. Si votre téléphone correspond ou les dépasse, il devrait toujours pouvoir exécuter Fortnite:

OS: Android 8.0 ou supérieur recommandé, 64 bits

RAM: 4 Go ou plus

GPU: Adreno 530 ou supérieur, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 ou supérieur

Comme Fortnite nest plus disponible via Google Play, si vous voulez lapplication, vous devrez lobtenir directement auprès dEpic. Cest un processus simple - et vous navez pas besoin dutiliser de services dapplication tiers, vous lobtenez directement à partir de la source. Vous devez dabord installer lapplication Epic Games qui vous permettra à son tour de télécharger Fortnite.

Voici le processus:

Ouvrez le navigateur de votre téléphone et rendez-vous sur fortnite.com . Sur le côté droit, vous verrez un menu, ouvrez le menu. Au bas du menu se trouve une option de téléchargement, appuyez pour télécharger - il sagit de télécharger lapplication Epic Games. Votre navigateur vous demandera si vous souhaitez télécharger lAPK pour lapplication Epic Games, confirmez que vous le faites. Ensuite, vous recevrez probablement une alerte effrayante indiquant que votre navigateur (cest-à-dire Chrome) ne permettra pas linstallation dapplications inconnues et vous invitera à accorder la permission. Donnez lautorisation à Chrome / à votre navigateur - vous pouvez simplement appuyer sur la notification pour effectuer la modification. Vous pouvez ensuite installer lAPK que vous avez téléchargé pour installer lapplication Epic Games.

Une fois que vous avez lapplication Epic Games, vous pouvez ouvrir lapplication pour localiser Fortnite. Ce sera probablement la première chose que lon vous montrera.

Ouvrez lapplication Epic Games, appuyez sur Fortnite. Vous téléchargerez à nouveau lapplication.Cette fois, vous devrez autoriser Epic Games à télécharger ce type dapplication, comme vous lavez fait avec Chrome. Une fois téléchargé, vous pouvez installer lapplication. Une fois que vous avez ouvert lapplication et accordé plus dautorisations, vous pouvez vous connecter à votre compte Epic Games.

Cest tout - cest un processus un peu long par rapport à linstallation à partir de Google Play, mais cest 2020 pour vous. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez installé lapplication Epic Games, cest de retourner dans les prémisses de Chrome (ou de votre navigateur) et de désactiver loption de télécharger à nouveau des applications à partir de sources inconnues, juste pour garder les choses en sécurité à lavenir.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Chris Hall.