Comment envoyer un message vocal LinkedIn

(Pocket-lint) - LinkedIn, propriété de Microsoft, essaie de trouver de nouvelles façons de vous amener à utiliser réellement le service.

La messagerie vocale en est un exemple. Cest une fonctionnalité populaire dans un certain nombre dapplications de messagerie comme WhatsApp et Telegram, LinkedIn a donc évidemment pensé que cela avait également du sens sur son réseau plus axé sur les affaires et lemploi.

Dans un article de blog annonçant la fonctionnalité , LinkedIn a demandé à ses utilisateurs : « Avez-vous déjà tapé un long message et pensé à combien il serait plus rapide et plus facile de le dire à voix haute ? Il a ensuite ajouté: "Pour vous offrir plus de moyens davoir des conversations, nous avons maintenant ajouté la possibilité denregistrer et denvoyer des messages vocaux jusquà une minute dans la messagerie LinkedIn."

Dans ce guide, nous vous montrerons comment lutiliser, juste au cas où vous vous retrouveriez à utiliser lapplication LinkedIn et que vous ressentiez soudain lenvie denvoyer un message vocal à vos relations.

Tout dabord, ouvrez lapplication LinkedIn sur votre smartphone. Ensuite, suivez ces quatre étapes simples :

Ouvrez vos messages en appuyant sur licône des messages dans le coin supérieur droit Appuyez sur licône du micro sur le clavier de messagerie mobile. Appuyez et maintenez sur le microphone dans le cercle pour enregistrer votre message vocal. Relâchez votre doigt pour envoyer le message vocal.

Pour annuler un message vocal avant de lenvoyer, faites glisser votre doigt loin de licône du microphone tout en le maintenant enfoncé.

Accédez à votre boîte de réception LinkedIn, ouvrez tous les nouveaux messages et si vous voyez un message vocal, cliquez sur le bouton de lecture. Voila !

Il est disponible depuis lété 2018, date de son premier lancement pour les deux principales plates-formes mobiles.

LinkedIn a déclaré que la messagerie vocale est idéale pour "expliquer des idées plus longues ou plus complexes sans le temps et limplication de taper et de modifier un message". En outre, a-t-il ajouté, "parler de votre propre voix vous permet de créer une connexion plus personnelle et de communiquer efficacement".

La messagerie vocale est disponible dans lapplication LinkedIn sur iOS et Android. Vous pouvez recevoir des messages vocaux sur mobile et sur le Web.

Oh, et vos messages peuvent durer jusquà une minute.