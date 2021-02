Confidentialité Strava: comment gérer le partage, masquer vos activités et désactiver la carte thermique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Strava est un excellent outil de fitness et est apprécié par de nombreux coureurs et cyclistes. Une application facile à utiliser, compatible avec lesappareils Android et iPhone , ainsi que lintégration avec la plupart des autres montres de sport et trackers comme Fitbit et Garmin - signifie quil sagit dun langage universel pour les athlètes et les fans de fitness.

La société sest toutefois retrouvée à la une des journaux après la publication de sa carte thermique et de tout ce qui y était révélé.

Ces manchettes ne concernent pas létonnante portée de la plate-forme de Strava, mais le potentiel pour certains de sélectionner des zones dans lesquelles Strava suit lactivité dans des endroits auxquels vous ne vous attendez peut-être pas - les installations militaires dans les zones opérationnelles ont été dun intérêt particulier.

La plupart des plates-formes de fitness offrent une sorte de fonctionnalité de découverte ditinéraire qui est cultivée par ses utilisateurs. Strava est particulièrement doué pour cela grâce au partage ditinéraire de ses utilisateurs.

La carte thermique est essentiellement tous ces itinéraires posés sur la même carte, laissant des zones sombres où il ny a pas dactivité Strava et se déplaçant à travers les rouges et les jaunes vers le blanc chaud où il y a beaucoup dactivité. Il y a eu plus dun milliard dactivités téléchargées sur Strava, cest donc une carte très réelle de lendroit où les utilisateurs de Strava jouent.

La carte du globe semble incroyable, mais cest la possibilité de zoomer et de voir les itinéraires exacts utilisés qui la rend intéressante. Vous pouvez rechercher un emplacement et définir des itinéraires de course - peut-être pour voir sil existe un itinéraire de course utilisable dans un lieu de vacances par exemple. La carte thermique au niveau de la rue est désormais réservée aux utilisateurs de Strava, vous devez donc être connecté pour la voir.

La fureur des médias de 2018 est due au fait que la carte thermique de Strava a également montré des endroits où les utilisateurs de Strava sont moins attendus, comme en Afghanistan ou en Syrie, avec la suggestion quil est probable que des utilisateurs militaires partagent des données dans ces régions, peut-être sans le savoir.

La carte thermique elle-même est tirée de données dactivité publiques anonymisées, donc en elle-même, elle ne révèle pas qui a fait quoi et où, bien que certaines de ces informations soient disponibles dans Strava lui-même - et tout dépend de vos paramètres.

Si la carte thermique vous a effrayé et que vous ne voulez vraiment pas être inclus, Strava a une seule case à cocher qui garantira que vos données ne sont pas incluses.

Accédez à votre compte Strava sur le site Web à l adresse : https://www.strava.com/settings/privacy . Faites défiler la page jusquà Metro et Heatmap. Décochez la case "Inclure vos activités dans Metro et Heatmap"

Cest tout ce que vous avez à faire pour vous assurer que ces informations ne sont pas partagées avec Strava pour la carte thermique et vous pouvez le faire dans lapplication ou sur le site Web.

En tant quutilisateur Strava, la recherche dans votre région peut révéler des itinéraires de course populaires, ce qui est parfait pour trouver des endroits alternatifs pour courir ou faire du vélo. Cest facile à faire via votre compte, il suffit de cliquer sur longlet "Explorer".

Cela révèle beaucoup de données et cest là quil est important de gérer vos paramètres pour vous assurer que vous disposez du niveau de confidentialité qui vous convient.

Vous pouvez, par exemple, consulter des segments et rechercher des parties ditinéraires. Les segments (parler en tant quutilisateur Strava) sont incroyables, car vous pouvez rechercher votre zone, comparer vos performances à celles dautres utilisateurs et vous mettre au défi de grimper au classement. Dans un contexte de course à pied et de cyclisme, cest probablement lune des meilleures fonctionnalités offertes par Strava (Garmin le fait aussi, mais ce nest pas aussi prolifique).

Il vous donne également un moyen de cliquer et de voir qui exécute cet itinéraire, dexaminer les profils utilisateur, de voir les itinéraires communs et lhistorique des itinéraires pour lutilisateur également - ce que certaines personnes pourraient ne pas vouloir.

Nous avons couvert la carte thermique spécifiquement ci-dessus, mais il y a beaucoup plus dans Strava pour que vous puissiez avoir une idée de la confidentialité.

Par défaut, votre profil est accessible au public et les utilisateurs de Strava peuvent vous voir, vos itinéraires et vos photos. Vous pouvez voir quand vous avez exécuté un itinéraire et à quelle vitesse, ainsi que votre point de départ - qui sera souvent votre adresse personnelle.

Explorons les paramètres et expliquons ce quils font et comment les utiliser. Les paramètres sont disponibles dans lapplication Strava sur votre téléphone et sur le site Web.

Il y a quatre sections principales pour les paramètres de confidentialité - page de profil, activités, activités de groupe et survol. Strava propose des commandes pour chaque section, vous permettant de dérouler et de choisir loption qui vous convient. Chacun détaille ce que cela signifie, il est donc assez facile de sentendre.

La plupart des options sont pour «tout le monde» ou «abonnés». Les abonnés sont les personnes que vous avez qui vous suivent - et qui peuvent être des amis ou des partenaires dentraînement, mais peuvent également être des inconnus, selon la façon dont vous configurez votre compte. Si votre page de profil est définie sur "tout le monde", tout le monde peut vous voir et voir vos détails, mais si vous la définissez sur "abonnés", vous devrez approuver ceux qui vous suivent, afin de mieux contrôler qui obtient pour voir ce qui.

Pour les activités, vous pouvez choisir de restreindre les choses aux abonnés uniquement ou de les garder complètement privées et cela devient la valeur par défaut. Mais une fois que vous avez terminé une activité, vous pouvez choisir de ne rendre publique que cette activité. Si vous avez couru un marathon pour une œuvre caritative, par exemple, vous pouvez choisir de partager cela, mais pas toutes les courses dentraînement qui révéleraient vos itinéraires dentraînement, par exemple.

Flybys vous permettra de rejouer une activité, minute par minute, ainsi que de voir dautres athlètes sur cet itinéraire afin que vous puissiez voir à quelle distance vous étiez. Les Flybys sont désactivés par défaut et ne safficheront que si vous autorisez tout le monde à voir vos détails.

Strava vous permettra de partager votre journal dentraînement avec tout le monde ou de le masquer complètement. Encore une fois, quelquun pourrait être en mesure de trouver un modèle à votre entraînement que vous pourriez ne pas aimer - laissez-vous votre maison vide tous les dimanches matin?

Dun autre côté, vous ne voudrez peut-être pas que les gens voient à quel point vous avez été actif ou inactif. Encore une fois, il est facile de désactiver via la page du journal dentraînement.

Cest une option intéressante car elle vous permet essentiellement de masquer les zones sensibles que vous ne souhaitez pas inclure sur votre carte dactivité. Lexemple le plus évident est votre maison, car vous laissez essentiellement quiconque peut voir vos activités voir où vous vivez.

Vous commencez et arrêtez probablement vos courses et vos promenades à votre porte dentrée, non? Peut-être que votre carte ditinéraire révèle que vous sortez toujours de larrière de votre jardin par une entrée cachée? Cest lune des commandes les plus utiles de Strava pour pratiquement garder votre domicile privé.

Cela pourrait montrer cette personne effrayante que vous avez rencontrée au gymnase lautre soir où vous vivez, ou si vous navez pas utilisé les contrôles de confidentialité, toute personne utilisant Strava qui regarde lactivité dans votre région et trébuche sur votre profil.

Vous pouvez cependant saisir une adresse et choisir de masquer une zone de la carte, avec un rayon allant jusquà 1000 m. Cela signifie que vous ne pouvez pas non plus être inclus dans les segments proches de cette zone, mais cela signifie également que vous pouvez masquer la maison exacte vers laquelle vous vous dirigez. Fondamentalement, lidée est de vous permettre de faire partie de la communauté locale de Strava, mais de garder votre maison privée.

Astuce pour les utilisateurs britanniques: utilisez un code postal plutôt que votre numéro de porte réel.

Comme nous lavons mentionné ci-dessus, les segments sont lune des grandes choses à propos de Strava et ne pas être inclus est plutôt triste - surtout si vous pensez que vous pouvez atteindre le sommet.

Les segments sont de petites parties dun itinéraire - peut-être dun pont à un autre le long dun chemin de halage qui donnent aux utilisateurs une mesure de la façon dont ils se comparent aux autres utilisateurs de Strava. Cest un défi et une compétition, mais si vous voulez sortir, vous devrez changer la section Activités des contrôles de confidentialité. Pour être inclus dans les segments, vous devrez permettre à tout le monde de voir vos activités, ce qui représente peut-être la plus grande décision que vous devrez prendre concernant la confidentialité sur Strava.

Les segments sont partout, il suffit de vérifier votre région et de battre certaines de ces heures locales!

Le but de Strava est davoir une communauté de partage dathlètes et cest ce que cest. Comme de nombreux réseaux sociaux et en ligne, lhypothèse est que vous savez ce que vous partagez et que vous êtes à laise avec.

Pour la plupart des utilisateurs, le partage ditinéraires et dinformations sur les performances nest pas un problème. Si vous vivez dans une région éloignée et que vous ne voulez pas révéler vos routines, ou si vous ne voulez pas partager exactement dans quelle maison vous vivez en banlieue, Strava propose ce type de contrôles.

Si vous êtes concerné, alors vous avez maintenant une image de toutes les mesures Strava en place et vous pouvez aller en privé et partager des activités sur une base individuelle si vous préférez, ou simplement utiliser Strava comme votre propre journal dentraînement personnel.

Mais noubliez pas que dautres appareils que vous utilisez peuvent également partager vos activités, alors assurez-vous de vérifier les paramètres de votre montre GPS - par exemple, Garmin Connect dispose également de paramètres de confidentialité propres, tout comme Strava.

Écrit par Chris Hall.