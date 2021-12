34 marques technologiques qui ont fait faillite ou ont disparu de façon spectaculaire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au fil des ans, les start-ups et les géants technologiques se sont succédé. Dans le monde en constante évolution de la technologie, une entreprise doit faire plus que simplement suivre son temps pour survivre.

Nous avons vu même de grandes entreprises faire faillite au cours des quelques décennies et même les produits les plus prometteurs peuvent devenir obsolètes en un clin dœil.

Nous avons parcouru les livres dhistoire pour découvrir certaines des entreprises les plus intéressantes qui ont fait faillite alors quelles étaient à la pointe de lindustrie à leur apogée.

Années dexploitation : 1985 - 2010

Destin : la concurrence de Netflix et dautres services de vidéo à la demande a finalement conduit à la disparition de Blockbuster. Lentreprise a été contrainte de déposer le bilan en 2010.

Mieux connu pour : la location de films et de jeux à domicile

Blockbuster était une société américaine qui proposait des services de location de films et de jeux vidéo à domicile dans des magasins physiques.

Il est devenu connu dans le monde entier dans les années 1990, mais a ensuite souffert de la concurrence de Netflix et dautres services de vidéo à la demande.

Blockbuster a refusé une offre de vente de Netflix pour 50 millions de dollars en 2000, mais a été contraint de déposer le bilan en 2010 après une baisse des ventes dans les années qui ont suivi.

Années dexploitation : 1982 - 2009

Destin : SyQuest a connu des difficultés dans les années 1990 en raison de la popularité des lecteurs Zip et des CD inscriptibles. Les ventes ont diminué et en 1998, SyQuest a déposé son bilan à la fin de 1998.

Mieux connu pour : Stockage de données à cartouche amovible

SyQuest était lun des premiers fabricants de disques durs pour ordinateurs personnels. La société a également produit des lecteurs de disque à cartouche, ce qui en a fait le moyen le plus populaire pour transférer des documents numériques volumineux vers des imprimantes professionnelles.

À la fin des années 90, SyQuest a commencé à se débattre sur un marché où les lecteurs Zip et les CD inscriptibles gagnaient en popularité et augmentaient en capacité. Le transfert de fichiers en ligne via FTP sest également avéré être un meilleur système pour les utilisateurs professionnels et les ventes de produits SyQuest ont diminué. En raison de laugmentation des pertes financières, SyQuest a été contraint de déposer le bilan en 1998.

Années dexploitation : 1980 - 2013

Fate : acheté par EMC en 2008

Mieux connu pour : le lecteur ZIP (photo)

À lépoque où les supports physiques constituaient une partie importante du monde informatique, Iomega était un grand nom du secteur.

Cette société a fabriqué une gamme de différentes solutions de stockage visant à remplacer lhumble disquette de 3,5 pouces.

Le plus connu des produits Iomega était le lecteur Zip - un système de stockage sur disque haute capacité qui a commencé avec une capacité de 100 Mo mais atteindra plus tard des hauteurs vertigineuses de 750 Mo. Comme beaucoup dautres supports de stockage, lhumble lecteur Zip a par la suite souffert à la fois des CD et des DVD, ce qui la fait tomber en disgrâce au début des années 2000.

Iomega a tenté de se maintenir à flot en lançant divers nouveaux produits tels que des lecteurs MP3, des disques durs externes et des périphériques NAS, mais aucun dentre eux na été suffisamment réussi.

Malgré les problèmes, Iomega a été racheté par EMC en 2008 pour 213 millions de dollars, puis ses produits ont été renommés LenovoEMC en 2013.

Années dexploitation : 1999 - 2001

Destin : Forcé de fermer ses portes en 2001 pour se conformer à une décision américaine en matière de violation du droit dauteur

Napster a été fondé à lorigine en tant que service pionnier de partage de fichiers peer-to-peer qui permettait aux utilisateurs de partager des fichiers numériques, généralement des chansons, sur Internet.

Cétait un service révolutionnaire à lépoque, mais la société a rapidement rencontré des difficultés juridiques pour violation du droit dauteur.

Napster a été contraint de cesser ses activités et de déclarer faillite. La marque et le logo de Napster ont finalement été acquis par Roxio qui a redémarré la marque sous le nom de Napster 2.0.

Plus tard, le nouveau Napster a été acheté par Best Buy pour 121 millions de dollars, puis a fusionné avec Rhapsody en 2011. En 2016, la marque Napster a reçu une nouvelle vie et continue de fonctionner aujourdhui en tant que concurrent de Spotify.

Années dexploitation : 1982 - 2013

Destin : Compaq a été racheté pour 25 milliards de dollars US par HP en 2002

Mieux connu pour : les ordinateurs personnels

Compaq a été fondée en 1982 et avait pour objectif principal le développement et la vente dordinateurs et de produits connexes.

Compaq a notamment été la première entreprise à procéder légalement à lingénierie inverse de lordinateur personnel IBM et est devenue célèbre dans lindustrie dans les années 1990, devenant ainsi le plus grand fournisseur dordinateurs à cette époque.

Compaq a eu du mal à rivaliser avec les géants de linformatique HP et Dell, souffrant notamment de la guerre des prix de lépoque. La société a été rachetée par HP en 2002 pour 25 milliards de dollars et la marque a été utilisée par HP pour des systèmes bas de gamme jusquà son arrêt en 2013.

Années de fonctionnement : 1999-2000

Destin : la société a dépensé 135 millions de dollars en capital-risque en seulement 18 mois et a été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2000 et liquidée

Mieux connu pour : la mode en ligne et lun des premiers échecs spectaculaires du boom des dot-com

Boo.com était une société britannique lancée en 1999 et vendant des produits de mode de marque sur Internet. Ce fut lune des premières entreprises à échouer de manière spectaculaire lors de la crise des dot-com à cette époque.

Boo.com a fait faillite alors quil était inondé dhistoires de styles de vie dentreprise somptueux et de manque de gestion appropriée. Il a depuis été cité à plusieurs reprises comme "un exemple classique déchec dune stratégie de commerce électronique" et un avertissement à dautres entreprises similaires qui ont suivi.

Années dexploitation : 1994 - 2002

Destin : 3dfx a rapidement décliné à la fin des années 90 et a été racheté par Nvidia, principalement pour des droits de propriété intellectuelle après avoir fait faillite en 2002.

Mieux connu pour : Puces graphiques

3dfx Interactive était un grand nom du monde du jeu dans les années 1990. La société fabriquait principalement des unités de traitement graphique 3D, puis des cartes graphiques dont les plus populaires étaient les Voodoo et Voodoo2.

3dfx Interactive a souffert au cours des dernières années et a finalement fait faillite en 2002 lorsquil a été acquis par Nvidia pour les droits de propriété intellectuelle.

Années dexploitation : 1975-1982

Destin : Terminé en redressement judiciaire et en faillite en 1982.

Mieux connu pour: voiture DMC-12 (telle quutilisée dans Retour vers le futur)

La DeLorean Motor Company (DMC) était une entreprise automobile peut-être la plus connue pour la voiture de sport DeLorean DMC-12 qui figurait fortement dans la trilogie de films Retour vers le futur.

La société a été fondée à lorigine par John DeLorean en 1975. John DeLorean était connu dans lindustrie comme un ingénieur compétent et un innovateur commercial.

Il sest également fortement appuyé sur le gouvernement britannique pour financer la start-up à hauteur denviron 120 millions de dollars avec la promesse de construire ses usines de fabrication en Irlande du Nord. Le gouvernement britannique cherchait désespérément à aider à créer des emplois en Irlande du Nord et à réprimer la violence de lépoque.

Malgré le financement et le soutien, un manque de demande, des dépassements de coûts et des taux de change défavorables ont finalement commencé à nuire à lentreprise. Dans une tentative désespérée de maintenir lentreprise en vie, John DeLorean a même été filmé, semblant accepter de largent pour participer au trafic de drogue et discuter du trafic de drogue avec des agents infiltrés du FBI. Il a ensuite été acquitté de toutes les charges, mais son entreprise était en lambeaux et DMC a fait faillite en 1982.

Années dexploitation : 1951 - 2008

Destin : Wang Labs a probablement échoué car il sest spécialisé dans les ordinateurs pour le traitement de texte et ne sest pas adapté à lère des ordinateurs personnels à usage général dans les années 1980.

Mieux connu pour : les traitements de texte et les ordinateurs personnels

Wang Laboratories a été fondé à lorigine en 1951, mais a atteint son apogée dans les années 1980, avec des revenus annuels de plus de 3 milliards de dollars et employant plus de 33 000 personnes.

Wang Labs se concentrait principalement sur les ordinateurs pour le traitement de texte et cela a été un grand succès lorsque cétait ce dont lindustrie avait besoin.

Plus tard cependant, le marché des systèmes de traitement de texte autonomes sest effondré lorsque lordinateur personnel a commencé à simposer. Les laboratoires Wang nont pas réussi à sadapter et à changer avec le temps pour réaliser la menace des ordinateurs personnels avec un logiciel de traitement de texte. En conséquence, la société a été forcée de déposer le bilan en 1992.

Wang Laboratories a été acquise par Getronics puis vendue à KPN en 2007 et à CompuCom en 2008 avant de cesser dexister en tant que marque ou division distincte après cette date.

Années dexploitation : 1998 - 2001

Destin : lentreprise a perdu de largent sur la plupart de ses ventes et, par conséquent, a eu une brève existence, devenant une autre victime de la bulle Internet.

Mieux connu pour: Fournitures pour animaux de compagnie en ligne

Pets.com était une entreprise Internet qui vendait des fournitures pour animaux de compagnie en ligne pendant le boom des dot-com. Lentreprise a réussi à bien vendre au début grâce à lattention quelle a suscitée au départ, mais grâce à la faiblesse des fondamentaux de lentreprise, elle a perdu de largent sur la plupart de ces ventes. Cette mauvaise gestion financière finira par sonner le glas de lentreprise.

Comme Boo.com, Pets.com est devenu lun des échecs spectaculaires de lère du boom des dot-com. Sa disparition a également emporté plus de 300 millions de dollars en capital dinvestissement que la société avait réussi à acquérir lors de son démarrage.

Année dexploitation : 1996 - 2001

Destin : Lentreprise a perdu plus de 800 millions de dollars et a été forcée de fermer ses portes en 2001, entraînant la perte de 2 000 employés.

Mieux connu pour : entreprise de livraison dépicerie en ligne

Webvan a été fondée en 1996 au plus fort de la bulle Internet. Lentreprise était une entreprise dépicerie en ligne qui livrait des produits directement au domicile des clients. Webvan a tenté un plan dexpansion agressif visant à une croissance rapide dans 26 villes, ce qui a entraîné des dépenses massives. La société a culminé en 2000 avec un chiffre daffaires de 178,5 millions de dollars, mais avait également enregistré des dépenses massives de 525,4 millions de dollars.

La tentative forcée de croissance rapide a fait perdre à lentreprise bien plus de 800 millions de dollars, lobligeant à fermer et à déclarer faillite en 2001, 2 000 employés ayant perdu leur emploi. WebVan était peut-être bien en avance sur son temps avec un service désormais exécuté avec succès par Amazon et dautres.

Années dexploitation : 1998 - 2001

Destin : une autre entreprise à faire faillite après léclatement de la bulle Internet, Kozmo a été contrainte de fermer ses portes en 2001.

Mieux connu pour : Service de livraison en ligne

Kozmo.com était une entreprise en ligne financée par du capital-risque qui faisait des promesses audacieuses de livraison gratuite en une heure dune multitude de produits comprenant des vidéos, des jeux, des DVD, de la musique et bien plus encore. Il était essentiellement en avance sur son temps mais a malheureusement échoué lorsque la bulle Internet a éclaté.

De nombreux employés de Kozmo.com nont découvert léchec de lentreprise quen arrivant à leur quart de travail pour trouver les portes dentrée verrouillées.

Années dexploitation : 1999 - 2016

Destin : en 2008, le site a annoncé quil avait perdu 47 % dutilisateurs uniques au cours des 12 mois précédents. En 2016, Friends Reunited a fermé ses portes après 16 ans dactivité.

Mieux connu pour : Réseaux sociaux

Le site Friends Reunited a été créé à lorigine par une équipe de mari et femme travaillant à domicile et cherchant à créer un site Web de réseautage social visant à réunir de vieux amis, à aider les gens à trouver lamour et un emploi. Les utilisateurs devaient payer une redevance annuelle, mais pouvaient ensuite publier des informations sur eux-mêmes qui pouvaient être recherchées par dautres.

En 2005, Friends Reunited était devenu si populaire quil comptait plus de 15 millions dutilisateurs et a été acheté par la société de télévision britannique ITV plc pour 120 millions de livres sterling. Deux ans plus tard, le site a réalisé un bénéfice de 22 millions de livres sterling, mais sa valorisation a commencé à chuter de façon spectaculaire dans les mois et les années qui ont suivi. Avec lessor de Linkedin, Facebook et dautres sites gratuits, la base dutilisateurs de Friends Reunited a commencé à décliner et en 2016, le site a été contraint de fermer.

Années dexploitation : 1994 - 2009 (Yahoo Geocities Japan existe toujours)

Destin : en 2009, environ dix ans après le rachat de GeoCities par Yahoo! il a été fermé malgré le fait quil compte encore 38 millions dutilisateurs.

Mieux connu pour : Early Web Hosting Service

GeoCities était un service dhébergement Web fondé à lorigine en 1994. En 1999, cétait le troisième site Web le plus visité de la planète. Cest à cette époque que GeoCities a été racheté par Yahoo! pour 3,57 milliards de dollars. Deux ans plus tard, GeoCities ne réalisait pas de bénéfices et déclarait officiellement une perte de 8 millions de dollars pour la fin de lannée.

Yahoo! a tenté de mettre en œuvre divers changements pour améliorer les bénéfices, mais malgré sa popularité, GeoCities a continué à lutter. En 2009, GeoCities a été ajouté à la liste croissante de services fermés par Yahoo! et les utilisateurs ont été encouragés à passer au service dhébergement payant de lentreprise à la place.

Années dexploitation : 1995 - 2002

Destin : En 1999, Yahoo! a acquis broadcast.com pour 5,7 milliards de dollars, puis a fermé le service trois ans plus tard.

Mieux connu pour : la radio Internet

Broadcast.com a été fondée en 1995 en tant que société de radio Internet qui a rapidement gagné en popularité en ligne, à tel point que quatre ans plus tard, elle a été rachetée par Yahoo! pour 5,7 milliards de dollars.

Le site et ses services sont ensuite devenus une partie de Yahoo! Services de diffusion qui ont ensuite été fermés en 2002.

Années dexploitation : 1937 - 2008

Destin : La Polaroid Corporation a été déclarée en faillite en 2001 et le « nouveau » Polaroid qui est revenu de ses cendres a lui-même été déclaré en faillite en 2008.

Mieux connu pour : Appareils photo instantanés

Polaroid était une société américaine fondée à lorigine en 1937 et surtout connue pour ses films instantanés et ses appareils photo. À son apogée, lentreprise employait 21 000 personnes et réalisait un chiffre daffaires de 3 milliards de dollars.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la société a conçu plusieurs produits intelligents pour les forces alliées, notamment un dispositif de vision nocturne infrarouge, mais ce sont les caméras à film instantané de la société lancées à lorigine dans les années 1950 et 1960 qui ont vraiment fait son nom.

Au cours des dernières années, lessor des nouvelles technologies allait changer le monde de la photographie. De nouveaux développements tels que le traitement de film dune heure, les caméscopes et, peut-être le plus important, les appareils photo numériques entraîneraient un déclin de la fascination pour les appareils photo instantanés. En conséquence, la société a déposé son bilan en 2001. Une nouvelle société renaîtrait de ses cendres mais elle aussi a déclaré faillite en 2008.

Années dexploitation : 1973 à aujourdhui (entreprise dun seul homme maintenant)

Destin : Sinclair a connu divers succès et échecs au fil des ans. En raison de difficultés financières en 1985, la société a donc ses droits sur Amstrad. Sinclair Research Ltd existe toujours en tant quentreprise individuelle.

Mieux connu pour : ZX Spectrum / Véhicule électrique C5

Sinclair est une entreprise délectronique grand public créée à lorigine en 1973. Lentreprise portera de nombreux noms différents au fil des ans, mais cest au cours des années 1980 que le ZX Spectrum est sorti et allait faire de Sinclair un nom bien connu. Lordinateur le plus vendu au Royaume-Uni à lépoque, le ZX Spectrum porterait lentreprise à des sommets de succès vertigineux.

Malgré cela, des problèmes financiers dans les années 1980 conduisent lentreprise à vendre lintégralité de sa gamme de produits informatiques et la marque « Sinclair » à Amstrad pour 5 millions de livres sterling en 1986.

Lentreprise a continué dexister, mais avec des pertes croissantes, lavenir semblait incertain et en 1997, le seul employé était Clive Sinclair lui-même. Diverses inventions et dispositifs ont suivi au fil des ans, notamment le véhicule électrique C5 et le X-1 .

Années dexploitation : 1888 - aujourdhui

Destin : en 2012, Kodak a déposé son bilan et aurait dû arrêter de fabriquer des appareils photo numériques, des caméras vidéo de poche et des cadres photo numériques et se concentrer sur le marché de limagerie numérique dentreprise. Plus tard, Kodak a vendu bon nombre de ses brevets à différentes sociétés, notamment Apple, Google, Facebook, etc.

Mieux connu pour : Films et appareils photo

Kodak est probablement lune des entreprises les plus connues et les plus anciennes de cette liste dentreprises à échouer. Il a été fondé à lorigine en 1888 et au cours du 20ème siècle, il a réussi à devenir le nom dominant dans lindustrie photographique.

Kodak, malheureusement, na pas réussi à suivre lère de la photographie numérique et a commencé à avoir des difficultés financières dans les années 1990. Malgré diverses tentatives pour changer le modèle commercial, les bénéfices ont continué à souffrir et en 2012, la société a été contrainte de déposer le bilan.

Kodak a ensuite vendu la majorité de ses brevets à Apple, Google, Facebook et plus pour 525 000 000 $. Elle sort alors de la faillite pour poursuivre ses activités dans les domaines de lemballage, de limpression, des communications graphiques et des services professionnels.

Années dexploitation : 1994 - 1999

Destin : Netscape a été racheté par AOL mais a publié au préalable tout le code source de son navigateur et a créé lorganisation Mozilla qui allait plus tard publier Firefox. Netscape a été abandonné en tant que navigateur en 2008, mais la marque a continué dexister et est actuellement une filiale non opérationnelle de Facebook.

Mieux connu pour : Navigateur Internet

Netscape était lun des premiers et peut-être le plus populaire des navigateurs des débuts du World Wide Web.

À son apogée, au milieu des années 90, le navigateur détenait une part de marché de 90 pour cent, mais il perdrait plus tard lInternet Explorer de Microsoft. En 2006, Netscape ne détenait quun pour cent des parts de marché.

Netscape a été racheté par AOL dont le développement sest poursuivi jusquen 2007, mais il a ensuite cessé dexister. Cependant, la marque Netscape a continué dexister sous une forme ou une autre et est actuellement une filiale non opérationnelle de Facebook.

Années dexploitation : 1995 - 2013

Destin : AltaVista était lun des moteurs de recherche les plus populaires à ses débuts, à tel point quil a été acheté par Yahoo! en 2003, mais serait fermé en 2013.

Meilleur connu pour : moteur de recherche

AltaVista était un moteur de recherche créé en 1995 qui deviendrait plus tard lun des moteurs de recherche les plus populaires de lépoque.

Cependant, au cours des années suivantes, à linstar dautres moteurs de recherche, il a perdu face à Google et bien quil ait été racheté par Yahoo! en 2003, il a été contraint de fermer en 2013.

Années dexploitation : 1992 - 2011

Destin : en 2010, Palm a été racheté par HP, mais en 2011, de faibles ventes obligeraient HP à arrêter la production des produits Palm et de la marque.

Mieux connu pour : Appareils portables

Palm, Inc était une entreprise qui se concentrait sur la production dassistants numériques personnels (PDA) et dautres appareils électroniques. La marque est connue pour le développement du premier PDA et des premières versions de webOS, un système dexploitation multitâche pour smartphones.

Une brève histoire de Palm

En 2010, Palm a été racheté par HP pour 1,2 milliard de dollars. HP continuerait à créer une gamme de produits WebOS mais sans le nom Plam. Après de faibles ventes, HP a mis fin à la production de produits Palm et de la marque dans son ensemble en 2011, mettant ainsi fin à 19 ans dhistoire.

Années dexploitation : 2012 - 2016

Destin : En 2016, Pebble a été contraint de fermer et de rembourser les contributeurs de Kickstarter en raison de problèmes financiers. La propriété intellectuelle de Pebble a ensuite été achetée par Fitbit qui a également embauché une partie du personnel de Pebble.

Mieux connu pour : les montres connectées

Pebble a fait des vagues en ligne en 2012 en devenant la campagne Kickstarter la plus financée de lépoque. La société a réussi à lever 10,3 millions de dollars pour son premier produit de montre intelligente.

Il a ensuite commencé à se vendre pour de bon en 2013 et sest vendu en quelques jours. En 2014, Pebble avait vendu un million de produits et en 2015, il lancerait deux nouvelles montres intelligentes, battant à nouveau les records de Kickstarter en collectant 20,3 millions de dollars auprès de plus de 75 000 contributeurs.

Malgré ce succès, Pebble a connu des difficultés financières et a été contraint de rembourser les bailleurs de fonds. En 2016, lentreprise a été contrainte de fermer complètement. Sa propriété intellectuelle a ensuite été achetée par Fitbit, les employés ont également déménagé mais la marque Pebble cessera dexister.

Années dexploitation : 1928 - 2006 (quand il a cessé de vendre des caméras)

Destin : En 2003, Minolta a fusionné avec Konica Corporation pour former Konica Minolta. En 2006, la société a vendu une partie de son activité dappareils photo reflex à Sony et sest complètement retirée des activités dappareils photo et de films photographiques.

Mieux connu pour : Appareils photo

Minolta était un fabricant japonais dappareils photo et daccessoires associés. La société a été fondée en 1928 et est surtout connue pour avoir fabriqué le premier appareil photo reflex 35 mm à autofocus intégré. À son apogée, Minolta était considéré comme lun des fabricants dappareils photo les plus innovants de la planète. Surtout autour de la période entre les années 1950 et 1980. Cependant, au cours des années suivantes, lentreprise aurait du mal.

En 1991, la conception du reflex à mise au point automatique de Minolta sest avérée enfreindre les brevets dHoneywell et un litige a coûté à lentreprise 127,6 millions de dollars en dommages et frais juridiques. Quelques années plus tard, en 2003, Minolta a fusionné avec Konica pour devenir Konica Minolta Ltd. La nouvelle société a mis trop de temps à entrer sur le marché des reflex numériques et à rester dans lair du temps. En conséquence, lentreprise a souffert et en 2006, Konica Minolta a annoncé quelle quittait le secteur des appareils photo et de la photo - en vendant une partie de son activité dappareils photo reflex à Sony. Lentreprise continue sous dautres formes, mais son nom est que lindustrie de la caméra appartient principalement à lhistoire.

Années dexploitation : 1994 - 2008

Destin : En 1999, la bulle Internet a fait une nouvelle victime et le cours de laction theGlobe.com a beaucoup souffert. En 2000, lentreprise navait pas réalisé de bénéfices et a été contrainte de fermer son site phare et de licencier la plupart de ses effectifs.

Mieux connu pour: Early Social Networking

TheGlobe.com était un service de réseautage social mis en place en 1994. La société a fait la une des journaux en devenant publique et en publiant les gains les plus importants au premier jour de toutes les introductions en bourse de lhistoire jusquà cette date.

À lapogée de la bulle Internet, theGlobe.com sest extrêmement bien comporté et sest développé en achetant le magazine Computer Games, Chips and Bits et plus encore. Lentreprise a également gagné en visibilité lorsque lun des fondateurs a été surpris en train de passer une folle nuit en ville - photographié dans un pantalon en cuir brillant dansant sur une table de boîte de nuit. Il a ensuite été surnommé "le PDG au pantalon en plastique" et utilisé pour souligner les excès des millionnaires dot-com de lépoque. Peu de temps après, le marché a commencé à changer et les cours des actions ont chuté rapidement.

La société a été frappée par un certain nombre de poursuites, notamment des actions pour envoi de courriers indésirables non sollicités, six actions collectives dactionnaires putatifs, une action en contrefaçon de brevet et plus encore. Le résultat de ces actions a été la fin de theGlobe.com en 2008.

Années de fonctionnement : 2005 - 2006

Destin : Avant son lancement, le Gizmondo avait des attentes élevées et était considéré comme capable de rivaliser avec Nintendo et Sony. Finalement, ce fut un échec total. Avec moins de 25 000 unités vendues, elle a été désignée par GamePro comme la console portable la moins vendue de lhistoire. En 2006, la société a déposé son bilan. Pendant son temps, il avait accumulé plus de 300 millions de dollars de dettes.

Mieux connu pour : console de jeux portable

La Gizmondo était une console de jeu portable dont la sortie était initialement prévue en 2005. Cette console de jeux devait fonctionner extrêmement bien et comportait de nombreuses fonctionnalités qui la rendaient haut de gamme pour lépoque. On sattendait à ce quil soit capable de concurrencer Sony et Nintendo à un moment où ces sociétés dominaient le marché.

Avant le lancement, la société a dépensé des millions de dollars en promotion et en marketing, mais lappareil a été lancé avec très peu de ventes avec seulement 25 000 unités vendues. Le résultat a été un énorme flop, la Gizmondo étant nommée "la console portable la plus vendue de lhistoire".

Il a également été démontré que les directeurs et cadres avaient des liens avec la mafia suédoise ou avaient un passé criminel. Ces découvertes ont encore entaché le nom de lentreprise et elle a été forcée de déposer le bilan après avoir accumulé plus de 300 millions de dollars de dettes.

Années dexploitation : 1997 - 2009

Destin : Lentreprise a fait faillite en 2001, mais le domaine etoys.com a survécu et appartient maintenant à Toys "R" Us.

Mieux connu pour : vendeur de jouets en ligne

eToys.com était une entreprise de vente au détail de jouets en ligne. Créée à lorigine en 1997, la société est devenue publique en 1999 et a pris de la valeur dans la période qui a suivi grâce à sa participation à la frénésie des dot-com.

Comme dautres entreprises de lépoque, etoys.com a souffert de léclatement de la bulle et a été contraint à la faillite en 2001. Après cela, KB Toys a acquis le reste des actifs de lentreprise pour 5 millions de dollars.

Le domaine a changé plusieurs fois de mains depuis et appartient maintenant à Toys "R" Us.

Années dexploitation : 1998 - 2017

Destin : En 2017, lentreprise sest effondrée, laissant son personnel résiduel de 200 personnes sans salaire et sans emploi.

Mieux connu pour : les téléphones portables ultra-luxueux

Vertu a été lancé en 1998 et était un fabricant britannique de téléphones portables de luxe faits à la main. Elle a été fondée à lorigine par Nokia, mais son siège social est situé dans le Hampshire, en Angleterre. Lidée était de commercialiser les téléphones spécifiquement en tant quaccessoires de mode en mettant laccent sur lartisanat et le style plutôt que sur la fonctionnalité.

Vertu a lancé son modèle phare en 2003 avec un téléphone doté dun clavier contenant 5 carats de rubis. Plus tard en 2010, la société a lancé son premier smartphone avec des touches sculptées en saphir qui coûtaient entre 5 000 £ et 17 300 £ selon les options personnalisées.

Les appareils étaient souvent considérés comme manquant de technologie et pas beaucoup plus que bling. Malgré cela, lentreprise a réussi à acquérir environ 350 000 clients en 2013 et ses appareils étaient en vente dans des centaines de points de vente. Plus tard, lentreprise a fait faillite après léchec des plans pour la sauver et elle a fermé ses portes en 2017, laissant 200 employés sans salaire et sans emploi.

Années dexploitation : 2008 - 2018

Destin : la plate-forme dinfluence des médias sociaux a cessé dexister en 2018 après avoir été rachetée par Lithium en 2014. Cette société a lancé son propre service et na plus vu la nécessité de maintenir Klout en marche.

Mieux connu pour : Un outil pour mesurer votre portée/influence sur les réseaux sociaux.

Klout a été initialement lancé en 2008 après avoir levé environ 40 millions de dollars de financement dinvestisseurs. Il a été conçu pour offrir un système de classement social par lequel les gens pourraient évaluer leur réputation en ligne et évaluer leur portée potentielle sur les sites de médias sociaux.

Cétait un service souvent critiqué, mais aussi très utilisé dans les années qui suivirent. Cétait aussi le précurseur du monde des "influenceurs" dans lequel nous vivons maintenant.

Klout a été racheté par Lithium en 2014 et cette société a lancé son propre service peu de temps après avant de fermer Klout en 2018.

Années dexploitation : 2001 - 2018

Destin : la société à lorigine de StumbleUpon a commencé à créer un nouvel outil appelé Mix.com et a jugé bon de transférer les comptes et les données StumbleUpon vers ces nouveaux services.

Mieux connu pour : Être un « moteur de découverte et de publicité » qui a permis aux utilisateurs de découvrir de nouvelles parties du Web, un clic à la fois.

StumbleUpon a été fondée en 2001 au cours des premières années du Web, lorsque le boom / buste des dotcom battait son plein. Cétait lune des premières plates-formes de médias sociaux et permettait aux utilisateurs de découvrir de nouvelles parties du Web en cliquant sur un bouton plutôt quen recherchant de manière traditionnelle.

Il fonctionnait essentiellement comme un moteur de recommandation, montrant aux utilisateurs de nouveaux sites en fonction de leurs commentaires et des intérêts similaires dautres utilisateurs.

En 2007, StumbleUpon a été racheté par eBay pour 75 millions de dollars, puis deux ans plus tard, il sest racheté . Près dune décennie plus tard, lun des fondateurs, Garrett Camp, a annoncé la fusion de StumbleUpon dans le nouveau service de lentreprise, Mix.com.

Années dexploitation : 1998 - 2001

Destin : Ladoption et lattrait de Flooz par les clients se sont avérés limités et sa fermeture en 2001 a été perçue comme un indicateur précoce de leffondrement des dot-com.

Mieux connu pour : Monnaie en ligne

Flooz.com sest fixé pour objectif modeste détablir une monnaie unique pour les marchands Internet en guise de récompense pour les clients fidèles de la même manière que les miles de fidélité ou les timbres de fidélité. Ces crédits « Flooz » pouvaient être gagnés auprès de marchands ou achetés directement auprès de Flooz.

Malheureusement, ladoption de la monnaie par les commerçants sest avérée extrêmement limitée et a rapidement détruit lattrait. Flooz.com est rapidement devenu la proie de léclatement de la bulle Internet et a été contraint de fermer. Comme si cela ne suffisait pas, les crédits Flooz achetés ou gagnés avant léchec sont devenus sans valeur et non remboursables.

Années dexploitation : 1976 - 2018 ?

Destin : Comme de nombreux détaillants avant lui, Maplin a commencé à ressentir le pincement en 2018 et est entré en fonction au début de la même année.

Mieux connu pour : Vente dune gamme délectronique, mais aussi déquipements spécialisés pour les amateurs

Maplin (alias Maplin Electronics) est un grand nom au Royaume-Uni depuis les années 1970. La société a vendu de nombreux appareils électroniques dans des magasins à travers le pays, mais a été forcée dêtre placée sous administration judiciaire en 2018 après avoir échoué à trouver un acheteur.

Le PDG de la société, Graham Harris, a blâmé léconomie et lincertitude du Brexit, entre autres, comme la cause de léchec. La domination indéniable dAmazon a également sans aucun doute eu un impact important sur lentreprise ainsi que sur de nombreux autres détaillants qui ont été sapés par le géant du commerce électronique.

En 2018, Maplin a fermé plus de 200 magasins et plus de 2 500 personnes ont perdu leur emploi. Le Maplin que tout le monde connaissait a cessé dexister. Cependant, en 2019, Maplin a relancé avec un site Web et continue de commercer sous cette marque.

Années dexploitation : 1999 - 2017

Destin : Jawbone a eu du mal à rivaliser sur le marché difficile des appareils portables et a été mis en liquidation en 2017

Mieux connu pour : Création découteurs Bluetooth, de haut-parleurs sans fil et de trackers de fitness

Jawbone était une société délectronique grand public formée en 1999 sous le nom dAlip et rebaptisée plus tard Jawbone.

La société sest concentrée sur la création découteurs Bluetooth, de haut-parleurs sans fil, de trackers de fitness et de produits portables. Au fil des ans, lentreprise a reçu diverses rondes de financement de divers milieux et elle a semblé bien se porter pendant un bon bout de temps. Jawbone était même évalué à environ 1,5 milliard de dollars en 2012.

Mais travaillant sur un marché très spécialisé qui serait plus tard dominé par Fitbit, Garmin et Apple, Jawbone a commencé à souffrir et a finalement été mis en liquidation en 2017.

Années dexploitation : 1933 - 2012

Destin: Comet one est probablement lune des plus grosses pertes de magasins de vente au détail délectronique au Royaume-Uni

Mieux connu pour : Vendre des produits en tant qu« entrepôt discount hors de la ville » au Royaume-Uni

Comet était une chaîne de vente au détail délectronique basée au Royaume-Uni. il a été créé à lorigine en 1933 et a prospéré au cours des années suivantes, sétendant considérablement au cours des années 1960 et 70.

Lentreprise a commencé à lutter pendant la crise économique entre 2007 et 2012. Une bataille de prix avec dautres grands magasins délectronique comme Currys et des détaillants de commerce électronique en ligne comme Amazon serait la perte de Comet et elle est entrée dans ladministration en 2012.

Années dexploitation : 2010 - 2018

Destin : après avoir été racheté par la société de messagerie sud-coréenne Daum Kakao en 2015, Path a fermé ses portes au public en 2018.

Mieux connu pour : Être un site de médias sociaux conçu pour rivaliser avec Facebook en mettant fortement laccent sur lexpérience utilisateur mobile et les petits groupes damis.

Path a été initialement créé en 2010 et créé par un ancien cadre de Facebook et le créateur de Napster. Il avait levé plus de 70 millions de dollars en financement dinvestissement et avait entrepris de créer un service qui rivalisait avec Facebook.

Path se concentrait fortement sur les appareils mobiles et tentait de se différencier du reste des réseaux sociaux de lépoque en limitant les utilisateurs à 50 contacts, bien que ce nombre soit finalement passé à 500.

En 2012, la société a fait face à une certaine controverse et à des critiques lorsquil a été découvert que lapplication accédait et stockait les contacts téléphoniques des utilisateurs sans la permission de lutilisateur. Un an plus tard, il a également été condamné à une amende de 800 000 $ pour avoir stocké des données dutilisateurs mineurs.

Malgré cela, en 2015, Path a été racheté par la société de messagerie sud-coréenne Daum Kakao pour un montant non divulgué, puis le service a fermé en 2018.